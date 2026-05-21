„Anija vallas on käimas kaks erinevat menetlust – detailplaneering ühe tuuliku planeerimiseks ning oleme esitanud taotluse algatada ka kohaliku omavalitsuse eriplaneering suuremale hulgale tuulikutele asukoha leidmiseks,“ ütles KC Energy OÜ maaplaneeringute ja keskkonnaspetsialist Katrin Rannama kolmapäeval, 13. mail Anija vallamajas.
KC Energy OÜ ettepanekul vallamajas möödunud nädalal toimunud kohtumisel osalesid lisaks ettevõtte esindajatele vallavalitsuse töötajad, Sõnumitooja ajakirjanik ja vallaelanike Facebooki gruppide aktivist. KC Energy projektijuht Kaspar Peebo märkis, et just sotsiaalmeediagruppidest nähtub, kui palju on kohalikel elanikel segadust, et kuhu ja kui palju tuulikuid kavandatakse. Seepärast soovisid ettevõtte esindajad uuesti selgitada.
12. augustil 2024 algatas Anija vallavalitsus KC Energy esitatud taotluse alusel Kaunissaare küla Pihlaka maaüksuse detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ühe kuni 5 megavatise võimsusega tuuliku püstitamiseks. KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits selgitas, et tuulik soovitakse ühendada Pihlaka 1. päikesepargi liitumispunktiga, et ajal, kui päike ei paista, saaks võrku elektrit toota tuulik.
2025. aasta jaanuaris esitati ja tänavu 31. märtsil täiendati taotlust kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks, et leida Anija valla territooriumil asukoht 5-7 tuulikuga tuulepargi rajamiseks.
Kaunissaare üksiktuuliku detailplaneering
Katrin Rannama rääkis, et Kaunissaare küla Pihlaka kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise käigus selgub, kas ja millistel tingimustel saab sinna tuuliku püstitada. Detailplaneeringut koostab OÜ Plannum, KSH aruannet OÜ Lemma. Ollakse algusjärgus – Anija vallavalitsusele on esitatud planeeringu lähteseisukohad ja KSH programm. Need on kuni 11. juunini valla kodulehel avalikul väljapanekul arvamuste avaldamiseks.
