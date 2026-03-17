Alates 5. märtsist töötab Raasiku valla arendus- ja kommunikatsioonijuhina Mirko Miilits, kes valiti konkursiga 24 kandideerinu seast. Ta on pärit Raplamaalt Märjamaa lähedal asuvast Sipa külast, omandanud rakendusliku kõrghariduse Tallinna Majanduskoolis, kus õppis ärijuhtimist, spetsialiseerus turundusele. Mirko Miilits on töötanud muusikaürituste, sealhulgas Anne Veski ja Ivo Linna juubelituuride projektijuhina, artistide mänedžerina, personaaltreeneri ja toitumiskoolitajana ning olnud pereettevõte Kiigesellid OÜ eestvedaja. Raasiku vallavalitsusse kandideeris eelkõige seetõttu, et tal on isiklik side kogukonnaga. „Olen juba üheksa aastat elanud Arukülas ja meie peres kasvavad kolm poissi, kes käivad Aruküla põhikoolis ja lasteaias. Tunnetan igapäevaselt, mis on meie vallas hästi ja mis vajaks veel järeleaitamist,“ sõnas Mirko Miilits ja lisas, et teda kõnetas väga ka uue vallavanema soov juhtida vallas tähenduslikke muutusi: „Usun, et tänu tööle projektijuhtimise ja turunduse valdkonnas on mul suur kogemustepagas, mida saan kasutada Raasiku valla arendamiseks.“ Varem oli vallavalitsuse struktuuris arendusjuhi ametikoht, kuid see oli mitu aastat olnud täitmata. Arendus- ja kommunikatsioonijuhi peamised tööülesanded on valla arendustegevuste kavandamine ja elluviimise koordineerimine, rahastusvõimaluste leidmine ja projektitaotluste koostamine, vallavalitsuse kommunikatsiooni korraldamine, ka koostöö korraldamine külaseltside ja teiste MTÜdega, nende nõustamine.