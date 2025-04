Tal­lin­nas te­gut­sev Pa­pa­ver Nõus­ta­mis- ja Koo­li­tus­kes­kus on ala­tes 2019. aas­tast pak­ku­nud koos­töös Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se­ga nõus­ta­mis­tee­nu­seid las­te aren­gu-, õpi ja käi­tu­misp­rob­lee­mi­de la­hen­da­mi­seks. Se­ni on Pa­pa­ve­ri Kuu­sa­lu fi­liaa­li töö­ta­jad osu­ta­nud Kuu­sa­lu tu­gi­kes­ku­ses tu­gi­tee­nu­seid pea­mi­selt ku­ni 16as­tas­te­le las­te­le, noor­te­le ja nen­de pe­re­liik­me­te­le.

Ala­tes käe­so­le­va aas­ta ke­va­dest hak­kas Pa­pa­ve­ri Kuu­sa­lus fi­liaal kok­ku­lep­pel Töö­tu­kas­sa­ga pak­ku­ma täis­kas­va­nu­te­le ala­tes 16. eluaas­tast tööa­la­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni tee­nust. See on mõel­dud ini­me­se­le, kel on eel­kõi­ge vaim­se ter­vi­se sei­sun­di tõt­tu osu­tu­nud elu kee­ru­kaks – tööa­la­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni raa­mes toe­ta­tak­se te­ma jõud­mist töö­tu­ru­le ja ka pü­si­mist töö­tu­rul. Töö­ta­tak­se ini­mes­te­ga, kel­lel on ak­tiiv­sus- ja tä­he­le­pa­nu­häi­red, au­tism, äre­vus­häi­red, dep­res­sioon, ka muud isik­su­se-, käi­tu­mis- ja mee­leo­lu­häi­red. Va­ja­du­sel ja kok­ku­lep­pel klien­di­ga kaa­sa­tak­se tee­nu­se osu­ta­mis­se ini­me­se lä­he­da­sed, kool, pe­re­liik­med või töö­and­ja.

Pa­pa­ve­ri töö­ta­jad ka­su­ta­vad Kuu­sa­lu tu­gi­kes­ku­se ruu­me.

Kuu­sa­lu fi­liaa­li koor­di­naa­tor, juh­tu­mi­kor­ral­da­ja, sot­siaal­töö­ta­ja ja vaim­se ter­vi­se õde Kad­ri-Riin Cern­i­glia sel­gi­tab, et tööa­la­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da Töö­tu­kas­sa­le taot­lus sel­le va­ja­du­se hin­da­mi­seks ja eel­ne­valt on va­ja­lik osa­li­ne töö­või­me: „Taot­lust saab esi­ta­da näi­teks Töö­tu­kas­sa ko­du­le­he kau­du või nen­de mõ­nes esin­du­ses ko­ha­peal. Rii­gi ra­has­ta­tud tee­nust saab osa­li­se töö­või­me­ga ini­me­ne taot­le­da Töö­tu­kas­sast. Kui on tek­ki­nud vaim­se ter­vi­se­ga prob­lee­me, siis peab pöör­du­ma pe­rears­ti või psüh­hiaat­ri poo­le. Töö kao­ta­nud ini­me­ne võib il­ma töö­või­me vä­he­ne­mi­se­ta saa­da Töö­tu­kas­sa kau­du meilt psüh­ho­loo­gi­list nõus­ta­mist. Vaim­se ter­vi­se ala­seid nõus­ta­mi­si saab meilt ka il­ma Töö­tu­kas­sa suu­na­mi­se­ta, siis on see tee­nus ta­su­li­ne, hin­na­kir­ja leiab Pa­pa­ve­ri ko­du­le­helt pa­pa­ver.ee. “

Tööa­la­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni tee­nu­se va­ja­dus te­kib vaim­se ter­vi­se õe Kad­ri-Riin Cer­nig­lia sõ­nul siis, kui vaim­ne sei­sund on ha­ka­nud mõ­ju­ta­ma töö­ta­mist või õp­pi­mist: „Kõi­ge sa­ge­da­se­mad on mee­leo­lu- või äre­vus­häi­red. Vaim­se ter­vi­se sei­sun­di täp­sus­ta­mi­seks võiks pöör­du­da ars­ti poo­le, kui ini­me­ne mär­kab muu­tu­si ja ras­ku­si oma töö­või­mes ja iga­päe­vae­lus, ka näi­teks söö­mi­ses, ma­ga­mi­ses, või kui puh­keaeg ei ai­ta taas­tu­da või on ha­ka­nud sa­ge­ne­ma kah­ju­li­ke pin­ge­lee­ven­dus­meet­me­te tar­vi­ta­mi­ne.“

Kuu­sa­lu fi­liaa­lis on Pa­pa­ve­ril prae­gu kesk­mi­selt 45 klien­ti, ena­mas­ti lap­sed või koo­li­noo­red koos pe­re­de­ga Vi­ha­soo, Kol­ga ja Kuu­sa­lu koo­list või val­la las­teae­da­dest. Kuu­sa­lu fi­liaal alus­tas te­ge­vust ka­heaas­ta­se pi­lootp­ro­jek­ti­na, es­malt osu­ta­ti tee­nust küm­ne­le abi va­ja­nud lap­se­le. Kui pi­lootp­ro­jekt lõp­pes, jät­ka­ti koos­tööd Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga.

Kad­ri-Riin Cer­nig­lia on pä­rit Tal­lin­nast, vii­ma­sed ne­li aas­tat elab Raa­si­kul. Ta on õp­pi­nud es­malt õeks, töö­ta­nud psüh­hiaat­riak­lii­ni­kus. Tal­lin­na Üli­koo­lis oman­das sot­siaal­töö ma­gist­rikraa­di, Tal­lin­na Ter­vis­hoiu Kõrg­koo­lis ter­vi­se­tea­dus­te ma­gist­rik­raa­di vaim­se ter­vi­se õe eria­lal ja on osa­le­nud eria­las­tel koo­li­tus­tel, seal­hul­gas dia­lek­ti­li­se käi­tu­mis­te­raa­pia väl­jaõp­pes. Kuu­sa­lu fi­liaa­lis käib ta nüüd üle nä­da­la, va­rem oli ka juh­tu­mi­kor­ral­da­ja ja töö­tas Kuu­sa­lus sa­ge­da­malt.

Vii­ma­sel ajal on töö­päe­va­del Kuu­sa­lus pi­de­valt ko­hal Pa­pa­ve­ri sot­siaal­töö­ta­ja ja te­ge­vus­te­ra­peut Jaa­ni­ka En­nok, kes te­ge­leb Kuu­sa­lu piir­kon­na klien­ti­de­ga. Pea­le te­ma sõi­da­vad Kuu­sal­lu tee­nu­seid osu­ta­ma Pa­pa­ve­ri ko­ge­mus­nõus­ta­ja, eri­pe­da­goog, psüh­ho­loog, loov­te­ra­peut ja tei­sed spet­sia­lis­tid. So­bi­vad tee­nu­sed va­li­tak­se koos re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­mees­kon­na­ga, läh­tu­tak­se lap­se, noo­re või täis­kas­va­nu isik­li­kest va­ja­dus­test.

Jaa­ni­ka En­nok: „Tä­na­päe­val enam ei pel­ja­ta pöör­du­da abi saa­mi­seks spet­sia­lis­ti poo­le. Noo­ri suu­na­vad tee­nu­se­le tu­gi­kes­ku­se spet­sia­lis­tid, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, aga tul­lak­se ka ise. Te­ge­vus­te­raa­pia ai­tab täi­ta ini­me­se­le olu­li­si rol­le – täis­kas­va­nu­te­ga har­ju­ta­me näi­teks koos tööin­terv­juud, et ini­me­ne oleks val­mis vas­ta­ma ja os­kaks su­hel­da. Abis­ta­me täis­kas­va­nuid nen­de vaim­se ter­vi­se prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­sel. Osa­de­le lap­se­va­ne­ma­te­le õpe­ta­me os­kust, kui­das las­te­le pii­re sea­da, päe­va­ka­va te­ha, va­ba aega täi­ta. Õpe­ta­me iga­päe­vae­lu pä­ris­te­ge­vus­te kau­du ning tä­he­le­pa­nu ja kes­ken­da­mis­või­met.“

Jaa­ni­ka En­nok elab Kuu­sa­lu val­las Valk­las, pä­rit on Jõe­läht­me val­last Nee­me kü­last. Ta on õp­pi­nud te­ge­vus­te­ra­peu­diks ning töö­ta­nud ka Käo tu­gi­kes­ku­ses.

Nii Kad­ri-Riin Cer­nig­lia kui ka Jaa­ni­ka En­nok jul­gus­ta­vad – kui ini­me­sel on ras­ku­si pöör­du­da oma vaim­se ter­vi­se mu­re­de­ga pe­rears­ti või tee­nus­te saa­mi­seks ot­se ise Töö­tu­kas­sa poo­le, võib võt­ta ühen­dust Pa­pa­ve­ri Kuu­sa­lu fi­liaa­li spet­sia­lis­ti­de­ga, nad an­na­vad nõu.