Sal­me Teat­ri pea­näi­te­juht ja la­vas­ta­ja Krist­jan Aru­nurm mär­kis ree­de, 12. au­gus­ti õh­tul en­ne teat­ri juu­be­li­hooa­ja su­ve­la­vas­tu­se „Mats­mõis­nik“ esie­ten­dust, et na­gu nen­de teat­ri, on see ka Pe­nin­gi mõi­sa jaoks ai­nu­laad­ne et­te­võt­mi­ne – mõi­sa saa­lis ei ole va­rem teat­rit teh­tud.

„Loo­dan, et see saab tra­dit­sioo­niks. Mei­le iga­ta­hes on proo­vi­pe­riood siin vä­ga meel­di­nud,“ sõ­nas ta.

Saa­li­täis pub­li­kut – esie­ten­dust oli vaa­ta­mas 90 ini­mest – tä­nas trup­pi pä­rast eten­dust püs­ti seis­tes. Mõi­sao­ma­nik Ar­vo Haug kin­ni­tas teat­ri­rah­va­le: „Te sai­te mi­nu õn­nis­tu­se.“

Se­da ei öel­nud ta üks­nes kui näi­te­män­gu­pai­ga oma­nik, Ar­vo Haug on ka elust 18. sa­jan­dil Ba­ra­nof­fi­de su­gu­võ­sa­le kuu­lu­nud Pen­ning­by ehk Pe­nin­gi mõi­sas kõ­ne­le­va tü­ki au­tor.

Ar­vo Haug kir­ju­tas „Mats­mõis­ni­ku“ um­bes 12 aas­tat ta­ga­si. Idee sai jut­tu­dest-müü­ti­dest, mi­da pä­rast Pe­nin­gi mõi­sa ost­mist mõi­sa ja sel­le oma­ni­ke koh­ta kuu­lis-lu­ges. Näi­te­män­gus on te­ma sõ­nul nii tõ­de kui aja­loo vää­na­mist.

Näi­den­di te­ge­vus toi­mub Root­si aja lõ­pus, 1704. aas­tal, kui tsaar Pee­ter Esi­me­ne soo­vib iga hin­na eest saa­da osa Lää­ne­me­re kal­las­test en­da­le ning hak­kab Ees­ti­maa hõi­va­mi­seks int­rii­ge pu­nu­ma. Ta ma­ni­pu­lee­rib Lii­vi­maa rüü­tel­kon­da lu­ba­dus­te­ga an­da mõis­ni­ke­le mõi­sad ta­ga­si ning taas­ta­da pä­ri­sor­jus. Ras­ke­te va­li­ku­te ees on ka Pen­ning­by mõi­sao­ma­nik, krahv Jo­hann von Ba­ra­noff.

