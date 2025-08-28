Õiguskantsleri hinnangul ei ole Aruküla põhikooli tasemeklassid seaduslikud, koolijuht pole nõus

Juuni lõpus saatis õiguskantsler Aruküla põhikooli direktorile Avo Mölsile kirja, mis edastati ka haridus- ja teadusministeeriumile ning Raasiku vallavalitsusele. Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas, et tal paluti kontrollida, kas seadusega on kooskõlas, et Aruküla põhikoolis moodustatakse kõigis õppeainetes tasemeklassid keskmise hinde alusel. See tähendab, et vanemas kooliastmes komplekteeritakse klassid järgmiseks õppeaastaks õpilaste eelmise õppeaasta kõikide ainete keskmise hinde alusel.

Õiguskantsler märkis, et seadus ei luba õpilasi sel moel sunniviisiliselt ümber tõsta ning tasemeklasside moodustamine õpilaste keskmiste hinnete alusel ei ole kooskõlas seadusega, kuna nii ei ole järgitud ühtluskooli ja kaasava hariduse põhimõtteid.

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kehtib Eestis ühtluskooli põhimõte: see tähendab, et kõikidel lastel sõltumata nende perekondlikust taustast, tervisest ja elukohast on õigus saada põhikoolis parim võimalik haridus ja õppida koos, väljaarvatud seaduses ette nähtud erandite korral. Nõnda harjuvad lapsed sellega, et inimesed ja nende võimed on erinevad,“ on kirjas.

Õiguskantsler lisas, et seadus sätestab klassi tüübid – tavaklass, eriklass – ja ka õppegruppide moodustamise alused tuge vajavatele õpilastele: „Nüüdisaegne õpikäsitus ei välista iseenesest rühmades õppimist, ent sellise rühmaõppe korral liiguvad õpilased pidevalt ja sujuvalt ühest rühmast teise, sõltuvalt teemast ja konkreetse õppeaine spetsiifikast, näiteks õpilastele, kes matemaatika tekstülesandeid hästi ei oska, proovitakse seda teemat selgitada eraldi neist, kellel see hästi välja tuleb jne.“

Ta selgitas, et õpilase õppimistase muutub kogu aeg ning tema areng igas aines erineb sõltuvalt õpitavast teemast. Keskmine hinne õppeaines esimese klassi lõpus ja järgnevatel aastatel ei kajasta õiguskantsleri hinnangul õpilase arengu dünaamikat ega tema tegelikku taset ja võimeid. Õiguskantsler juhtis tähelepanu, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ega põhikooli riiklikus õppekavas, mis kehtestab õpilase hindamise alused, pole kasutatud keskmise hinde mõistet.

„On õige, et õpetamisel tuleb lähtuda iga õpilase individuaalsetest õpivajadustest ja õpet diferentseerida, sealhulgas anda võimekamatele ja kiirematele neile sobivaid ülesandeid ning järele aidata neid, kes seda vajavad. Seda tuleb aga teha ilma õpilasi keskmise hinde alusel püsivatesse klassidesse või gruppidesse jagamata,“ kirjutas õiguskantsler.

Koolijuhi põhjendusi ja lapsevanemate arvamusi loe 27. augusti lehest.