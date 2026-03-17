Ala­tes 5. märt­sist töö­tab Raa­si­ku val­la aren­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi­na Mir­ko Mii­lits, kes va­li­ti kon­kur­si­ga 24 kan­di­dee­ri­nu seast. Ta on pä­rit Rap­la­maalt Mär­ja­maa lä­he­dal asu­vast Si­pa kü­last, oman­da­nud ra­ken­dus­li­ku kõrg­ha­ri­du­se Tal­lin­na Ma­jan­dus­koo­lis, kus õp­pis äri­juh­ti­mist, spet­sia­li­see­rus tu­run­du­se­le. Mir­ko Mii­lits on töö­ta­nud muu­si­ka­üri­tus­te, seal­hul­gas An­ne Ves­ki ja Ivo Lin­na juu­be­li­tuu­ri­de pro­jek­ti­ju­hi­na, artis­ti­de mä­ned­že­ri­na, per­so­naalt­ree­ne­ri ja toi­tu­mis­koo­li­ta­ja­na ning ol­nud pe­reet­te­võ­te Kii­ge­sel­lid OÜ eest­ve­da­ja. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se kan­di­dee­ris eel­kõi­ge see­tõt­tu, et tal on isik­lik si­de ko­gu­kon­na­ga. „Olen ju­ba ühek­sa aas­tat ela­nud Aru­kü­las ja meie pe­res kas­va­vad kolm pois­si, kes käi­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­lis ja las­teaias. Tun­ne­tan iga­päe­va­selt, mis on meie val­las häs­ti ja mis va­jaks veel jä­re­leai­ta­mist,“ sõ­nas Mir­ko Mii­lits ja li­sas, et te­da kõ­ne­tas vä­ga ka uue val­la­va­ne­ma soov juh­ti­da val­las tä­hen­dus­lik­ke muu­tu­si: „Usun, et tä­nu töö­le pro­jek­ti­juh­ti­mi­se ja tu­run­du­se vald­kon­nas on mul suur ko­ge­mus­te­pa­gas, mi­da saan ka­su­ta­da Raa­si­ku val­la aren­da­mi­seks.“ Va­rem oli val­la­va­lit­su­se st­ruk­tuu­ris aren­dus­ju­hi ame­ti­koht, kuid see oli mi­tu aas­tat ol­nud täit­ma­ta. Aren­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi pea­mi­sed tööü­le­san­ded on val­la aren­dus­te­ge­vus­te ka­van­da­mi­ne ja el­lu­vii­mi­se koor­di­nee­ri­mi­ne, ra­has­tus­või­ma­lus­te leid­mi­ne ja pro­jek­ti­taot­lus­te koos­ta­mi­ne, val­la­va­lit­su­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni kor­ral­da­mi­ne, ka koos­töö kor­ral­da­mi­ne kü­la­selt­si­de ja teis­te MTÜ­de­ga, nen­de nõus­ta­mi­ne.