Ülemöödunud nädalal palus Raasiku vallavalitsus anda endast teada elanikel, kes on saanud ASilt Eesti Keskkonnateenused (EKT) teate, et peavad oma konteinerid viima tänava algusesse või nende prügiveoarvele hakatakse lisama tasu tagurdamise eest. Valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann selgitas Sõnumitoojale, et vallavalitsus sai mitu pöördumist elanikelt, kes on sellise teate saanud, ning sooviti välja selgitada, kui palju on neid veel.
Keskkonnaspetsialisti sõnul oli tagurdamistasu rakendamise võimalus kirjas Raasiku valla 3,5 aastat tagasi toimunud prügiveohanke tingimustes. Tingimuste kohaselt rakendatakse tagurdamistasu juhul, kui prügiveok peab konteinerini jõudmiseks tagurdama rohkem kui 50 meetrit. Johanna Sepmann põhjendas, tingimus lisati hankesse ohutuse kaalutlustel: „Vallavalitsus soovib vältida olukordi, et prügiveokid teeksid kitsastel tänavatel pikemaid tagurdamismanöövreid, mis võivad olla liiklusohutuse seisukohalt riskantsed.“
Kuigi tagurdamistasu oli määratud, ei pannud EKT seda oma hinnakirja ega lisanud ka elanikele saadetud prügiveoarvetele. Viimasel ajal on mõned prügiautojuhid hakanud pikki tagurdamisi üles märkima ning seetõttu saatis ettevõte elanikele teavituse, mille peale pöördusidki mõned inimesed vallavalitsuse poole. Selgus, et tagurdamise eest soovitakse tasu küsida ka neilt, kelle kinnistu juures on olemas ümberpööramiskoht. Samas ei ole EKT kirja saatnud ka mõnele neist tupiktänavate majapidamistest, kelle konteinerini jõudmiseks on vaja tagurdada üle 50 meetri.
„Sellepärast palusime elanikel, kes on saanud Eesti Keskkonnateenuste teate, anda vallavalitsusele teada. Õnneks ei ole selliseid juhtumeid palju. Pakkusime Eesti Keskkonnateenustele, et kaalume pikkade tupiktänavate otsa ümberpööramiskohtade rajamist. Selliseid kohti on kaks, ühes kohas on vaja ka kaks tupiktänavat omavahel ühendada,“ rääkis Johanna Sepmann.