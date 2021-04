„Meil on noor kü­la ja noor­tel on va­ja­dus toi­me­ta­da,“ üt­leb Raa­si­ku val­la Rät­la kü­la­va­nem ÕN­NE­LA MET­SAORG.

Ne­li aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­ta ke­va­del toi­mu­nud ko­gu­kon­na koo­so­le­kul asu­tas kü­la­rah­vas MTÜ Rät­la Kü­la­selts. Sa­mal su­vel kin­ni­ta­tud kü­la aren­gu­ka­vas tõ­de­tak­se, et vii­mas­tel aas­ta­tel on kül­la ko­li­nud noo­ri las­te­ga pe­re­sid ning tä­nu sel­le­le on 52 ela­ni­ku­ga kü­las ela­ni­ke kesk­mi­ne va­nus 36 aas­tat.

Rät­la Kü­la­selt­si pro­jekt sai möö­du­nud aas­tal 3316 eu­rot toe­tust. Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu on koo­li­tus lük­ku­nud, kuid kü­la­va­nem loo­dab, et sel su­vel õn­nes­tub see lä­bi viia. Koo­li­tab MTÜ Ma­he­na, sel­le juht Tii­na Naa­rits-Linn on Õn­ne­la Met­sao­ru sõ­nul krii­si­nõus­ta­mi­se tipp­te­gi­ja. Koo­li­tu­se­le oo­da­tak­se li­saks kü­la­liid­ri­te­le ka Raa­si­ku val­la al­la­su­tus­te juh­te, et nad saak­sid oman­da­tud tead­mi­si hil­jem oma töö­ta­jai­le eda­si an­da.

Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg, kes on lä­bi­nud ka­heaas­ta­se krii­si­koo­li­tu­se, on se­ni kor­ral­da­nud Raa­si­ku val­la lap­se­va­ne­ma­te­le es­maa­bi koo­li­tu­si, ühe koo­li­tu­se ka ea­ka­te­le.

„Prae­gu­ne krii­si­de­roh­ke aeg on vii­nud mõt­ted en­da kui kü­la­va­ne­ma rol­li­le. Kas ma tean ja mär­kan, os­kan või kas jul­gen­gi sek­ku­da, kui on juh­tu­nud mi­da­gi hal­ba,“ põh­jen­dab ta, miks esi­tas ko­gu­kond­li­ku tur­va­li­su­se Har­ju­maa toe­tus­voo­ru pro­jek­ti „Raa­si­ku val­la kü­la­ko­gu­kon­da­de val­mi­so­lek krii­sio­lu­kor­ras adek­vaat­seks rea­gee­ri­mi­seks“.

Kü­la­va­nem sel­gi­tab, et maa­piir­kon­nas on tur­va­li­su­se­ga seo­tud üks prob­leem ko­gu­kon­da­de ja ko­gu­kon­na eest­ve­da­ja vä­ga eri­nev ta­se ja val­mi­s­olek krii­sio­lu­kor­ras toi­me­ta­mi­seks.

