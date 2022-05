Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mih­kel Tiks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil kol­ma­päe­val, 20. ap­ril­lil aru­pä­ri­mi­se val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti­le. Mih­kel Tiks sõ­nas en­ne aru­pä­ri­mi­se et­te­lu­ge­mist, et see on isik­lik ja ras­ke, kuid ei saa üt­le­ma­ta jät­ta: „Ma ei ole Ter­je Kraan­vel­ti vas­tu isik­li­kult, aga vo­li­ko­gu liik­me­na pean läh­tu­ma val­lae­la­ni­ke hu­vest.“

Aru­pä­ri­mi­ses on kir­jel­da­tud, kui­das vo­li­ko­gu­liik­me­te üle-ees­ti­li­sel õp­pe­päe­val esi­nes ka Saue val­la­va­nem, kes kä­sit­les val­laee­lar­ve tee­mat seo­ses aren­gu­ka­va ee­lar­vest­ra­tee­gia, oma­va­lit­su­se fi­nants­ko­hus­tus­te ja muu täht­sa­ga val­la juh­ti­mi­ses. „See oli na­gu val­la­va­ne­ma näi­di­se­si­ne­mi­ne üle­va­ba­rii­gi­li­se vo­li­ko­gu is­tun­gil,“ kir­ju­tas aru­pä­ri­ja.

„Teie, Ter­je Kraan­velt, see­vas­tu la­se­te Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus kõi­ki kü­si­mu­si esit­le­da vas­ta­va­tel val­laa­met­ni­kel. Ee­lar­vep­ro­jek­ti sel­gi­tab raa­ma­tu­pi­da­ja, de­tailp­la­nee­rin­gu kü­si­mu­si maa­kor­ral­du­sa­met­nik, ise­gi ar­vu­ti­te ren­ti­mist või pa­gu­las­te elu kor­ral­da­mist val­las ei tut­vus­ta vo­li­ko­gu­le val­la­va­lit­su­se juht. Rää­ki­ma­ta Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri­han­ke nüans­si­dest,“ on kir­jas aru­pä­ri­mi­ses.

Mih­kel Tiks hei­tis et­te: „Val­la­va­nem aga, sel­le ase­mel, et val­la­va­lit­su­se ju­hi­na oma mees­kon­na ee­sot­sas kas­ta­neid tu­lest väl­ja tuua, is­tub saa­li sei­na ää­res…“. Kui kü­si­mus suu­na­tak­se val­la­va­ne­ma­le, kuu­leb aru­pä­ri­ja sõ­nul vas­tu­seks, et „…pea­me val­la­va­lit­su­ses sel­le­le as­ja­le ot­sa vaa­ta­ma.“

Mih­kel Tiks kir­ju­tas, et see ei ole Kuu­sa­lu val­la vää­ri­li­ne ta­se ja kü­sis: „Kas Te ole­te ise ju­ba aru saa­nud, et Te ei so­bi val­la­va­ne­ma ame­tis­se?“ Vas­tust soo­vis kir­ja­li­kult.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt saa­tis nel­ja­päe­val, 21. ap­ril­lil vas­tu­se: „Teie aru­pä­ri­mi­ne ei si­sal­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­ses väl­ja too­dud vo­li­ko­gu pä­de­vus­se an­tud tee­ma­de aru­te­lu.“

Mih­kel Tiks aval­das oma aru­pä­ri­mi­se Fa­ce­boo­ki-le­hel Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult. Sel­le­le on li­sa­nud kom­men­taa­ri va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Kul­dar Pärn, kes on se­da meelt, et mi­da pi­sem on oma­va­lit­sus, se­da suu­rem on amet­ni­ku vas­tu­tus ja see, kes tee­mat tut­vus­tab, ole­neb eel­nõust. „Kui eel­nõu on po­lii­ti­li­ne ja laia­põh­ja­li­ne, puu­du­tab val­da ül­di­se­malt ja ka mit­me amet­ni­ku pä­de­vu­se üle­selt, siis sel­li­sel tee­mal võiks et­te­kan­de te­ha val­la­va­nem või val­la­va­lit­su­se lii­ge, amet­ni­kud või­vad neid abis­ta­da näi­teks mõ­ne vo­li­ni­ku kü­si­mu­se­le vas­ta­mi­sel,“ kir­ju­tas Kul­dar Pärn.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­tilt kom­men­taa­ri, mis põ­hi­mõ­te­te jär­gi ja­ga­tak­se üle­san­deid eel­nõu­de tut­vus­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil. Vallavanem vastas: „Eelnõude ettekandjad on üldjuhul valdkondlikud juhtivspetsialistid, sest valdavad teemat detailselt ja põhjalikult ning oskavad vajadusel anda täpseid vastuseid volinike küsimustele. On kahetsusväärne, et volinik Tiks seda ei mõista. Aga eks ka volikogu liikme tööd tuleb õppida.“

ENN KIRS­MA­NI po­lii­ti­li­ne aval­dus

Pä­rast se­da, kui Mih­kel Tiks lu­ges val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil et­te aru­pä­ri­mi­se, pa­lus po­lii­ti­li­seks aval­du­seks sõ­na vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Ta sõ­nas, et val­mis­tas sel­le et­te ju­ba va­rem ning pöör­dub amet­ni­ke ja kaas­vo­li­ni­ke poo­le.

Enn Kirs­man mee­nu­tas vo­li­ko­gu eel­mist is­tun­git, kus val­la­va­nem ei saa­nud osa­le­da. Hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi oli de­le­gee­ri­tud rää­ki­ma sõ­ja­põ­ge­ni­ke vas­tu­võt­mi­sest Kuu­sa­lu val­las. Sel­le ase­mel, et tun­nus­ta­da sot­siaal­vald­kon­na amet­nik­ke, kes on vii­ma­sel ka­hel aas­tal töö­ta­nud krii­sist krii­si – ko­roo­na, elekt­ri­hin­na tõus ja Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­kud – hak­ka­sid vo­li­ni­kud (vii­da­tud on opo­sit­sioo­ni esin­da­ja­te­le – toim.) hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti põ­ge­ni­ke tee­mal pom­mi­ta­ma kü­si­mus­te­ga, mil­le­le saa­vad vas­ta­ta va­ba­rii­gi va­lit­sus või Eu­roo­pa Lii­du juh­tor­ga­nid, lau­sus Enn Kirs­man ja li­sas, et amet­nik on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se.

Ta pa­lus hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­tilt kõigi volikoguliikmete nimel va­ban­dust ja aval­das loo­tust, et spet­sia­list kaa­lub ame­tis­se jää­mist. Veel jul­gus­tas ta amet­nik­ke, kui esi­ta­tak­se as­jas­se mit­te­puu­tu­vaid kü­si­mu­si, edas­pi­di se­da üt­le­ma.

„Ole­me va­li­tud sel­leks, et rah­vast tee­ni­da. Pä­rast 2018. aas­ta või­mu­va­he­tust, mis tõi poliitiliselt ustavate amet­ni­ke mas­si­li­se haigestumise ja lah­ku­mi­se, on töö­le võe­tud ausad, sõltumatud, as­ja­tund­li­kud ja heatahtlikud, siirad amet­ni­kud,“ sõ­nas Enn Kirs­man.