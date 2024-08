Aru­kü­las ja Raa­si­kul 15.-26. juu­li­ni te­gut­se­nud õpi­las­ma­le­va rüh­ma koos­seis va­li­ti es­ma­kord­selt kon­kur­si­ga, sest koh­ti oli 20 ja soo­via­val­du­si tu­li 39.

Rüh­ma­juht, noor­soo­töö­ta­ja Elis Ring­mäe üt­les, et va­li­sid koos tei­se rüh­ma­ju­hi, Raa­si­ku val­las ala­tes jaa­nua­rist va­ba­taht­li­ku noor­soo­tööa­ja­na te­gut­se­nud Sa­ra San­ta­ma­ri­na­ga His­paa­niast. Va­lik teh­ti an­kee­ti­des­se kir­ju­ta­tu, koo­li ta­ga­si­si­de ja kan­di­dee­ri­nu­te­ga vest­lus­te põh­jal.

„Rühm oli to­re ja tub­li, ka koos­töö­part­ne­rid jäid noor­te­ga vä­ga ra­hu­le,“ lau­sus Elis Ring­mäe.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sõl­mis noor­te­ga töö­le­pin­gud. Töö­ta­su oli mii­ni­mum­palk, 4,86 eu­rot iga töö­ta­tud tun­ni eest.

Noo­red te­gid hea­kor­ra­töid Aru­kü­las rah­va­ma­ja, mõi­sa kõr­val­hoo­ne ümb­ru­ses ja raa­ma­tu­ko­gus, ko­ris­ta­ti prü­gi ja Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee äär­set uut hek­ki ning Ki­vi­lin­na män­gu­väl­ja­ku lii­va­kast pai­gu­ta­ti tei­se koh­ta ja teh­ti kii­gep­lat­si­le alus.

Raa­si­kul ko­ris­ta­ti sa­mu­ti rah­va­ma­ja ümb­ru­ses ja sees, lih­vi­ti õp­pek­las­si lau­du, ko­ris­ta­da ai­da­ti ka päe­va­kes­ku­ses. Prü­gist, ro­hust ja samb­last pu­has­ta­ti Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma ja juu­ni­küü­di­ta­tu­te mä­les­tus­ki­vi plat­sid ning kor­ras­ta­ti koo­li, las­teaia ja ter­vi­se­kes­ku­se ümb­rust.

Veel käi­sid 2-3 noort iga päev Aru­kü­la Coo­pis abis kau­pa pai­gu­ta­mas, Coop sel­le eest eral­di ta­su ei maks­nud, kuid noo­red said ko­ge­da töö­ta­mist kaup­lu­ses. Ka käi­di paa­ril päe­val sa­ma­moo­di abis Raa­si­ku las­te­hoius Mui­nas­ju­tu­maa.

Ma­lev­la­sed töö­ta­sid töö­päe­vi­ti ne­li tun­di, järg­nes soe lõu­na­söök ja pä­rast se­da olid ühi­sed te­ge­vu­sed – mees­kon­na­män­gud, ro­bo­ti­te ehi­ta­mi­ne, So­la­ri­de esin­da­ja ju­hen­da­mi­sel tuu­leau­to­de te­ge­mi­ne, eks­kur­sioo­nid Tal­lin­na Meh­haa­ni­ka­koo­li ja Töö­tu­kas­sa kar­jää­ri­kes­ku­ses­se. Mar­ge Aas­laid käis rää­ki­mas ra­ha­tar­ku­sest ja in­ves­tee­ri­mi­sest ning kor­ral­das te­maa­ti­li­se män­gu.

Õpi­las­ma­le­va rühm sai ha­ri­dus- ja noor­tea­me­tilt te­ge­vus­toe­tust 1200 eu­rot, mis ku­lus noor­te lõu­na­söö­gi, töö­tu­ba­de ju­hen­da­ja­te trans­por­di­ku­lu­de ja lõ­pu­peol söö­dud jää­tis­te eest ta­su­mi­se­le. Raa­si­ku vald mak­sis noor­te töö­ta­su. Toe­ta­sid ka ko­ha­li­kud spon­so­rid. Mist­ra Au­tex ta­sus ma­le­varüh­ma käi­gu eest Tal­lin­nas­se osa­le­ma põ­ne­vus­män­gus „Pei­tus pi­me­das“. Fal­ko­net Me­tal­li toe­tu­se eest teh­ti rüh­ma­le ma­le­va­sär­gid ja fir­ma kin­kis noor­te­le oma et­te­võt­te lo­go­ga vee­pu­de­lid.

Ma­lev­las­te sär­ki­del on rüh­ma lo­go, mis ku­jun­da­ti mul­lu­se ma­le­va­rüh­ma jaoks too­kord­se va­ba­taht­li­ku ja rüh­ma­ju­hi, his­paan­la­se Eduar­do Tor­re­se eest­ve­da­mi­sel, muu­de­ti vaid aas­taar­vu ja vär­ve.

Tä­na­vu­ne va­ba­taht­lik Sa­ra San­ta­ma­ri­na töö­tas ku­ni õp­peaas­ta lõ­pu­ni iga nä­da­la Raa­si­kul koo­lis ja las­teaias, Aru­kü­las wal­dorf­las­teaias ja noor­te­kes­ku­ses. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ei tead­nud, ku­hu va­ba­taht­li­kuks min­na, va­lis Ees­ti ja me riik muu­tus siin ela­des põ­ne­vamaks. Kõi­ge enam on meel­di­nud loo­dus ja ini­me­sed, ül­la­ta­valt mõ­ju­sid na­tu­raal­se val­gu­se muu­tu­sed koos aas­taae­ga­de­ga.

Ka mär­kis ta, et Ees­tis saab ol­la va­ba­malt, ei pea mu­ret­se­ma sot­siaal­se­te nor­mi­de pä­rast.

„Ees­ti lap­sed on His­paa­nia las­test vä­ga eri­ne­vad, teil on siin häs­ti kas­va­ta­tud noo­red, nad on ise­seis­va­mad ja käi­tu­vad häs­ti. Ar­van, et His­paa­nia lap­sed on roh­kem har­ju­nud nu­ti­kalt kõr­va­le vii­li­ma. Kui töö­ta­sin His­paa­nias õpe­ta­ja­na, siis pal­jud lap­sed proo­vi­sid mi­nu­ga tun­ni ajal liht­salt jut­tu alus­ta­da, et pää­se­da töö te­ge­mi­sest. Ees­ti lap­sed se­da mi­nu­ga tei­nud ei ole,“ kir­jel­das ta.