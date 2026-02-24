MTÜd Lahemaa Mereklubi ja Kahala Järve Külade Selts korraldavad koos Kuusalu valla noortevolikoguga pühapäeval, 1. märtsil Kahala järvel viiendat korda Kahala Jääka. Viimati oli jääkas 2022. aastal, seejärel on kolmel talvel jäänud soojade ilmade tõttu ära. Kahala külavanem, jääka peakorraldaja Janno Laende teatas, et järvejääl saab jääkal taas hokit mängida, uisutada ja sõita jääkarussellil, teha jääsuplust ja minna kuuma sauna, toimub kalapüügivõistlus, noorkotkad ja päästjad räägivad ennetustegevusest ja tutvustavad enesepäästevõtteid, kohal on jääsurfi ja -purjetamise treenerid koos varustusega. „Töötubades pakume võimalust meisterdada jäälaternaid ning vanadest suuskadest ja toolidest tõukekelke. Noortevolikogu liikmed viivad lastele läbi jääbowlingu võistluse ja tutvustavad kurlingut Kahala järve võtmes. Muuksi Tallist tullakse hobusega reesõitu tegema, uudistada saab kelgukoeri. Kuusalu valla aasta aitaja tiitli pälvinud Iivi Rool pakub kuuma suppi ja teed ning jääkas lõpeb jäädiskoga,“ kirjeldas ta.