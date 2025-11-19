Sõnumitoojas 19. novembril

• OÜ Lenne ja Raasiku vald otsivad kompromissi;

• Peningi koroonaklubi võistkond võitis Eesti meistritiitli;

• Endised raamatukoguruumid Peningi Külaseltsile;

• Raasiku ja Anija valda rajati üle 5,6 miljoni euro eest ühisveevärki;

• Ida-Harju Koostöökoda jagas Leader-toetusi Anija, Raasiku ja Kose valda;

• Eesti karikavõistluste pjedestaalikohad Aruküla ja Kehra noortele käsipalluritele;

• Aegviidu uue koolimaja projekteerib Est Estate OÜ;

• Soodla-Pillapalu kergliiklustee projekteerija on valitud;

• Aegviidu matkafestival kandideerib aasta matkategelaseks;

• Harju aasta tegijate tiitlitest 3 Anija ja 1 Kuusalu valda;

• Harju harrastusteatrite festivalilt Kuusalurahva Teatrile kolm preemiat;

• RICHARD KIVIRAND on Euroopa kiireim 13aastane seliliujuja;

• Kuusalu treeneri MARIANNE SEIMANI heegeldiste näitus „Wunderkammer“ Kolga muuseumis;

• Luuleraamatu avaldanud lasteaiaõpetaja KAIRE ALTOSAAR: „Kirjutamine on mu südamerõõm.“;

• Uudishimupäev Kolga muuseumis;

• Muuksi uus külavanem on TÕNU MÜRK.

