Tei­si­päe­val, 1. no­vemb­ril toi­mus Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raa­si­ku val­la viies noor­te­kon­ve­rents, mil­le tee­ma oli „Sek­suaal­sus ja lä­hi­suh­te­vä­gi­vald“.

7.-9. klas­si õpi­las­te­le mõel­dud kon­ve­rent­sil osa­le­sid Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li­de 200 õpi­last ning nen­de õpe­ta­jad. Nei­le rää­ki­sid sek­suaal­su­se ja lä­hi­suh­te­vä­gi­val­la­ga seon­du­vast näit­le­ja, laul­ja ning noor­te­le mõel­dud raa­ma­tu „Mul hak­ka­sid päe­vad“ au­tor Ma­ri­lyn Jur­man, kir­ja­nik ja koo­li­ta­ja Sass Hen­no, tik­tok­ker Roo­sa­ba­naa­ni­ke ehk Ari­ja Helm­vee ning laul­ja Sis­si Ny­lia Be­ni­ta.

„Noor­te sek­suaal­sus on tee­ma, mil­lest rää­gi­tak­se ik­ka­gi pi­gem vä­he, kui­gi suh­teid alus­ta­tak­se jär­jest noo­re­mas eas ning see ei ole enam ta­bu­tee­ma. Leid­si­me, et on va­ja­lik sel­le üle noor­te­ga arut­le­da. Meie noor­te­vo­li­ko­gu oli sa­ma meelt. Ka lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last on va­ja noor­te­le rää­ki­da, et nad teak­sid, kust va­ja­du­sel abi lei­da,“ lau­sus kon­ve­rent­si üks pea­mi­ne kor­ral­da­ja, Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no.

Koos te­ma­ga or­ga­ni­see­ri­sid noor­te­kon­ve­rent­si Aru­kü­la ning Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­jad ja õpe­ta­jad.

Noor­te­kon­ve­rents al­gas Imp­ro­teat­ri Im­pee­rium ko­ha­peal sün­di­nud eten­du­se­ga. Õpi­las­tel pa­lu­ti kir­ju­ta­da pa­be­ri­le lau­seid, pa­be­rid pan­di kü­ba­ras­se, kust näit­le­jaid neid võt­sid ning te­gid kir­ju­ta­tu põh­jal mõ­ne sket­ši.

Esi­me­ne et­te­kan­ne oli Ma­ri­lyn Jur­ma­nilt, kes õpib koo­li­psüh­ho­loo­giks. Ta on va­rem käi­nud Aru­kü­la koo­lis rää­ki­mas vaim­se ter­vi­se tee­ma­del, sel kor­ral ju­tus­tas oma lap­se­põl­vest ja kas­va­mi­sest, en­da avas­ta­mi­sest ning tut­vus­tas ro­maa­ni „Mul hak­ka­sid päe­vad“. See on väl­ja­mõel­dud lu­gu, kuid ins­pi­ree­ri­tud noor­te­ga pä­ri­selt juh­tu­nust, et kõ­ne­ta­da neid tee­ma­del, mil­lest võib ol­la kee­ru­li­ne va­ne­ma­te või ea­kaas­las­te­ga rää­ki­da.

Sass Hen­no kõ­ne­les pea­mi­selt sek­suaal­sest ku­ri­tar­vi­ta­mi­sest. Ta sel­gi­tas, et ühis­kon­nal on pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le eri­ne­vad oo­tu­sed – tüd­ru­ku­telt eel­da­tak­se igas olu­kor­ras kor­ra­lik­kust, pois­te­le an­tak­se roh­kem an­deks. Sass Hen­no tõi näi­teid sek­suaal­sest väär­koht­le­mi­sest ning pa­ni noor­te­le sü­da­me­le, et igast vei­di­gi kaht­la­sest juh­tu­mist tu­leb ala­ti rää­ki­da mõ­ne­le usal­dus­väär­se­le ini­me­se­le. Kes on si­nu usal­du­s­isik, kü­sis ta noor­telt, ning soo­vi­tas mu­re kor­ral või abi saa­mi­seks he­lis­ta­da las­tea­bi te­le­fo­nil 116111.

Tik­tok­ker Roo­sa­ba­naa­ni­ke ehk Ari­ja Helm­vee, kes on tei­nud koos­tööd te­le­saa­te­ga Ra­dar ja kä­sit­les seal üht in­ter­ne­tis alas­ti pil­ti­de saat­mi­se lu­gu, rää­kis, kui­das oli viis aas­tat ahis­ta­vas suh­tes. Ta kõ­ne­les ka sel­lest, kas on nor­maal­ne, kui 19aas­ta­ne soo­vib 12aas­ta­se­ga sõ­ber ol­la ja in­ter­ne­tis su­hel­da, ning tut­vus­tas suu­na­mu­di­ja elu.

Laul­ja Sis­si Ny­lia Be­ni­ta meenutas oma isik­li­kke koo­li­kiu­sa­mi­se­ga seo­tud ko­ge­mus­i ning lau­lis kon­ve­rent­si lõ­pe­tu­seks kolm oma­loo­min­gu­list lau­lu.

Noortele meeldis

„Jul­gen ar­va­ta, et tä­na­vu­ne noor­te­kon­ve­rents oli si­su poo­lest kõi­ge ak­tuaal­sem ja va­ja­li­kum,“ üt­les kor­ral­dus­tii­mi lii­ge, Aru­kü­la põ­hi­koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls.

Sa­ma meelt oli ka Ka­ri­na Girs Aru­kü­la koo­li 7. klas­sist: „Kon­ve­rents oli vä­ga kaa­sa­haa­rav. Saa­lis oli et­te­kan­ne­te ajal täies­ti vaik­ne, kõik õpi­la­sed kuu­la­sid hu­vi­ga. Aru­ta­si­me sõb­ran­na­ga pä­rast ning leid­si­me, et sai­me kon­ve­rent­sil vas­tu­sed vä­ga pal­ju­de­le oma kü­si­mus­te­le ja peas kee­rel­nud mõ­te­te­le. Mõn­da as­ja olen ju­ba am­mu soo­vi­nud tea­da, kuid va­ne­ma­telt po­le jul­ge­nud kü­si­da. Sain ka tea­da, kui­das min­gis olu­kor­ras kä­itu­da, os­kan edas­pi­di sõp­ru ai­da­ta, kui on va­ja.“

Ta li­sas: „Roo­sa­ba­naa­ni­ke sel­gi­tas, mis on suh­tes nor­maal­ne, mis eba­nor­maal­ne. Pead os­ka­ma öel­da ei, kui sul­le mi­da­gi ei meel­di. Vä­ga meel­dis Sis­si, kes rää­kis enda lap­se­põl­vest ja kiu­sa­mi­sest. Ta üt­les, kõi­ge täht­sam on, et oleks ini­me­ne, kel­le­le saad kõi­gest rää­ki­da ja usal­da­da te­da kart­ma­ta, et teis­te­le eda­si rää­gib. Kü­si­mu­si oli pal­ju. Olek­sin ka ise taht­nud Sis­silt kü­si­da, näi­teks kui­das rea­gee­ri­da, kui sind kiu­sa­tak­se.“

Maar­ja-Ly Tei­no: „Kon­ve­rent­sil kõ­la­nud tee­ma­sid kä­sit­le­me kui­gi­võrd kind­las­ti ka koo­lis ini­me­seõ­pe­tu­se tun­di­des, kuid kõ­nel­du on mõ­ju­sam, kui neist rää­gib noor­te­le kee­gi väl­jast­poolt, ke­da nad tea­vad ja kel­le te­ge­mi­si jäl­gi­vad. Ena­mas­ti te­ge­le­me ta­ga­jär­ge­de­ga, kuid vä­ga olu­li­ne on sek­suaal­su­se ja lä­hi­suh­te­vä­gi­val­la­ga seon­du­vast kõ­nel­da noor­te­le pi­gem pi­sut va­rem, kui jää­da hil­jaks.“