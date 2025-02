Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Kad­ri­na val­la ning Lok­sa lin­na ühi­se Lea­de-te­ge­vus­rüh­ma MTÜ Aren­dus­ko­da al­ga­ta­tud ko­gu­kon­da­de aren­gu­prog­ram­mi osa­le­jad on va­li­tud, kok­ku 10 ko­gu­kon­da. Kuu­sa­lu val­last osa­le­vad MTÜ Pa­rim Paik Suur­peal, Ha­ra Kü­la­selts ja La­he­maa rah­vus­par­gi piir­kon­na tu­ris­mi­as­ja­lis­te ko­gu­kond, Lok­sa lin­nast MTÜ Lok­sa Pär­lid, Hal­ja­la val­last Vai­nu­pea kü­la­ko­gu­kond ning Eis­ma kü­last MTÜ Ko­du Ke­set Kü­la ja MTÜ Eis­ma Kü­la­selts, Ta­pa val­last on Jä­ne­da KEAS, Lin­na­pe Kü­la Selts MTÜ ja Aru-Oja­kü­la-Pruu­na­kõr­ve (Pa­ti­ka) ko­gu­kond. Pro­jek­ti­juht ja üks koo­li­ta­ja Eha Paas üt­les, et soo­via­val­du­si oli 13, roh­kem oli hu­vi­li­si Kuu­sa­lu ja Ta­pa val­last, va­li­kul läh­tu­ti soo­via­val­dus­test ja sel­lest, kas prog­ram­mi pa­ku­tav vas­tab kan­di­daa­di oo­tus­te­le. Aren­gup­rog­ram­mi esi­me­ne õp­pe­päev toi­mub 13. ja 14. veeb­rua­ril Kad­ri­na val­las asu­vas Õn­ne­la kü­la­lis­te­ma­jas.