Ala­tes 24. no­vemb­rist võ­ta­vad Lok­sa ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­tid pat­sien­te vas­tu lin­na kes­kel asu­vas Pär­na tä­nav 1 hoo­nes ehk ku­na­gi­ses kul­tuu­ri­kes­ku­ses/tee­nin­dus­ma­jas.

Lok­sa pe­rears­tid Tat­ja­na Pros­ku­ri­na ja Mall Ida­vain, kel­le ni­mis­tus­se kuu­lu­vad nii Lok­sa lin­na kui ka Kuu­sa­lu val­la pal­ju­de kü­la­de ela­ni­kud, on vii­ma­sed kaks aas­tat töö­ta­nud OÜ Ter­vi­sea­gen­tuur koos­sei­sus. Ku­ni eel­mi­se nä­da­la ree­de­ni olid Lok­sa pe­re­ars­ti­de ja pe­reõ­de­de töö­ruu­mid en­di­se haig­la­ma­ja, prae­gu­se ea­ka­te ko­du alu­mi­sel kor­ru­sel.

Es­mas­päe­vast, 24. no­vemb­rist asub Lok­sa pe­rears­ti­kes­kus Pär­na tn 1 hoo­nes. Sel­les ma­jas tei­sel kor­ru­sel te­gut­ses aas­taid ta­ga­si Lok­sa kul­tuu­ri­kes­kus, alu­mi­sel kor­ru­sel oli õmb­lus­fir­ma Ahel-LJ. OÜ Ter­vi­sea­gen­tuur os­tis Lok­sa lin­na­va­lit­su­se kor­ral­da­tud oks­jo­nilt ko­gu Pär­na 1 hoo­ne kaks aas­tat ta­ga­si, et luua Lok­sa­le kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus.

Ter­vi­sea­gen­tuu­ri pat­sien­di­ko­ge­mu­se tee­nus­juht Ari­na Tik­ka sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uus ter­vi­se­kes­kus on pla­nee­ri­tud tä­na­päe­va­se pe­rears­ti­a­bi põ­hi­mõ­te­te jär­gi ning pa­kub va­ra­se­mast funkt­sio­naal­se­maid ja pat­sien­ti­de va­ja­dus­te­le pa­re­mi­ni vas­ta­vaid tin­gi­mu­si. Si­sus­tus on kaa­saeg­ne ja er­go­noo­mi­li­ne.

Pe­rears­ti­kes­kus asub re­no­vee­ri­tud ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel, kus on pe­rears­ti, pe­reõe ja äm­mae­man­da vas­tu­võ­tu­ruu­mid, fü­sio­te­ra­peu­di ruum, ava­rad oo­tea­lad. Ka on ma­jas las­te­tu­ba, et luua vas­tu­võ­tuks ra­hu­lik kesk­kond väi­kes­te­le pat­sien­ti­de­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le.

Ari­na Tik­ka: „Pa­lu­me ko­gu­kon­nalt mõist­vat suh­tu­mist ja vei­di kan­na­tust sis­see­la­mi­se pe­rioo­dil – ko­li­mi­se jä­rel va­jab mees­kond mõ­ned nä­da­lad ra­hu­lik­ku sis­see­la­mi­sae­ga, et kõik tööp­rot­ses­sid saak­sid häs­ti pai­ka.“

Ava­tud us­te päev 5. det­semb­ril

Pat­sien­di­ko­ge­mu­se tee­nus­juht tea­tas, et 5. det­semb­ril kor­ral­da­tak­se uues ter­vi­se­kes­ku­ses pe­rears­ti­de pat­sien­ti­de­le ja ko­gu­kon­na­le ava­tud us­te päev, mil­lest ku­ju­neb üht­la­si ter­vi­se­päev: „Pa­ku­me või­ma­lust tut­vu­da uue ter­vi­se­kes­ku­se või­ma­lus­te­ga ja saa­da ko­ha­peal ter­vi­se­kü­si­mus­te­le vas­tu­seid. Saab koh­tu­da mees­kon­na­ga, kuul­da ter­vi­sea­la­seid lü­hi­nõu­an­deid ja tut­vu­da tee­nus­te­ga, mi­da hak­ka­me pak­ku­ma. Li­saks se­nis­te­le tee­nus­te­le, na­gu on ter­vi­se­tõen­di­te väl­jas­ta­mi­ne, vakt­si­nee­ri­mi­sed, kroo­ni­lis­te hai­gus­te jäl­gi­mi­ne ja pe­reõe vas­tu­võ­tud, hak­ka­me kes­ku­ses pak­ku­ma ka fü­sio­te­raa­piat ja toi­tu­mis­nõus­ta­mist.“

Uues ter­vi­se­kes­ku­ses on ko­ha­peal re­gist­ra­tuu­ri töö­ta­ja. Lok­sa ter­vi­se­kes­ku­ses­se teh­tud te­le­fo­ni­kõ­ned suu­na­tak­se esi­me­se­na tal­le. Kui ta te­ge­leb mõ­ne tei­se pat­sien­di ai­ta­mi­se­ga, suu­na­tak­se kõ­ne au­to­maat­selt Ter­vi­sea­gen­tuu­ri kõ­ne­kes­ku­se ter­vi­sea­na­lüü­ti­ku­te­le, kir­jel­das tee­nu­se­juht.

„Sõl­tu­ma­ta sel­lest, kui­das pat­sient meie poo­le pöör­dub, ol­gu di­gi­taal­selt, te­le­fo­ni teel või ko­ha­peal, jõuab te­ma ter­vi­se­mu­re ala­ti triaaži ehk abi­va­ja­mis­kii­ru­se alu­sel suu­na­mi­se­le. See tä­hen­dab, et pe­reõed võ­ta­vad pöör­du­mi­sed kii­res­ti töös­se ja te­ge­le­vad nen­de­ga vas­ta­valt mu­re kii­re­loo­mu­li­su­se­le. Tä­nu sel­le­le on pe­rears­ti­kes­ku­se töö­kor­ral­dus sel­ge­mi­ni pla­nee­ri­tud, õed ja ars­tid saa­vad pat­sien­ti­de ter­vi­se­mu­re­sid põh­ja­li­ku­malt ana­lüü­si­da ja ra­vi ka­van­da­da.“

Ko­gu ma­jas on ka­su­lik­ku pin­da kok­ku 740 ruut­meet­rit. Ter­vi­se­kes­kus moo­dus­tab te­ma sõ­nul hoo­nest ühe osa, üle­jää­nud ma­jas veel üm­be­re­hi­tus­tööd jät­ku­vad. Tu­le­vi­kus saab ma­jas väl­ja an­da eri suu­ru­ses ren­di­pin­du teis­te­le tee­nu­seo­su­ta­ja­te­le – näi­teks ham­ba­ra­vi, mas­söör, ter­vi­se­te­raa­piad, ilu­tee­nu­sed, joo­ga, ka koh­vik ja muud sel­li­sed teenused.

See­ga jääb Lok­sa ham­baarst esial­gu töö­le en­di­ses haig­la­ma­jas asu­va­tes­se ruu­mi­des­se. Ka jää­vad sin­na Ka­rell Kii­ra­bi Lok­sa bri­gaa­di töö­ruu­mid.

Lok­sa­le ot­si­tak­se uut pe­rears­ti ja pe­reõ­de

Uu­de ter­vi­se­kes­ku­sesse ehi­ta­tak­se re­no­vee­ri­mi­se käi­gus ma­ju­tus­või­ma­lus, mi­da saa­vad ka­su­ta­da va­ja­du­sel pe­re­arst või ka tei­sed spet­sia­lis­tid, kes ei ela Lok­sal. Nii saab tee­nu­se­ju­hi hin­nan­gul lee­ven­da­da piir­kon­nas sa­ge­li esi­ne­vat töö­jõu­puu­dust. See muu­dab piir­kon­na ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te­le at­rak­tiiv­se­maks ja an­nab või­ma­lu­se töö­ta­da Lok­sal ka neil, kel­le jaoks oleks eba­rea­list­lik sõi­ta iga päev ko­ha­le ja ta­ga­si.

Kü­si­mu­se­le, kas Lok­sa­le on oo­da­ta uut pe­rears­ti, vas­tas Ari­na Tik­ka, et ter­vis­hoiu­töö­ta­ja­te leid­mi­ne väik­se­ma­tes­se piir­kon­da­des­se on ko­gu Ees­ti väl­ja­kut­se: „See­tõt­tu te­ge­le­me sel­le­ga vä­ga süs­teem­selt ja ak­tiiv­selt. Meie ees­märk on ta­ga­da Lok­sa­le tu­gev ja jät­ku­suut­lik mees­kond. Ot­si­me Lok­sa­le pü­hen­du­nud pe­rears­ti ja pe­re­õde, kes soo­vi­vad ai­da­ta ku­jun­da­da es­ma­ta­san­di kaa­saeg­set ja pat­sien­di­kesk­set ter­vis­hoi­du. Esial­gu jät­kab se­ni­ne mees­kond, kel­le­ga vii­ma­sel aas­tal on lii­tu­nud kaks pe­re­õde ja det­semb­ris alus­tab fü­sio­te­ra­peut.“

Ta too­ni­tas, et uue ma­ja re­no­vee­ri­mi­se ees­märk po­le mit­te ai­nult ole­ma­so­le­va tee­nu­se säi­li­ta­mi­ne Lok­sal. Soov on luua es­ma­ta­san­di kva­li­teet­se ja ter­vik­li­ku ars­tia­bi pak­ku­mi­se­ga sel­li­sed tin­gi­mu­sed, mis mee­li­tak­sid piir­kon­da töö­le ka uu­si pe­rears­te ja tei­si spet­sia­lis­te.