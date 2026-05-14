MTÜ-l Hara Seilamise Selts täitus 20. aprillil 8 aastat asutamisest. Kuna purjetamiskoolitustega alustati Hara sadama akvatooriumil aasta enne MTÜ loomist ja asutamisaastal avati juba teine purjetamishooaeg, on tänavune suvi järjekorras kümnes, kui Hara lahel treenivad kohalikud purjetajad. Hara purjetajate treener on alates esimesest hooajast Ingrid Randlaht.
Esialgu tegutses purjeklubi kaldale seatud kahes konteineris. Kevadel 2022 kolis purjekool vastvalminud sadamahoonesse, mille ehitas OÜ Hara Sadam. Purjetajate kasutada on hoone lõunapoolses otsas kaks suurt ruumi.
Hara Seilamise Seltsis on aastaringselt treenivaid purjesportlasi kokku 30, nooremad on 8aastased ja vanemad purjetajad juba täiskasvanu eas või saavad 18aastaseks. Suvel osalevad treeningutes ka kümmekond Juminda poolsaarel suvitavat noort.
Treener Ingrid Randlahe sõnul on alanud hooajal põhirõhk ettevalmistusel 16.-26. juulini Saksamaal Travemündes toimuval Travemünde Wochel osalemiseks. Sellele võistlusele kogunevad üle Euroopa ja ka maailma võistlema enam kui 2000 purjetajat. Hara Seilamise Seltsi esindavad seal 10 sportlast kolmes paadiklassis: RS Aero, RS Tera, RS Feva kahepaat.
„See on otsekui purjetajate ülemaailmne laulupidu, kus võistlevad tipptasemel purjetajad, aga ka teised paatkonnad, et saada rahvusvahelise võistluse kogemust. Meie võtame endaga kaasa veel neli noort purjetajat Saaremaalt,“ rääkis treener.
Hara purjekooli korraldada on Hara lahel tänavu kaks suuremat purjetamisvõistlust: augustis Eesti karikavõistluste etapp Optimist, Zoom8 ja ILCA4 paadiklassidele ning septembri lõpus Eesti meistrivõistlused Optimist klassi meeskonnasõidus. Ingrid Randlaht toonitas, et meeskonnasõidul purjetatakse lähiakvatooriumil, mistõttu on võistlust huvitav jälgida ka sadamast.
Suvel korraldatakse taas purjetamiskoolitus täiskasvanutele ning algkursus on ka lastele. Algõpetust jagab Ingeldrin Aug, abitreenerid on Hara Seilamise Seltsi tipp-purjetajad Jessika Jõesaar, Johanna Süda ja Ott Richard Hääl, kes ühtlasi treenib olümpia ettevalmistusklassis ILCA6.
Ingrid Randlaht: „Meil on Hara lahel väga head looduslikud olud purjetreeninguteks. Samas võistluste läbiviimiseks on keeruline, sest laht on väga sügav ning poide ankurdamiskohti raske leida.“