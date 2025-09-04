„Kas tõesti peab siin keegi enne surma saama selleks, et midagi ette võetaks?” küsivad Raasiku valla Peningi küla elanikud Marit ja Kalmer Neidla.
Laupäeva, 23. augusti hilisõhtul, pool tundi enne südaööd sõitis Aruküla poolt tulnud sõiduauto, milles olid neli inimest, üle Peningi ristmiku nende naabrite aeda vastu puud.
„Juht ütles, et ei näinud ristmikku, ega seda, et otsetee lõpeb. Kuna siin on kuni ristmikuni lubatud sõita 90kilomeetrise tunnikiirusega, ei osanud ta midagi karta. Tema sõitis isegi aeglasemalt, kaheksakümnega, sest oli udu ning autol oli taga haagis,“ rääkis Marit Neidla.
Kuigi ühe kaasreisija viis kiirabi haiglasse ja auto läks mahakandmisele, nimetavad Neidlad seda õnnelikuks õnnetuseks, sest kõik autosolnud inimesed, nende seas kaks last, jäid ellu. Nad kardavad, et kõigil, kes samal ristmikul teelt välja sõidavad, ei pruugi nii hästi minna.
„Jäme puu, mis õnnetusega maha sõideti, oli viimane suur takistus teelt elumajadeni, nüüd on kõik puud läinud. Kümne aasta jooksul, mil oleme siin elanud, on umbes paarkümmend korda mõni auto sõitnud üle tee meie või naabrite aeda,“ tõdes Kalmer Neidla.
Tänavu suvel on seda juhtunud kaks korda – mõned nädalad enne 23. augusti avariid sõideti puruks Neidlate kodu piirdeaed.
