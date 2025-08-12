Lahemaa Pärimuskoja peremees Roland Burk avas Uuri külas Pihlaka talu maadele rajatud endises laudahoones Puu Töö Koja. Ta selgitas, et kolimine suurematesse ruumidesse võimaldab senisest paremini vastu võtta õppureid ja ka külalisgruppe. Korraga mahub uude töökotta 4-5 õppurit. Hiljuti lõpetas tema juhendamisel rahvapärase puutöö esimene aastaringne õpperühm, kes õppis puutöö kogu tsüklit alates toormaterjali valikust kuni eseme valmistamiseni ning rahvapäraste töövõtete ja mõttelaadi mõistmist. Augustis alustas Roland Burki Puu Töö Kojas uus aastane rahvapärase puutöö kursus.