Üle-eel­mi­sel nä­da­lal Raa­si­ku rah­va­ma­jas toi­mu­nud jõu­lu­laa­dal olid müü­gi­lau­da­de ühe pi­ka ri­vi hõi­va­nud koo­li­noo­red.

„Vist peaae­gu poo­led müü­ja­test olid meie mi­ni­fir­ma­de te­gi­jad,“ sõ­nas Raa­si­ku põ­hi­koo­li et­te­võt­lu­sõ­pe­ta­ja Mar­ge Aa­sa­laid, kes koos hu­vi­juht Lii­si Gus­sa­ku­ga ju­hen­dab koo­lis 7 mi­ni­fir­mat.

Raa­si­ku koo­lis on 8. klas­si õpi­las­tel mi­ni­fir­mas osa­le­mi­ne et­te­võt­lu­sõp­pe üks osa. Õp­peaas­ta al­gul tee­vad mi­ni­fir­ma liik­med asu­ta­mis­koo­so­le­ku, koos­ta­vad põ­hi­kir­ja, re­gist­ree­ri­vad et­te­võt­te, mõt­le­vad väl­ja ärii­dee, ar­vu­ta­vad too­te oma­hin­na ja müü­gi­hin­na.

Mar­ge Aa­sa­laid ni­me­tab su­per­tu­le­mu­seks, et kõik tä­na­vu­sed mi­ni­fir­mad jõud­sid vaid mõ­ne kuu­ga oma too­dan­gu müü­mi­se­ni. Esi­mest kor­da olid nad 9. det­semb­ril Aru­kü­la ja Raa­si­ku ta­lu­tu­rul. Aru­kü­las olid müü­mas ka kolm Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se hu­vi­rin­gis Maar­ja-Ly Tei­no ju­hen­da­mi­sel te­gut­se­vat mi­ni­fir­mat. Mõ­ni päev hil­jem olid Raa­si­ku mi­ni­fir­mad oma too­dan­gut müü­mas rah­va­ma­jas jõu­lu­laa­dal, kõi­ge usi­na­mad käi­sid jõu­lueel­sel ajal ka ümb­rus­kon­na teis­tel laa­ta­del.

Kõi­ge aga­ram on ol­nud mi­ni­fir­ma Lind­la, mis teeb ja müüb lin­du­de pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju. Mi­ni­fir­ma tu­run­dus­juht Kert Si­nik rää­kis, et pa­nid oma mees­kon­na kok­ku eel­mi­sel koo­liaas­tal, kui kuul­sid, et 8. klas­sis tu­leb et­te­võt­lu­sõ­pe. Mi­ni­fir­mas on peale tema veel Ru­di Ki­vi­mäe, Jand­ro Pär­na ja Pjotr Pit­šu­gin.

„Hak­ka­si­me lin­nu­ma­ju ehi­ta­ma va­ra­kult, ju­ba siis, kui meil olid al­les esi­me­sed et­te­võt­lus­tun­nid. Jand­ro on kunst­ni­ku­käe­ga, te­ma mõ­te on te­ha linnumajad just sel­li­se ku­ju­ga,“ sõ­nas Kert Si­nik.

Ti­has­te­le mõel­dud pe­sa­kas­ti­de ning lin­du­de söö­gi­ma­ja­de jaoks on vi­nee­ri saa­dud mit­mest fir­mast, meis­ter­da­tak­se nä­da­la­va­he­tus­tel Ru­di Ki­vi­mäe ko­dus ga­raažis: „Ta­lu­tu­ru­le võt­si­me esi­me­sel kor­ral kaa­sa viis lin­nu­ma­ja ja küm­me söö­gi­ma­ja, ena­mik os­te­ti ära. Üks nai­ne üt­les, et viib Saa­re­maa­le.“

Pä­rast se­da hak­ka­sid noor­me­hed veel usi­na­malt meis­ter­da­ma ning käi­sid oma too­dan­gut müü­mas laa­ta­del Keh­ras, Ala­ve­res, Ko­se-Uue­mõi­sas: „Sel­leks aas­taks ai­tab, kuid jaa­nua­ris lä­he­me Üle­mis­te laa­da­le. Kok­ku ole­me nii pe­sa­kas­te kui söö­gi­ma­ju tei­nud roh­kem kui 20. Lin­nu­ma­ja mak­sab 20, söö­gi­ma­ja 15 eu­rot. Ku­lud on ol­nud väi­ke­sed, prae­gu tee­ni­me pu­has­ka­su­mit.“

Loe pikemalt 22. detsembri Sõnumitoojast.