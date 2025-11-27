Alates 24. novembrist võtavad Loksa tervisekeskuse perearstid patsiente vastu linna keskel asuvas Pärna tänav 1 hoones ehk kunagises kultuurikeskuses/teenindusmajas.
Loksa perearstid Tatjana Proskurina ja Mall Idavain, kelle nimistusse kuuluvad nii Loksa linna kui ka Kuusalu valla paljude külade elanikud, on viimased kaks aastat töötanud OÜ Terviseagentuur koosseisus. Kuni eelmise nädala reedeni olid Loksa perearstide ja pereõdede tööruumid endise haiglamaja, praeguse eakate kodu alumisel korrusel.
Esmaspäevast, 24. novembrist asub Loksa perearstikeskus Pärna tn 1 hoones. Selles majas teisel korrusel tegutses aastaid tagasi Loksa kultuurikeskus, alumisel korrusel oli õmblusfirma Ahel-LJ. OÜ Terviseagentuur ostis Loksa linnavalitsuse korraldatud oksjonilt kogu Pärna 1 hoone kaks aastat tagasi, et luua Loksale kaasaegne tervisekeskus.
Terviseagentuuri patsiendikogemuse teenusjuht Arina Tikka selgitas Sõnumitoojale, et uus tervisekeskus on planeeritud tänapäevase perearstiabi põhimõtete järgi ning pakub varasemast funktsionaalsemaid ja patsientide vajadustele paremini vastavaid tingimusi. Sisustus on kaasaegne ja ergonoomiline.
Perearstikeskus asub renoveeritud maja esimesel korrusel, kus on perearsti, pereõe ja ämmaemanda vastuvõturuumid, füsioterapeudi ruum, avarad ootealad. Ka on majas lastetuba, et luua vastuvõtuks rahulik keskkond väikestele patsientidele ja lapsevanematele.
Arina Tikka: „Palume kogukonnalt mõistvat suhtumist ja veidi kannatust sisseelamise perioodil – kolimise järel vajab meeskond mõned nädalad rahulikku sisseelamisaega, et kõik tööprotsessid saaksid hästi paika.“
Avatud uste päev 5. detsembril
Patsiendikogemuse teenusjuht teatas, et 5. detsembril korraldatakse uues tervisekeskuses perearstide patsientidele ja kogukonnale avatud uste päev, millest kujuneb ühtlasi tervisepäev: „Pakume võimalust tutvuda uue tervisekeskuse võimalustega ja saada kohapeal terviseküsimustele vastuseid. Saab kohtuda meeskonnaga, kuulda tervisealaseid lühinõuandeid ja tutvuda teenustega, mida hakkame pakkuma. Lisaks senistele teenustele, nagu on tervisetõendite väljastamine, vaktsineerimised, krooniliste haiguste jälgimine ja pereõe vastuvõtud, hakkame keskuses pakkuma ka füsioteraapiat ja toitumisnõustamist.“
Uues tervisekeskuses on kohapeal registratuuri töötaja. Loksa tervisekeskusesse tehtud telefonikõned suunatakse esimesena talle. Kui ta tegeleb mõne teise patsiendi aitamisega, suunatakse kõne automaatselt Terviseagentuuri kõnekeskuse terviseanalüütikutele, kirjeldas teenusejuht.
„Sõltumata sellest, kuidas patsient meie poole pöördub, olgu digitaalselt, telefoni teel või kohapeal, jõuab tema tervisemure alati triaaži ehk abivajamiskiiruse alusel suunamisele. See tähendab, et pereõed võtavad pöördumised kiiresti töösse ja tegelevad nendega vastavalt mure kiireloomulisusele. Tänu sellele on perearstikeskuse töökorraldus selgemini planeeritud, õed ja arstid saavad patsientide tervisemuresid põhjalikumalt analüüsida ja ravi kavandada.“
Kogu majas on kasulikku pinda kokku 740 ruutmeetrit. Tervisekeskus moodustab tema sõnul hoonest ühe osa, ülejäänud majas veel ümberehitustööd jätkuvad. Tulevikus saab majas välja anda eri suuruses rendipindu teistele teenuseosutajatele – näiteks hambaravi, massöör, terviseteraapiad, iluteenused, jooga, ka kohvik ja muud sellised teenused.
Seega jääb Loksa hambaarst esialgu tööle endises haiglamajas asuvatesse ruumidesse. Ka jäävad sinna Karell Kiirabi Loksa brigaadi tööruumid.
Loksale otsitakse uut perearsti ja pereõde
Uude tervisekeskusesse ehitatakse renoveerimise käigus majutusvõimalus, mida saavad kasutada vajadusel perearst või ka teised spetsialistid, kes ei ela Loksal. Nii saab teenusejuhi hinnangul leevendada piirkonnas sageli esinevat tööjõupuudust. See muudab piirkonna tervishoiutöötajatele atraktiivsemaks ja annab võimaluse töötada Loksal ka neil, kelle jaoks oleks ebarealistlik sõita iga päev kohale ja tagasi.
Küsimusele, kas Loksale on oodata uut perearsti, vastas Arina Tikka, et tervishoiutöötajate leidmine väiksematesse piirkondadesse on kogu Eesti väljakutse: „Seetõttu tegeleme sellega väga süsteemselt ja aktiivselt. Meie eesmärk on tagada Loksale tugev ja jätkusuutlik meeskond. Otsime Loksale pühendunud perearsti ja pereõde, kes soovivad aidata kujundada esmatasandi kaasaegset ja patsiendikeskset tervishoidu. Esialgu jätkab senine meeskond, kellega viimasel aastal on liitunud kaks pereõde ja detsembris alustab füsioterapeut.“
Ta toonitas, et uue maja renoveerimise eesmärk pole mitte ainult olemasoleva teenuse säilitamine Loksal. Soov on luua esmatasandi kvaliteetse ja tervikliku arstiabi pakkumisega sellised tingimused, mis meelitaksid piirkonda tööle ka uusi perearste ja teisi spetsialiste.