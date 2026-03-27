Lau­päe­val, 21. märt­sil toi­mus Keh­ras es­ma­kord­selt li­gi viis tun­di kest­nud nu­ku­teat­ri­te ma­ra­ton, mil­le jook­sul and­sid nu­ku­teat­rid Tal­lin­nast, Hiiu­maalt, Pär­nust ja Keh­rast rah­va­ma­ja kol­mes eri ko­has kok­ku 6 eten­dust.

Nu­ku­teat­ri­te ma­ra­to­ni kor­ral­da­ja, Keh­ra Nu­ku juht Mar­git Aas­maa üt­les, ku­na 21. märts, mis on üle­maailm­ne nu­ku­teat­ri­kuns­ti päev, lan­ges tä­na­vu lau­päe­va­le, tek­kis tal mõ­te se­da tä­his­ta­da. Ta saa­tis in­fo oma idee­ga Ees­ti nu­ku­teat­reid ühen­da­va UNI­MA Ees­ti Kes­ku­ses­se kuu­lu­va­te­le nu­ku­teat­ri­te­le – neid on kok­ku 14.

„Ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne, mõ­ni­gi tea­ter üt­les ko­he, et ne­mad ta­ha­vad osa­le­da. See­tõt­tu ot­sus­ta­sin Keh­ras kor­ral­da­da nu­ku­teat­ri­te ma­ra­to­ni,“ rää­kis Mar­git Aas­maa, kes on ka rah­vus­va­he­li­se Nu­ku­teat­ri­te Lii­du (UNI­MA) Ees­ti Kes­ku­se ju­ha­tu­se lii­ge.

Teat­ri­päe­va avas oma­loo­min­gu­li­se mi­nie­ten­du­se­ga „Ku­hu tu­leb ke­vad?“ Keh­ra Nu­ku noor näit­le­ja, Keh­ra güm­naa­siu­mi 10. klas­si õpi­la­ne Ra­nel Tei­no. See­jä­rel olid rah­va­ma­ja suu­res saa­lis ning tei­se kor­ru­se pee­gel­saa­lis ja va­he­saa­lis va­hel­du­mi­si kuus poo­le tun­ni pik­kust eten­dust.

Tal­lin­na va­na­lin­nas te­gut­sev Draa­ko­ni­pe­sa män­gis rah­va­ma­ja suu­res saa­lis põ­ran­dal pub­li­ku kes­kel „Häl­li­lau­lu Röö­vi­ku­le“. See oli mõel­dud kõi­ge väik­se­ma­te­le, ka lap­sed olid eten­dus­se kaa­sa­tud. Üle 60aas­ta­ne tea­ter Ma­rio­nett, mis asub Tal­lin­nas Sal­me kul­tuu­ri­kes­ku­ses, an­dis rah­va­ma­ja va­he­saa­lis eten­du­se „Nukk­ku­de kont­sert“. Kärd­la Nu­ku­tea­ter, mil­le lõi pä­rast Hiiu­maa­le ko­li­mist ka Keh­ra Nu­ku asu­ta­nud Lea Si­bul-Poo­la, esi­tas teat­ri­ma­ra­to­nil suu­res saa­lis tü­ki „Hun­di­kõr­vad“. Ränd­nu­ku­tea­ter Nõu Puu Pär­nust män­gis pee­gels­saa­lis „Roh­kes­ti ta­su­tud hea­te­gu“. Teat­ris osalevad Ave Teeää­re ju­hen­da­mi­sel 11-17aas­ta­sed noo­red, kes mõt­le­vad ise näi­te­män­gu väl­ja, val­mis­ta­vad loo­dus­li­kest ma­ter­ja­li­dest nu­kud ning ka män­gi­vad nen­de­ga. Pea­mi­selt ve­ne­keel­ne tea­ter Fo­na­rik Tal­lin­nast esi­tas Keh­ras oma ees­ti­keel­se tü­ki „Re­ba­se­poeg – võ­ru­kael“. Kõi­ge vii­ma­ne eten­dus oli Keh­ra Nu­kult, Mar­git Aas­maa män­gis mo­no­tük­ki „Pii­be­le­he-neit­si“ rah­va­ma­ja va­he­saa­lis.

„Kõik eten­du­sed olid vä­ga oma­näo­li­sed ning meil oli tõe­li­ne ma­ra­ton – iga 15 mi­nu­ti ta­gant al­gas uus näi­te­mäng. See sai või­ma­li­kuks just tä­nu sel­le­le, et män­gi­ti eri koh­ta­des,“ sõ­nas kor­ral­da­ja.

Ta sel­gi­tas, et nu­ku­teat­ri la­va­de­ko­rat­sioo­ni­de üles­pa­nek en­ne ja ma­ha­võt­mi­ne pä­rast eten­dust võ­tab pä­ris pal­ju aega ning selleks, et publik ei peaks vahepeal väga palju ootama, kasutati kolme eri mängukohta.

Pub­li­kut oli te­ma hin­nan­gul pä­ris pal­ju: „Esi­me­se eten­du­se ajal hom­mi­kul kell 10 veel nii pal­ju ei ol­nud, aga iga eten­du­se­ga tu­li vaatajaid ai­na juur­de. Pee­gel­saal, mis on kõi­ge väik­sem, oli eten­du­se ajal lau­sa puu­püs­ti täis. Hom­mi­kul os­te­ti ma­ra­to­ni­le seit­se päe­va­pi­le­tit, pal­jud emad-va­nae­mad üt­le­sid, et ei jul­ge os­ta, sest ei tea, kui kaua laps vas­tu peab. See­tõt­tu ost­sid esial­gu pi­le­ti ühe­le eten­du­se­le, siis tei­se­le, seejärel kol­man­da­le ja lõ­puks vaa­ta­sid kõik eten­du­sed ära, sest lap­sed üt­le­sid pä­rast iga tük­ki, et ta­ha­vad veel eten­du­si nä­ha.“

Margit Aasmaa lisas, et laste arvamuse teada saamiseks palus ta etendusi hnnata žüriil, milles oli Kehra kooli kolm 4. klassi õpilast. Neile meeldis kõige rohkem teatri Marionett etendus.

Peakorraldaja kin­ni­tas ka, et sai nii pub­li­kult kui teat­ri­ma­ra­to­nil osa­le­nud nu­ku­teat­ri­te näit­le­jailt vä­ga pal­ju kii­du­sõ­nu ning lu­ba­du­si järg­mi­sel aas­tal uues­ti tul­la. Se­da, kas aas­ta pä­rast toi­mub Keh­ras taas nu­ku­teat­ri­te ma­ra­ton, ei osa­nud ta veel öel­da.