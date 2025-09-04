„Kas tões­ti peab siin kee­gi en­ne sur­ma saa­ma sel­leks, et mi­da­gi et­te võe­taks?” kü­si­vad Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la ela­ni­kud Ma­rit ja Kal­mer Neid­la.

Lau­päe­va, 23. au­gus­ti hi­li­sõh­tul, pool tun­di en­ne sü­daööd sõi­tis Aru­kü­la poolt tul­nud sõi­duau­to, mil­les olid ne­li ini­mest, üle Pe­nin­gi rist­mi­ku nen­de naab­ri­te ae­da vas­tu puud.

„Juht üt­les, et ei näi­nud rist­mik­ku, ega seda, et ot­se­tee lõ­peb. Ku­na siin on ku­ni rist­mi­ku­ni lu­ba­tud sõi­ta 90ki­lo­meet­ri­se tun­ni­kii­ru­se­ga, ei osa­nud ta mi­da­gi kar­ta. Te­ma sõi­tis isegi aeg­la­se­malt, ka­hek­sa­küm­ne­ga, sest oli udu ning au­tol oli ta­ga haa­gis,“ rää­kis Ma­rit Neid­la.

Kui­gi ühe kaas­rei­si­ja viis kii­r­abi haig­las­se ja au­to läks ma­ha­kand­mi­se­le, ni­me­ta­vad Neid­lad se­da õn­ne­li­kuks õn­ne­tu­seks, sest kõik au­to­sol­nud ini­me­sed, nen­de seas kaks last, jäid el­lu. Nad kar­da­vad, et kõigil, kes samal ristmikul teelt välja sõidavad, ei pruugi nii hästi minna.

„Jä­me puu, mis õn­ne­tu­se­ga ma­ha sõi­de­ti, oli vii­ma­ne suur ta­kis­tus teelt elu­ma­ja­de­ni, nüüd on kõik puud läi­nud. Küm­ne aas­ta jook­sul, mil ole­me siin ela­nud, on um­bes paar­küm­mend kor­da mõ­ni au­to sõit­nud üle tee meie või naab­ri­te ae­da,“ tõdes Kal­mer Neid­la.

Tä­na­vu su­vel on se­da juh­tu­nud kaks kor­da – mõ­ned nä­da­lad en­ne 23. au­gus­ti ava­riid sõi­de­ti pu­ruks Neid­la­te ko­du piir­de­aed.

Loe pikemalt 3. septembri Sõnumitoojast.