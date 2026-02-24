MTÜd La­he­maa Me­re­klu­bi ja Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts kor­ral­da­vad koos Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gu­ga pü­ha­päe­val, 1. märt­sil Ka­ha­la jär­vel viien­dat kor­da Ka­ha­la Jää­ka. Vii­ma­ti oli jää­kas 2022. aas­tal, see­jä­rel on kol­mel tal­vel jää­nud soo­ja­de il­ma­de tõt­tu ära. Ka­ha­la kü­la­va­nem, jää­ka pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de tea­tas, et jär­ve­jääl saab jää­kal taas ho­kit män­gi­da, ui­su­ta­da ja sõi­ta jää­ka­rus­sel­lil, te­ha jää­sup­lust ja min­na kuu­ma sau­na, toi­mub ka­la­püü­gi­võist­lus, noor­kot­kad ja pääst­jad rää­gi­vad en­ne­tus­te­ge­vu­sest ja tut­vus­ta­vad ene­se­pääs­te­võt­teid, ko­hal on jää­sur­fi ja -pur­je­ta­mi­se tree­ne­rid koos va­rus­tu­se­ga. „Töö­tu­ba­des pa­ku­me või­ma­lust meis­ter­da­da jää­la­ter­naid ning va­na­dest suus­ka­dest ja too­li­dest tõu­ke­kel­ke. Noor­te­vo­li­ko­gu liik­med vii­vad las­te­le lä­bi jää­bow­lin­gu võist­lu­se ja tut­vus­ta­vad kur­lin­gut Ka­ha­la jär­ve võt­mes. Muuk­si Tal­list tul­lak­se ho­bu­se­ga ree­sõi­tu te­ge­ma, uu­dis­ta­da saab kel­gu­koe­ri. Kuu­sa­lu val­la aas­ta ai­ta­ja tiit­li päl­vi­nud Ii­vi Rool pa­kub kuu­ma sup­pi ja teed ning jää­kas lõ­peb jää­dis­ko­ga,“ kir­jel­das ta.