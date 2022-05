Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta pro­jek­ti­juht Eha Paas an­dis koos Palmse mõisa esindusega kol­ma­päe­va, 20. ap­ril­li õh­tul Ani­ja mõi­sa ai­das pi­du­li­kul tä­nuü­ri­tu­sel süm­bool­se vi­nee­rist ränd­kahv­li maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­le ta­ga­si. Kahv­li võt­tis vas­tu kants­ler Tii­na Sa­ron. Kah­vel rän­dab mai­kuus Jär­va­maa­le, kus tu­leb järg­mi­ne mait­se­te aas­ta. Sa­mas an­dis kants­ler Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta kor­ral­da­ja­te­le mee­neks väik­se­ma vi­neer­kahv­li. Eha Paa­si sõ­nul hak­kab ka see kah­vel rän­da­ma möö­da piir­kon­na toi­du­toot­jaid.

Eha Paas üt­les, et Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta, mil­le tun­nus­lau­se oli „Pae­peal­sed mait­sed“, tõi toi­du­piir­kon­na roh­kem näh­ta­va­le ja kut­sus ko­ha­lik­ke toi­duet­te­võt­jaid võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­ma. Mait­se­te aas­ta al­gu­ses oli võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­nud 54 et­te­võt­jat, nüüd on 71 ko­ha­lik­ku väi­ke- ja pe­reet­te­võ­tet. Alus­ta­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va ning res­to­ra­ni­de nä­da­la­ga, need tu­le­vad ka tä­na­vu.

Ani­ja mõi­sa ai­das võõ­rus­tas Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta tä­nuü­ri­tu­se li­gi sa­dat kü­la­list Mõi­sa­koh­wik In­nA­mo­ra­ta. Esit­le­ti äs­ja trü­kist il­mu­nud Põh­ja-Ees­ti toi­du­raa­ma­tut, mil­le koos­ta­sid Ene Lill ja Ar­no Kan­ni­ke.