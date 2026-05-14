MTÜ-l Ha­ra Sei­la­mi­se Selts täi­tus 20. ap­ril­lil 8 aas­tat asu­ta­mi­sest. Ku­na pur­je­ta­mis­koo­li­tus­te­ga alus­ta­ti Ha­ra sa­da­ma ak­va­too­riu­mil aas­ta en­ne MTÜ loo­mist ja asu­ta­mi­saas­tal ava­ti ju­ba tei­ne pur­je­ta­mis­hooaeg, on tä­na­vu­ne su­vi jär­je­kor­ras küm­nes, kui Ha­ra la­hel tree­ni­vad ko­ha­li­kud pur­je­ta­jad. Ha­ra pur­je­ta­ja­te tree­ner on ala­tes esi­me­sest hooa­jast Ing­rid Rand­laht.

Esial­gu te­gut­ses pur­jek­lu­bi kal­da­le sea­tud ka­hes kon­tei­ne­ris. Ke­va­del 2022 ko­lis pur­je­kool vast­val­mi­nud sa­da­ma­hoo­nes­se, mil­le ehi­tas OÜ Ha­ra Sa­dam. Pur­je­ta­ja­te ka­su­ta­da on hoo­ne lõu­na­pool­ses ot­sas kaks suurt ruu­mi.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis on aas­ta­ring­selt tree­ni­vaid pur­je­sport­la­si kok­ku 30, noo­re­mad on 8aas­ta­sed ja va­ne­mad pur­je­ta­jad ju­ba täis­kas­va­nu eas või saa­vad 18aas­ta­seks. Su­vel osa­le­vad tree­nin­gu­tes ka küm­me­kond Ju­min­da pool­saa­rel su­vi­ta­vat noort.

Tree­ner Ing­rid Rand­la­he sõ­nul on ala­nud hooa­jal põ­hi­rõhk et­te­val­mis­tu­sel 16.-26. juu­li­ni Sak­sa­maal Tra­ve­mün­des toi­mu­val Tra­ve­mün­de Woc­hel osa­le­mi­seks. Sel­le­le võist­lu­se­le ko­gu­ne­vad üle Eu­roo­pa ja ka maail­ma võist­le­ma enam kui 2000 pur­je­ta­jat. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si esin­da­vad seal 10 sport­last kol­mes paa­dik­las­sis: RS Ae­ro, RS Te­ra, RS Fe­va ka­he­paat.

„See on ot­se­kui pur­je­ta­ja­te üle­maailm­ne lau­lu­pi­du, kus võist­le­vad tipp­ta­se­mel pur­je­ta­jad, aga ka tei­sed paat­kon­nad, et saa­da rah­vus­va­he­li­se võist­lu­se ko­ge­must. Meie võ­ta­me en­da­ga kaa­sa veel ne­li noort pur­je­ta­jat Saa­re­maalt,“ rää­kis tree­ner.

Ha­ra pur­je­koo­li kor­ral­da­da on Ha­ra la­hel tä­na­vu kaks suu­re­mat pur­je­ta­mis­võist­lust: au­gus­tis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te etapp Op­ti­mist, Zoom8 ja IL­CA4 paa­dik­las­si­de­le ning sep­temb­ri lõ­pus Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed Op­ti­mist klas­si mees­kon­na­sõi­dus. Ing­rid Rand­laht too­ni­tas, et mees­kon­na­sõidul pur­je­ta­tak­se lä­hiak­va­too­riu­mil, mis­tõt­tu on võist­lust hu­vi­tav jäl­gi­da ka sa­da­mast.

Su­vel kor­ral­da­tak­se taas pur­je­ta­mis­koo­li­tus täis­kas­va­nu­te­le ning alg­kur­sus on ka las­te­le. Alg­õ­pe­tust ja­gab In­geld­rin Aug, abit­ree­ne­rid on Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tipp-pur­je­ta­jad Jes­si­ka Jõe­saar, Jo­han­na Sü­da ja Ott Ric­hard Hääl, kes üht­la­si tree­nib olüm­pia et­te­val­mis­tusk­las­sis IL­CA6.

Ing­rid Rand­laht: „Meil on Ha­ra la­hel vä­ga head loo­dus­li­kud olud pur­jet­ree­nin­gu­teks. Sa­mas võist­lus­te lä­bi­vii­mi­seks on kee­ru­li­ne, sest laht on vä­ga sü­gav ning poi­de an­kur­da­mis­koh­ti ras­ke lei­da.“