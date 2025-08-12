La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­mees Ro­land Burk avas Uu­ri kü­las Pihlaka ta­lu maa­de­le ra­ja­tud en­di­ses lau­da­hoo­nes Puu Töö Ko­ja. Ta sel­gi­tas, et ko­li­mi­ne suu­re­ma­tes­se ruu­mi­des­se või­mal­dab se­ni­sest pa­re­mi­ni vas­tu võt­ta õp­pu­reid ja ka kü­la­lis­grup­pe. Kor­ra­ga ma­hub uu­de töö­kot­ta 4-5 õp­pu­rit. Hil­ju­ti lõ­pe­tas te­ma ju­hen­da­mi­sel rah­va­pä­ra­se puu­töö esi­me­ne aas­ta­ring­ne õp­pe­rühm, kes õp­pi­s puu­töö ko­gu tsük­lit ala­tes toor­ma­ter­ja­li va­li­kust ku­ni ese­me val­mis­ta­mi­se­ni ning rah­va­pä­ras­te töö­võ­te­te ja mõt­te­laa­di mõist­mist. Au­gus­tis alus­tas Ro­land Bur­ki Puu Töö Ko­jas uus aas­ta­ne rah­va­pä­ra­se puu­töö kur­sus.