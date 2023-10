President ALAR KARIS käis Kiius, Haras ja Loksal

Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Alar Ka­ris te­gi möö­du­nud nä­da­lal ring­sõi­du Põh­ja-Ees­tis. Kol­ma­päe­val, 18. ok­toob­ril tut­vus ta Maar­dus EKT Eco­bio te­ha­se­ga, Kuu­sa­lu val­las Kiius asu­va Wee­re­ci­ga ning Lok­sal güm­naa­siu­mi, õmb­lus­fir­ma Ru­tiks ja lin­na­juh­ti­de­ga. Eda­si sõi­tis pre­si­dent Rak­ve­res­se, kus järg­mi­sel päe­val käis Töö­tu­kas­sa Lää­ne-Vi­ru­maa osa­kon­nas ning Kun­das sa­da­mas ja tse­men­di­muu­seu­mis.

Lok­sa ko­ha­li­kus ve­ne­keel­ses sot­siaal­mee­dias pos­ti­ta­ti kü­las­käi­gust fo­to­sid ning kü­si­ti, miks ja mis juh­tus, et pre­si­dent Lok­sa­le tu­li.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus edas­tas sel­le kü­si­mu­se pre­si­den­di­le ja pa­lu­si­me ka kom­men­taa­ri ring­sõi­dul näh­tu koh­ta.

Pre­si­dent vas­tas: „Lok­sal ela­vad meie ini­me­sed, na­gu ka Maar­dus, Rak­ve­res, Kun­das. Käin igal pool, kus ela­vad Ees­ti ini­me­sed. Koh­tu­mis­tel Lok­sa noor­te, aga ka et­te­võt­ja­te ja oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ga soo­vi­sin kuul­da, kui­das nad kõik toi­me tu­le­vad prae­gus­tes kee­ru­lis­tes olu­des ja mil­li­ne on nen­de vaa­de tu­le­vik­ku.“

Kiius Wee­re­cis

Kiius pea­tus pre­si­dent Alar Ka­ris 45 mi­nu­tit elekt­roo­ni­ka ja plast­jäät­me­te üm­ber­tööt­le­mi­se­ga te­ge­le­vas Wee­re­cis. Et­te­võ­te taaskasutab aastas kuni 3500 ton­ni elekt­roo­ni­ka­jäät­meid ja 4000 ton­ni plas­ti­kut.

Ha­ra sa­da­mas

Pre­si­dent lõu­nas­tas Ha­ra sa­da­mas. Toi­me­tus pa­lus ka sel­le koh­ta kom­men­taa­ri. Sai­me vas­tu­seks, et Ha­ra sa­da­mas on ime­hea söö­gi­koht ning to­re, et seal toi­me­ta­vad et­te­võt­li­kud ja hea ko­ka­käe­ga ini­me­sed. Kü­las­käi­gu pla­nee­ri­mi­sel oli al­gu­ses soov lei­da lõu­na­söö­gi koht Lok­sa lin­nas, kuid kah­juks tu­li vaa­da­ta kau­ge­ma­le.

Lok­sa güm­naa­siu­mis

Lok­sa güm­naa­siu­mis vest­les pre­si­dent Alar Ka­ris õpe­ta­ja­te ja õpi­las­te­ga, et kuul­da neilt, mil­li­sed on ees­ti- ja ve­ne­keel­se­te las­te koo­sõp­pi­mi­se prob­lee­mid ning või­ma­lu­sed.

Õmb­lus­fir­mas Ru­tiks

Lok­sa õmb­lus­fir­mas Ru­tiks võt­sid pre­si­den­ti vas­tu Rutt ja Igor Ig­nah­hin. Poo­le­tun­ni­se vi­sii­di jook­sul tut­vus­ta­ti et­te­võt­te too­dan­gut, pre­si­dent vest­les töö­ta­ja­te­ga ja teh­ti ühi­ne pilt, kõ­nel­di ka ko­ha­li­kust po­lii­ti­kast, kir­jel­das Igor Ig­nah­hin.

Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses

Kü­las­käik Lok­sal lõp­pes lin­na­va­lit­su­ses, kus pre­si­dent vest­les lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni, vo­li­ko­gu esi­me­he Rein Hei­na ja abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­sal­ti­ga.

Loe presidendi ja tema vastuvõtjate kommentaare 25. oktoobri Sõnumitoojast.