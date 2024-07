Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kii­tis 18. juu­ni is­tun­gil heaks Raa­si­ku ale­vi­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­de han­ke tu­le­mu­sed ning lu­bas OÜ-l Ra­ven sõl­mi­da le­pin­gud han­ke võit­nud et­te­võ­te­te­ga. Sa­mu­ti an­ti nõu­so­lek val­la­va­lit­su­se­le pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks täien­da­va ra­ha­li­se ko­hus­tu­se võt­mi­seks käe­so­le­va ja järg­ne­va­te aas­ta­te ee­lar­ve­tes.

Veeb­rua­ris ot­sus­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) toe­ta­da kät­te­saa­da­va­te kva­li­teet­se­te ava­li­ke tee­nus­te meet­me­tes Raa­si­ku ale­vi­ku ÜVK ra­ja­mist 60 prot­sen­di­ga pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest. Pro­jek­ti hin­naks ar­ves­ta­ti 2 482 830 eu­rot, sel­lest RTK toe­tu­seks 1 489 707 eu­rot ja omao­sa­lu­seks 993 132 eu­rot. Vee-et­te­võt­te Ra­ven ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sel­gi­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et toe­tusp­ro­jek­ti ee­lar­ve koos­ta­ti möö­du­nud sü­gi­sel RTK keh­tes­ta­tud mak­si­maal­seid ühik­hin­du ar­ves­ta­des. Li­saks võe­ti ar­ves­se hin­du, mis esi­tas sü­gi­sel Aeg­vii­du ÜVK han­kel pa­ri­ma pak­ku­mi­se tei­nud et­te­võ­te.

„Need olid meie pa­ri­ma tead­mi­se ko­ha­sed hin­nad, mil­le­ga ee­lar­vet koos­ta­si­me ja pa­ni­me kok­ku Raa­si­ku ÜVK pro­jek­ti ma­hud,“ sõ­nas ta.

Kol­meks osaks ja­ga­tud han­ke pak­ku­mi­si ava­des sel­gus, et sood­sa­mad hin­nad on ka­van­da­tud ee­lar­vest roh­kem kui 520 000 eu­rot kal­li­mad – kol­me osa oda­va­mad pak­ku­mi­sed kok­ku olid 3 004 418 eu­rot.

„Hin­nad on viie kuu­ga tei­nud mär­ki­mis­väär­se tõu­su, han­kes pa­ku­tud olid RTK eel­mi­se aas­ta lõ­pus lu­ba­tud mak­si­maal­se­test ühik­hin­da­dest ko­ha­ti ku­ni kaks kor­da kõr­ge­mad. Kui näi­teks veet­ras­si ra­ja­mi­se hind oli sü­gi­sel 80-85 eu­rot jook­sev mee­ter, siis han­ke pak­ku­mis­tes olid kõi­ge oda­va­mad hin­nad 140-150 eu­rot mee­ter,“ rää­kis Erik Jü­riöö.

Ta li­sas, tei­ne põh­jus hin­da­de kal­li­ne­mi­sel on see, et han­kes osa­le­nud 6 et­te­võt­te seas ei ol­nud pea­mi­si suu­ri ta­ris­tu ra­ja­mi­se­ga te­ge­le­vaid fir­ma­sid, kes on ilm­selt hõi­va­tud Rail Bal­ti­cu või Tal­lin­na Vee suur­te ob­jek­ti­de ehi­ta­mi­se­ga. Prog­noo­si­tust tun­du­valt kal­li­ma­te hin­da­de kol­mas põh­jus on Ra­ve­ni ju­hi hin­nan­gul see, et üleül­di­ne hin­na­tõus on ta­ba­nud ka vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­ris­tu ehi­ta­mist.

„Pä­rast pak­ku­mis­te ava­mist aru­ta­si­me eri­ne­vaid va­rian­te, üh­te­gi head ei ole,“ tõ­des ta.

Erik Jü­riöö lau­sus, kui vä­hen­da­da han­ke mah­tu­sid ehk jät­ta mõ­ni osa pla­nee­ri­tust te­ge­ma­ta, vä­he­neks ka meet­mest saa­dav toe­tus­sum­ma. Han­ke tü­his­ta­mi­ne ja uue han­ke kor­ral­da­mi­ne ei ga­ran­tee­riks te­ma sõ­nul, et uu­tes pak­ku­mis­tes olek­sid hin­nad oda­va­mad. Li­saks tä­hen­dab see, et ÜVK pro­jek­tee­ri­mi­se ja ehi­ta­mi­se al­gus lük­kub eda­si ja on oht, et ehi­tus ei saa täh­ta­jaks val­mis – pro­jek­ti lõpp­täh­taeg on det­sem­ber 2025.

See­tõt­tu te­gi ta et­te­pa­ne­ku, et val­la­vo­li­ko­gu võ­taks pro­jek­ti edu­kaks el­lu­vii­mi­seks vas­tu pro­to­kol­li­li­se ot­su­se, et esial­gu kok­ku­le­pi­tud oma­fi­nant­see­rin­gu sum­mat 993 132 eu­rot suu­ren­da­tak­se 521 588 eu­ro võr­ra. Vo­li­ko­gu ena­mus oli sel­le­ga nõus.

Vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu ot­su­se­ga an­tak­se Ra­ve­ni­le lu­ba sõl­mi­da han­ke võit­nud et­te­võ­te­te­ga le­pin­gud. See, mil­le ar­velt va­ja­lik li­sa­ra­ha lei­tak­se, sel­gub tu­le­va aas­ta ee­lar­ve koos­ta­mi­se käi­gus.

Kol­mes osas kor­ral­da­tud han­ke iga osa või­tis erinev et­te­võ­te. Esi­me­ne osa hõl­mab osa Tal­lin­na maan­tee kin­nis­tuid, Nur­me, Või­du, Aia, Koi­du ja Saa­re tä­na­vat. Seal hak­kab ÜVKd pro­jek­tee­ri­ma ja ehi­ta­ma AS Ter­rat ning see lä­heb maks­ma 473 000 eu­rot. Tei­ne osa ehk osa­le Tal­lin­na maan­tee kin­nis­tu­test, Jaa­ma plat­si, Tam­me, Meie­rei, Ap­tee­gi, Tu­ru, Vaht­ra, Põl­lu, Hei­na ja Par­gi tä­na­va­le pro­jek­tee­rib ja ehi­tab ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni AS Viim­si Kee­vi­tus, töö­de mak­su­mus on 990 000 eu­rot. Kol­mas osa hõl­mab Va­na-Pos­ti­jaa­ma, Jõe, Moo­ni, Roo­si, Kan­ni­ke­se, Tul­bi, Jaa­ma, Nel­gi, Si­ni­lil­le, Raud­tee ja Üla­se tä­na­vat ning Jä­ga­la maan­teed, kus ÜVK pro­jek­tee­rib ja ra­jab We­si­co Pro­jekt OÜ, tööd mak­sa­vad 1 541 418 eu­rot.

Erik Jü­riöö sõ­nul on plaa­nis et­te­võ­te­te­ga le­pin­gud sõl­mi­da käe­so­le­val nä­da­lal, see­jä­rel al­gab pro­jek­tee­ri­mi­ne.

Pro­jek­ti raa­mes ehi­ta­tak­se Raa­si­ku asu­la ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon 90 prot­sen­di ula­tu­ses val­mis. Ra­ja­tak­se 190 lii­tu­mis­punk­ti, ehi­ta­tak­se 6,75 ki­lo­meet­rit vee- ja 10 ki­lo­meet­rit ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, 5 reo­vee­pump­lat ja 30 hüd­ran­ti.