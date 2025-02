„Prae­gu on see Pi­ka­ve­re kan­di ühe pe­re mees­te lu­gu, aga sar­na­seid lu­gu­sid on igas Ees­ti pe­res,“ üt­les la­vas­ta­ja Maie Mat­vei pä­rast pü­ha­päe­val, 26. jaa­nua­ril Pi­ka­ve­re koo­lis esi­eten­du­nud näi­te­män­gu „Need kää­nu­li­sed teed“.

Te­gu on Maie Mat­vei en­da dra­ma­ti­see­rin­gu­ga Vai­no Na­pi raa­ma­tust „San­ga­rid ja de­ser­töö­rid“, mil­les au­tor ju­tus­tab ko­du­kan­di mees­te, pea­mi­selt oma isa, te­ma ven­da­de ja teis­te lä­he­das­te eri­ne­vast elu­käi­gust tei­se maail­ma­sõ­ja ajal – mõ­ni mo­bi­li­see­ri­ti ve­ne, mõ­ni sak­sa ar­mees­se, üks neist läks soo­me­poi­siks, tei­ne met­sa­­ven­naks ning üks as­tus oma­kait­ses­se, tei­ne sun­ni­ti hä­vi­tus­pa­tal­jo­ni. La­vas­tu­ses näeb neist viit meest. Vai­no Na­pi isa Vol­de­mar Nap­pi ke­has­tab Mark­ko Maa­sik, au­to­ri onu Mih­hail Nap­i ja tä­di­mees Kaa­rel Kan­gu­ri rol­lis on Rain Loik­mann. Kaar­li poe­ga Vil­le­mit män­gib Kert Paur ning Vai­no Na­pi sõb­ra Alf­re­di rollis on Kar­ri Ur­ba­n. Te­ge­las­te jut­tu­de kau­du kuu­leb veel mit­mest me­hest, kel­le saa­tust on Vai­no Napp oma raa­ma­tus kir­jel­da­nud. Viies osa­täit­ja on la­vas­tu­ses Hel­ju Ka­da­kas, kel­le rol­li­ni­mi ka­va­le­hel on Nai­ne. La­vas­ta­ja ni­me­tas te­da ka aja­loo­li­seks tõeks, sest esi­tab peaae­gu ko­gu eten­du­se ajal vo­ki­lau­da tal­la­tes va­he­teks­te, mil­lest sel­gub iga me­he saa­tus – kes lan­ges sõ­ja­väl­jal või ta­pe­ti, kes jõu­dis ko­ju ja elas kõr­ge ea­ni.

Esie­ten­du­sel oli nii pal­ju rah­vast, et Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li saa­li too­li­dest ei pii­sa­nud, tu­li tuua juur­de. Vaa­ta­mas olid 70-80 ini­mest. Pä­rast eten­du­se lõp­pu tõu­sis pub­lik püs­ti ja kut­sus näit­le­jad ap­lau­si­ga mi­tu kor­da ta­ga­si. Mõ­nel­gi vaa­ta­jal olid sil­mad vee­kalk­vel.

Loe pikemalt 29. jaanuari Sõnumitoojast.