Sõnumitoojas 19. novembril

• OÜ Lenne ja Raasiku vald otsivad kompromissi;
• Peningi koroonaklubi võistkond võitis Eesti meistritiitli;
• Endised raamatukoguruumid Peningi Külaseltsile;
• Raasiku ja Anija valda rajati üle 5,6 miljoni euro eest ühisveevärki;
• Ida-Harju Koostöökoda jagas Leader-toetusi Anija, Raasiku ja Kose valda;
• Eesti karikavõistluste pjedestaalikohad Aruküla ja Kehra noortele käsipalluritele;
• Aegviidu uue koolimaja projekteerib Est Estate OÜ;
• Soodla-Pillapalu kergliiklustee projekteerija on valitud;
• Aegviidu matkafestival kandideerib aasta matkategelaseks;
• Harju aasta tegijate tiitlitest 3 Anija ja 1 Kuusalu valda;
• Harju harrastusteatrite festivalilt Kuusalurahva Teatrile kolm preemiat;
• RICHARD KIVIRAND on Euroopa kiireim 13aastane seliliujuja;
• Kuusalu treeneri MARIANNE SEIMANI heegeldiste näitus „Wunderkammer“ Kolga muuseumis;
• Luuleraamatu avaldanud lasteaiaõpetaja KAIRE ALTOSAAR: „Kirjutamine on mu südamerõõm.“;
• Uudishimupäev Kolga muuseumis;
• Muuksi uus külavanem on TÕNU MÜRK.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 26. novembril.