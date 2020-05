Raasiku valla huviringide konkurss

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja projektikonkursi 7-19aastastele noortele huvihariduse ja huvitegevuse pakkumiseks järgmisel õppeaastal. Eelistatud on huviringid, mis pakuvad osalemisvõimalust sihtrühmale, kellele suunatud tegevusi on Raasiku vallas seni vähe või pole. Maksimaalne toetussumma ühe huviringi kohta on sama, mis eelmisel aastal ehk 3000 eurot, kuid uus tingimus on, et sellest palgakulu võib olla kuni pool ehk maksimaalselt 1500 eurot. Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja sõnul tuleb sellega kenasti välja, kui ringil on üks juhendaja ja tegevus toimub kord nädalas: „Kui tahetakse võtta rohkem juhendajaid või teha teist gruppi, tuleb lisada lapsevanemate omaosalus.“ Huviringe rahastatakse riigilt huvihariduse ja huvitegevuseks saadud rahast, sel õppeaastal oli vallas riigi toetuse eest 11 huviringi. Taotlusi huviringide rahastamiseks saab esitada 4. juunini.