Üle­möö­du­nud nä­da­lal pa­lus Raa­si­ku val­la­va­lit­sus an­da en­dast tea­da ela­ni­kel, kes on saa­nud ASilt Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed (EKT) tea­te, et pea­vad oma kon­tei­ne­rid vii­ma tä­na­va al­gu­ses­se või nen­de prü­gi­veoar­ve­le ha­ka­tak­se li­sa­ma ta­su ta­gur­da­mi­se eest. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus sai mi­tu pöör­du­mist ela­ni­kelt, kes on sel­li­se tea­te saa­nud, ning soo­vi­ti väl­ja sel­gi­ta­da, kui pal­ju on neid veel.

Kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti sõ­nul oli ta­gur­da­mis­ta­su ra­ken­da­mi­se või­ma­lus kir­jas Raa­si­ku val­la 3,5 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud prü­gi­veo­han­ke tin­gi­mus­tes. Tin­gi­mus­te ko­ha­selt ra­ken­da­tak­se ta­gur­da­mis­ta­su ju­hul, kui prü­gi­veok peab kon­tei­ne­ri­ni jõud­mi­seks ta­gur­da­ma roh­kem kui 50 meet­rit. Jo­han­na Sep­mann põh­jen­das, tin­gi­mus li­sa­ti han­kes­se ohu­tu­se kaa­lut­lus­tel: „Val­la­va­lit­sus soo­vib väl­ti­da olu­kor­di, et prü­gi­veo­kid teek­sid kit­sas­tel tä­na­va­tel pi­ke­maid ta­gur­da­mis­ma­nööv­reid, mis või­vad ol­la liik­lu­so­hu­tu­se sei­su­ko­halt ris­kant­sed.“

Kui­gi ta­gur­da­mis­ta­su oli mää­ra­tud, ei pan­nud EKT se­da oma hin­na­kir­ja ega li­sa­nud ka ela­ni­ke­le saa­de­tud prü­gi­veoar­ve­te­le. Vii­ma­sel ajal on mõ­ned prü­giau­to­ju­hid ha­ka­nud pik­ki ta­gur­da­mi­si üles mär­ki­ma ning see­tõt­tu saa­tis et­te­võ­te ela­ni­ke­le tea­vi­tu­se, mil­le pea­le pöör­du­sid­ki mõ­ned ini­me­sed val­la­va­lit­su­se poo­le. Sel­gus, et ta­gur­da­mi­se eest soo­vi­tak­se ta­su kü­si­da ka neilt, kel­le kin­nis­tu juu­res on ole­mas üm­ber­pöö­ra­mis­koht. Sa­mas ei ole EKT kir­ja saat­nud ka mõ­ne­le neist tu­pik­tä­na­va­te ma­ja­pi­da­mis­test, kel­le kon­tei­ne­ri­ni jõud­mi­seks on va­ja ta­gur­da­da üle 50 meet­ri.

„Sel­le­pä­rast pa­lu­si­me ela­ni­kel, kes on saa­nud Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te tea­te, an­da val­la­va­lit­su­se­le tea­da. Õn­neks ei ole sel­li­seid juh­tu­meid pal­ju. Pak­ku­si­me Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te­le, et kaa­lu­me pik­ka­de tu­pik­tä­na­va­te ot­sa üm­ber­pöö­ra­mis­koh­ta­de ra­ja­mist. Sel­li­seid koh­ti on kaks, ühes ko­has on va­ja ka kaks tu­pik­tä­na­vat oma­va­hel ühen­da­da,“ rää­kis Jo­han­na Sep­mann.