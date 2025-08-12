VAINO NAPP
Baltisaksa Löwensternide aadlisuguvõsa pärineb Riiast. Seda perekonnanime hakkasid nad kandma alates 17. sajandi keskpaigast, pärast Rootsi aadlitiitli saamist. Raasikule jõudsid Eestimaa haru esindajad abielu kaudu 18. sajandi alguses ja jäid sinna 19. sajandi keskpaigani. Tänapäeval võivad aja- ja koduloohuvilised küsida raamatukogudest või kauplustest kindralite, vendade Woldemar Hermann von Löwensterni (1776-1858) ja Eduard von Löwensterni (1790–1837) eesti keelde tõlgitud raamatuid. Kindralite mälestusraamatutes laiutavad sõjasündmused ja -seiklused, kuid ei puudu kodune Raasiku. Autorid on andekad sulesepad ja kirjapandud sündmustes vahetud osalejad. Tänapäeva ajaloolased hindavad nende mälestusi ilustamata-erapooletuteks.
Woldemar ja Eduard von Löwensterni Raasikule jõudmisel oli eellugu. 1727. aastal omandas Raasiku mõisa Hermann von Bohn, kes oli samuti Eestimaa kultuuriloos tuntud mees. Ta rahastas Anton Thor Helle piiblitõlget ja rajas ümbruskonnas kaheksa külakooli. Hermann von Bohni surma järel läks mõis tema tütre abielu kaudu Löwensternile. Sellest abielust sündinud Hermann Ludwig von Löwenstern (1749-1815) oli maanõunik ja rüütelkonnategelane, Kambi ja Alavere mõisa omanik. Hiljem kuulusid perekonnale veel Jäneda, Valkla ja Pikva mõisad. 1773. aastal abiellus Hermann von Löwenstern Hedwig Margaretha Holsteiniga. Perre sündisid kümme last. Neist kaks olid selle loo peategelased Woldemar ja Eduard von Löwenstern. Kuid baltisaksa memuaarkirjandusse andis lisa kolmaski vend Hermann Ludwig von Löwenstern noorem. Tema osales Adam Johann von Krusensterni juhitud esimesel vene ümbermaailmareisil aastatel 1803-1806 päevikute koostajana. Rikkalikult illustreeritud päevikud on eesti keelde tõlkimata, neid säilitatakse Tartus Rahvusarhiivis.
Need on ilmunud vene, saksa ja inglise keeles. Õde Amalia Christine von Löwenstern kirjutas 1869. aastal vanas eas oma poegade jaoks „Vanaema jutustused“, mille põhiteema on tema lapsepõlv Eestis. Eesti keelde ei ole seda tõlgitud.
Kirjastus Varrak andis 2017. aastal välja Woldemar von Löwensterni „Ühe liivimaalase
mälestused (aastatest 1790-1815)“. Selles on kirjas 17aastasena sõjaväeteenistusse astunud ning tsaariarmees pika karjääri teinud sõjamehe mälestused. Mälestused on kokku pandud 1850. aastal Peterburis Woldemar von Löwensterni päevikute ja kirjade järgi. Kindral luges läbi, parandas ja tunnustas. Raamatu on eesti keelde tõlkinud Agur Benno, põhjaliku järelsõna koostas Tartu Ülikooli professor Tõnu Tannberg.
Esimeses peatükis kirjutab autor: „…Ma nägin ilmavalgust aastal 1777 Raasiku lossis Harjumaal. Mind ümbritsesid armsad, mu õed-vennad. Ma mäletan neid kõiki varases nooruses ja hilisemates aastates sügava armastusega ja mainin kõiki neid jutustuse käigus niipea, kui sündmus mu jutus selleni viib…“
Raamatu järelsõnas märgib Tõnu Tannberg, et Woldemar von Löwensterni mälestused on ladusalt loetavad, asjatundlikult eestindatud, mistõttu on tegu ajaloohuvilistele väärtusliku lugemisega.
Eduard von Löwensterni mälestused „Krahv Pahleni ratsanikega Napoleoni vastu“ andis eesti keeles välja kirjastus Argo. Ka selle raamatu on tõlkinud Agur Benno, kes on kirjutanud ka järelsõna. Esmakordselt ilmusid Eduard von Löwensterni mälestused saksa keeles 1910. aastal parun Georges Wrangelli toimetamisel. Toonane toimetaja kirjutas eessõnas: „…tuleb tunnistada, et hariduslik põhi, mille ta oli kodus omandanud, pidi olema tugev. Selle kasuks räägivad stiil, üldistusviis, keelte valdamine…“
Woldemar ja Eduard von Löwensterni mälestusteraamatute tõlkija Agur Benno avaldas lootust, et eesti lugejani jõuavad ka nende venna Hermann Ludwig von Löwensterni reisipäevikud Krusensterni reisist ja õde Amalie mälestused. Loodame meiegi.