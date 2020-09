Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi on 6. ok­toob­ril.

Raa­si­ku val­las las­te­kait­se­töö­ta­ja Lea Sõ­mer teab, mi­da tä­hen­dab ka­su­pe­reks ole­mi­ne ning mil­list nõu ja tu­ge ka­su­pe­red kõi­ge roh­kem va­ja­vad. Ka­he lap­se ka­su­va­ne­ma­na jul­gus­tab tei­si ka­su­pe­re­sid en­da­ga ühen­dust võt­ma ning kut­sub 6. ok­toob­ril Aru­kü­la Pe­re­kes­ku­ses­se Män­ni­kä­bi esi­me­se­le su­per­vi­sioo­ni­le ehk nõus­ta­mi­se­le. Sin­na on oo­da­tud ka pe­red, kes on lä­bi­nud sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti hin­da­mi­se ja al­les val­mis­tu­vad ka­su­pe­reks saa­ma.

„Su­per­vi­sioo­ni mõ­te on ole­ma­so­le­vaid ka­su­pe­re­sid hoi­da ning pro­pa­gee­ri­da, et on täies­ti nor­maal­ne, kui laps, kes ei sa kas­va­da oma pe­re juu­res, kas­vab mõ­nes tei­ses pe­res,“ lau­sub Lea Sõ­mer.

Ta rää­gib, et ka­su­pe­re­sid on va­ja kõik­jal, sest Ees­ti asendusko­du­des on prae­gu kok­ku 804 last. Raa­si­ku val­las on kaks hool­dus­pe­ret ja kaks hool­dus­pe­reks soo­vi­jat, ka­hel lap­sel on eest­kost­jad. Se­da on Lea Sõ­me­ri hin­nan­gul vä­he ning ta loo­dab, et hu­vi­li­si tu­leb juur­de: „Kui kel­lel­gi on hu­vi ka­su­va­ne­maks saa­mi­se vas­tu, an­nan mee­lel­di nõu.“

Ka­su­pe­re­de gru­pi­nõus­ta­mi­se idee sai las­te­kait­se­töö­ta­ja sel­lest, et nad po­le oma­va­hel eri­ti su­hel­nud, kuid see on te­ma hin­nan­gul vä­ga täh­tis: „Oma ko­ge­mus­test olen näi­nud, et kõi­ge va­ja­li­kum on pe­re­de­le teis­te sar­nas­te ko­ge­mus­te ole­ma­so­lu. See­tõt­tu on ka­su­pe­re­de jaoks olu­li­ne saa­da kon­tak­ti naab­rus­kon­na teis­te sa­ma­su­gus­te pe­re­de­ga.“

Loe pikemalt 23. septembri Sõnumitoojast.