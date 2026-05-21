„Ani­ja val­las on käi­mas kaks eri­ne­vat me­net­lust – de­tailp­la­nee­ring ühe tuu­li­ku pla­nee­ri­mi­seks ning ole­me esi­ta­nud taot­lu­se al­ga­ta­da ka ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring suu­re­ma­le hul­ga­le tuu­li­ku­te­le asu­ko­ha leid­mi­seks,“ üt­les KC Ener­gy OÜ maap­la­nee­rin­gu­te ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ran­na­ma kol­ma­päe­val, 13. mail Ani­ja val­la­ma­jas.

KC Ener­gy OÜ et­te­pa­ne­kul val­la­ma­jas möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud koh­tu­mi­sel osa­le­sid li­saks et­te­võt­te esin­da­ja­te­le val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad, Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik ja val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi­de ak­ti­vist. KC Ener­gy pro­jek­ti­juht Kas­par Pee­bo mär­kis, et just sot­siaal­mee­diag­rup­pi­dest näh­tub, kui pal­ju on ko­ha­li­kel ela­ni­kel se­ga­dust, et ku­hu ja kui pal­ju tuu­li­kuid ka­van­da­tak­se. See­pä­rast soo­vi­sid et­te­võt­te esin­da­jad uues­ti sel­gi­ta­da.

12. au­gus­til 2024 al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus KC Ener­gy esi­ta­tud taot­lu­se alu­sel Kau­nis­saa­re kü­la Pih­la­ka maaük­su­se de­tailp­la­nee­rin­gu ning kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) ühe ku­ni 5 me­ga­va­ti­se võim­su­se­ga tuu­li­ku püs­ti­ta­mi­seks. KC Ener­gy te­gev­juht Mih­kel Loo­rits sel­gi­tas, et tuu­lik soo­vi­tak­se ühen­da­da Pih­la­ka 1. päi­ke­se­par­gi lii­tu­mis­punk­ti­ga, et ajal, kui päi­ke ei pais­ta, saaks võr­ku elekt­rit too­ta tuu­lik.

2025. aas­ta jaa­nua­ris esi­ta­ti ja tä­na­vu 31. märt­sil täien­da­ti taot­lust ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks, et lei­da Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil asu­koht 5-7 tuu­li­ku­ga tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks.

Kau­nis­saa­re ük­sik­tuu­li­ku de­tailp­la­nee­ring

Kat­rin Ran­na­ma rää­kis, et Kau­nis­saa­re kü­la Pih­la­ka kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se käi­gus sel­gub, kas ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel saab sin­na tuu­li­ku püs­ti­ta­da. De­tailp­la­nee­rin­gut koos­tab OÜ Plan­num, KSH aruan­net OÜ Lem­ma. Ol­lak­se al­gus­jär­gus – Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le on esi­ta­tud pla­nee­rin­gu läh­te­sei­su­ko­had ja KSH prog­ramm. Need on ku­ni 11. juu­ni­ni val­la ko­du­le­hel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ar­va­mus­te aval­da­mi­seks.

