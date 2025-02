Aeg­vii­du ela­ni­ke sot­siaal­mee­diagru­pis nu­ri­se­tak­se Pii­be maan­tee sei­su­kor­ra üle. Mul­lu su­vel sai osa teest uue kat­te, kuid nüüd see la­gu­neb ning lah­ti­se pin­na­se ki­vid lõ­hu­vad au­to­sid. Üks ini­me­ne kur­dab, et vaid ühe sõi­du­ga sai au­to esik­laas kolm ki­vi­tä­ket, ja tei­ne, et re­mon­di­tud tee­lõi­gu lah­tis­te ki­vi­de tõt­tu on tul­nud au­to­del mi­tu kor­da esik­laa­si va­he­ta­da. Sa­mu­ti nu­ri­se­tak­se, et ki­vi­tä­ke­te tõt­tu va­ja­vad au­tod vär­vi­pa­ran­du­si, täk­ked on ka vel­ge­del. Ini­me­sed tõ­de­vad, et sõi­du­kii­ru­se alan­da­mi­sest ja pi­ki­va­he hoid­mi­sest ei ole ka­su, sest ki­vid len­da­vad ka möö­da­sõit­va­te ja vas­tu­tu­le­va­te au­to­de ra­tas­te alt. Kü­si­tak­se, kas tee­hool­dus­fir­ma tel­lis töö te­gi­jad soo­jalt maalt, kus ei tea­ta meie muut­lik­ke il­mao­lu­sid. Mi­tu ini­mest kin­ni­ta­sid, et on pöör­du­nud trans­por­dia­me­tis­se, pä­rast se­da teed har­ja­ti ning hil­jem pan­di väl­ja hoia­tus­mär­gid, kuid mit­te sõi­du­kii­rust pii­ra­vaid mär­ke.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus olu­kor­da sel­gi­ta­da rii­gi­teid hal­da­valt trans­por­dia­me­tilt. Ame­ti tee­hoiu­tee­nis­tu­se Põh­ja osa­kon­na ju­ha­ta­ja Vik­tor Kis­sel­jov tõ­des, et tä­na­vu­sed kõi­ku­va­te tem­pe­ra­tuu­ri­de­ga tal­ve­sil­mad soo­dus­ta­vad tee­kat­te la­gu­ne­mist ning löö­kau­ku­de tek­ki­mist.

„Pii­be maan­tee­le tel­lis trans­por­dia­met eel­mi­sel aas­tal mös­si­ga pin­da­mis­tööd. Ole­me sei­su­ko­hal, et mul­lu re­mon­di­tud tee­lõi­gul on te­gu teh­tud töö kva­li­tee­di­ga seo­tud prob­lee­mi­ga.

Prae­gu­ne olu­kord ei vas­ta oo­tus­te­le ning trans­por­di­amet töö­de tel­li­ja­na ei ole teh­tud töö­de kva­li­tee­di­ga ra­hul. Koos­töös töö­võt­ja­ga pin­gu­ta­me sel­le ni­mel, et kii­re­mas kor­ras lei­da la­hen­dus, kui­das tek­ki­nud olu­kor­da pa­ran­da­da. Sel­leks oo­ta­me töö­võt­jalt esialg­seid et­te­pa­ne­kuid,“ vas­tas ta.

Vik­tor Kis­sel­jov li­sas, et vas­ta­valt le­pin­gu­le keh­tib teh­tud pin­da­mis­töö­de­le kol­meaas­ta­ne ga­ran­tii: „Kah­juks ei või­mal­da il­ma­olud prae­gu pa­ran­dus­töid te­ha. Tee­lõi­gu­le on pai­gal­da­tud lah­ti­sest kil­lus­ti­kust hoia­ta­vad aju­ti­sed mär­gid ja töö­võt­ja käib tee­ka­tet re­gu­laar­selt pu­has­ta­mas. Va­ban­da­me tek­ki­nud eba­mu­ga­vus­te pä­rast.“

Kü­si­mu­se­le, kas ja mil­lis­tel juh­tu­del on au­too­ma­ni­kel õi­gus tek­ki­nud kah­ju­de eest nõu­da kah­ju­ta­su, vii­tas trans­por­dia­me­ti esin­da­ja ame­ti ko­du­le­he­le. Seal on kir­jas, et kah­ju­nõue on õi­gus esi­ta­da, kui sõi­duk on maan­teel kah­ju saa­nud nõue­te­le mit­te­vas­ta­va­te teeo­lu­de tõt­tu – kui sõi­duk on rii­gi­teel saa­nud kah­jus­ta­da as­fal­diau­gust lä­bi­sõit­mi­sel või on saa­nud kah­jus­ta­da muu­de tee­kat­te puu­dus­te tõt­tu, mis ei vas­ta tee sei­sun­di­nõue­te­le.

Kir­jas on ka, et kah­ju ei hü­vi­ta­ta juh­tu­del, kui kah­ju­kan­na­ta­ja on rik­ku­nud liik­lus­sea­dust, tee sei­sun­di­nõue­te mit­te­vas­ta­vus, näi­teks löö­kauk või lah­ti­ne kil­lus­tik, on tä­his­ta­tud liik­lus­kor­ral­dus­va­hen­di­ga, sa­mu­ti ei hü­vi­ta­ta tei­se sõi­du­ki te­ki­ta­tud kah­ju.

Se­da, kas tei­se au­to te­ki­ta­tud kah­ju ei hü­vi­ta­ta ka siis, kui sel­le põh­jus­ta­sid tee­kat­te puu­du­sed, kom­men­tee­ri­ti trans­por­dia­me­tist: „Kah­juks ei ole või­ma­lik an­da sel­gi­tust kah­ju te­ki­ta­ja osas õn­ne­tus­juh­tu­mi täp­seid as­jao­lu­sid uu­ri­ma­ta. Kah­ju­nõu­de esi­ta­ja peab ise ot­sus­ta­ma, kel­le­le ja mil­le­ga seo­ses ta kah­ju­nõu­de esi­tab. Kui trans­por­dia­me­ti­le on esi­ta­tud kah­ju­nõue, siis ha­ka­tak­se se­da me­net­le­ma.“

Kah­ju­nõu­de esi­ta­mi­seks tu­leb kah­jus­ta­da saa­nud au­to­ga sünd­mus­ko­hal pea­tu­da ja par­ki­da, lü­li­ta­da sis­se ohu­tu­led, tea­vi­ta­da juh­tu­nust po­lit­seid numb­ril 112 ja maan­teein­fo numb­ril 1247. See­jä­rel tu­leb sünd­mus käe­pä­ras­te va­hen­di­te­ga jääd­vus­ta­da: kir­ju­ta­da üles asu­koht, kel­laaeg, kah­ju tek­ki­mi­se ar­va­tav põh­jus, kah­ju ula­tus, te­ha või­ma­lu­sel fo­to­sid ja võt­ta tun­nis­ta­ja­te kon­tak­tid. Kah­ju­nõu­de esi­ta­mi­seks on va­ja täi­ta ja esi­ta­da taot­lus, sel­le vorm on lei­tav trans­por­dia­me­ti ko­du­le­helt.