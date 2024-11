Käe­so­le­val sü­gi­sel saab Raa­si­ku rah­va­ma­ja 60aas­ta­seks. Sel pu­hul oli 21.-25. ok­toob­ri­ni juu­be­li­nä­dal, mil­le raa­mes toi­mus rah­va­ma­jas iga päev mõ­ni üri­tus.

Juu­be­li­nä­da­la avas es­mas­päe­val Raa­si­ku näi­te­ring Mür­ka­põ­ka eten­du­se­ga „Eks­pe­ri­ment“, mil­le on la­vas­ta­nud tru­pi ju­hen­da­ja Ai­ra Jõõts. Pä­rast ke­va­del toi­mu­nud esie­ten­dust män­gi­ti „Eks­pe­ri­men­ti“ oma rah­va­ma­jas teist kor­da.

Tei­si­päe­val oli rah­va­ma­ja ka­mi­na­saa­lis koh­tu­mi­ne klii­ni­li­se psüh­ho­loo­gi In­na Nar­ro-Taim­saa­re­ga. Ta rää­kis, kui­das saab igaüks end ise prae­gu­sest sü­gis­kaa­mo­sest elu­ter­velt ke­va­des­se ai­da­ta, lu­ges ka luu­le­tu­si ja lau­lis.

Kol­ma­päe­val oli sa­mas Er­ne­sak­sa-ni­me­li­ses ka­mi­na­saa­lis väi­ke­kand­le muu­si­kaõh­tu. Esi­ne­sid rah­va­ma­ja kand­le­rin­gi liik­med ja Aru­kü­la Pää­su­lin­nu väi­ke­kand­le õpi­la­sed. Kand­le­rin­gi lii­ge Ai­me Mä­gi män­gis ka lõõt­sa. Õh­tu­juht oli kan­nel­da­ja­te ju­hen­da­ja Pi­ret Stern­hof.

„Mõ­le­mad õh­tud meie ka­mi­na­saa­lis olid küün­laval­ged ja hu­ba­sed, rah­va­ma­ja poolt pak­ku­si­me kü­las­ta­ja­te­le Raa­si­ku teed,“ ütles rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja An­ge­la Al­lik.

Nel­ja­päe­va õh­tul kor­ral­da­ti rah­va­ma­ja park­las tant­suõh­tu. Tant­se õpe­ta­sid la­tii­no­tant­su­de ju­hen­da­ja Je­ka­te­ri­na Ad­ler ja li­ne­tant­suõ­pe­ta­ja Eg­le Jü­ri­mets, kum­ma­gi tree­ning-töö­tu­ba kes­tis 45 mi­nu­tit.

„Kau­nis­ta­si­me ja val­gus­ta­si­me rah­va­ma­ja ak­nad, muu­si­ka kos­tus kõ­la­ri­test kau­ge­le. Pa­ni­me ma­ja ees püs­ti peo, mil­le­ga võis lii­tu­da iga möö­du­ja. Rah­va­ma­ja park­la oli tant­si­jaid täis. Suu­rem osa olid ko­ha­li­kud, mõ­ned tant­si­jad tu­lid ka kau­ge­malt, li­ne­tant­su­sõb­rad Lok­salt ning üks noor­mees ja neiu ise­gi Lää­ne­maalt,“ rää­kis An­ge­la Al­lik.

Juu­be­li­nä­dal kul­mi­nee­rus ree­de õh­tul sün­ni­päe­va­peo­ga, ku­hu olid kut­su­tud rah­va­ma­ja ise­te­ge­vus­kol­lek­tii­vi­de liik­med, Pää­su­lin­nu Raa­si­ku fi­liaa­li õpe­ta­jad, naa­ber­rah­va­ma­ja­de ning Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ja val­la­asu­tus­te ju­hid.

Õh­tu­ju­hid olid And­ra Al­lik ja Har­di Oras. Kü­las käis Raa­si­ku rah­va­ma­ja ma­ja­vaim ehk rah­va­ma­ja-Val­ve, ke­da ke­has­tas Raa­si­ku rah­va­ma­ja eel­mi­ne ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga.

„Kord, kui rah­va­ma­jas de­ko­rat­sioo­ne te­gin, pa­nin ühe man­ne­kee­ni-nu­ku rii­des­se ja esi­kus­se seis­ma. Kui Hel­le, kes oli siis rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja, järg­mi­sel hom­mi­kul töö­le tu­li, eh­mus, et kee­gi on ju­ba ma­jas. Jõu­dis te­malt kü­si­da, kes ta on ja mis ta nii va­ra hom­mi­kul rah­va­ma­jas teeb. Siis sai aru, et see on man­ne­keen. Ris­ti­si­me­gi siis sel­le rah­va­ma­ja-Val­veks, kes meie rah­va­ma­ja val­vab,“ sel­gi­tas rah­va­ma­ja prae­gu­ne ju­ha­ta­ja.

Rah­va­ma­ja-Val­ve ju­tus­tas sün­ni­päe­val kum­ma­lis­test juh­tu­mis­test, mis on vii­ma­se viie aas­ta jook­sul rah­va­ma­ja töö­ga seo­ses aset leid­nud.

Ühel aas­tal tä­his­ta­ti jaa­nua­ris Ees­ti rah­va­ka­lend­ris ole­vat tuh­ka­päe­va, et põ­le­ta­da ko­du­dest too­dud jõu­lu­kuu­sed. Oli suur üri­tus, rah­va­riie­tes mem­med tant­si­sid, lõõts män­gis, näi­te­rin­gi me­hed jäl­gi­sid lõ­ket. Aga ilm oli kehv, niis­ked kuu­sed ei läi­nud põ­le­ma, vaid suit­se­sid ja tos­sa­sid. To­re­da­na plaa­ni­tud üri­tus pää­dis sel­le­ga, et üks ko­ha­lik ela­nik kut­sus väl­ja tu­le­tõr­je, sest rah­va­ma­ja ole­vat põ­le­ma pan­dud. Hil­jem saa­tis ka val­la­ma­jja kir­ja nõud­mi­se­ga pea­ta­da Raa­si­ku pü­ro­maan. Sa­mal aas­tal sai „Raa­si­ku pü­ro­maan“ Hel­le Va­ga veel tei­se tiit­li – va­li­ti val­la au­ko­da­ni­kuks.

Kui rah­va­ma­jas oli va­li­mis­de­batt, oli üks ko­ha­lik nais­te­rah­vas võt­nud end švip­si ja se­gas de­ba­teeri­ja­te ju­tu­le va­he­le. Kui An­ge­la Al­lik püü­dis te­da lõ­puks saa­list väl­ja ju­ha­ta­da, sai ta nii kur­jaks, et vi­ru­tas Angela Allikule sellise „pa­rem­sir­ge“, et rah­va­ma­ja töö­ta­jal oli huul lõh­ki.

Viis aas­tat ta­ga­si, kui Raa­si­ku rah­va­ma­ja sai 55aas­ta­seks, kin­kis ko­ha­li­kus raa­ma­tu­ko­gus töö­tav Mar­ju Kond­rat­jev rah­va­ma­ja­le pi­ka omakirjutatud luu­le­tu­se, mis võ­tab lü­hi­dalt kok­ku rah­va­ma­ja aja­loo. Nüüd kir­ju­tas ta sel­le­le kaks sal­mi juur­de vii­mas­te aas­ta­te koh­ta. Rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja lu­ges sün­ni­päe­val ko­gu luu­le­tu­se et­te.

Val­la­va­lit­sus ja Raa­si­ku val­la al­la­su­tu­sed te­gid 60aas­ta­seks saa­nud rah­va­ma­ja­le ühis­kin­gi­tu­se – vaut­še­ri, mil­le eest saab rah­va­ma­ja juur­de os­ta uue jalg­rat­ta­hoid­ja. Rah­va­ma­jas te­gut­seb ka noor­te­kes­kus. Nii noo­red kui hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind Raa­si­ku fi­liaa­li õpilased sõidavad jalg­ra­tas­te­ga ning prae­gu­ses­se hoid­jas­se ei ma­hu nen­de kõi­gi rat­tad ära. Kin­gi­tu­se an­dis rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja­le üle Raasiku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li.

Oma ma­ja õn­nit­le­sid ka rah­va­ma­jas te­gut­se­vad näi­te­ring, li­ne­tant­si­jad ning rah­va­tant­si­jad, sa­mu­ti Pi­ka­ve­re ja Raa­si­ku kool, Pää­su­lin­nu-kool, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu.

Peo­kü­la­li­sed said rah­va­ma­ja fua­jees koos pa­pa­goi­ga pil­ti te­ha. Ül­la­tu­se­si­ne­ja oli vask­pil­lian­sam­bel Bras­si­cal, pi­du lõp­pes dis­ko­ga.