Tei­si­päe­val, 19. ap­ril­lil kor­ral­das Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la Lea­der-te­ge­vusg­rupp Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da Voo­se Päi­ke­se­ko­dus es­ma­kord­selt edu­lu­gu­de se­mi­na­ri. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor sõ­nas, idee tu­li sel­lest, et Lea­der-toe­tu­se abil on sün­di­nud to­re­daid pro­jek­te, mil­le te­gi­ja­te ko­ge­mu­si on ka teis­tel ka­su­lik kuu­la­ta. Oma edu­lu­gu­sid rää­ki­sid MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas, Ta­nel Tal­ve Voo­se Päi­ke­se­ko­dust ning Mar­gus Proos Ko­se val­las te­gut­se­vast OÜst Li­pu­mast. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam on jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­seks ja seal muu­seu­mi ava­mi­seks kir­ju­ta­nud mi­tu Lea­der-pro­jek­ti. Va­he­peal jää­di toe­tu­sest il­ma ning ehi­tus jäi mit­meks aas­taks seis­ma. Lea­der-toe­tu­se kaa­sa­bil on muu­seu­mi ka si­sus­ta­tud, ra­ja­tud ko­du­loo­li­ne eks­po­sit­sioon ja tel­li­tud kind­ral­ma­jor Alek­san­der Tõ­nis­so­ni va­ha­ku­ju. Ta­nel Tal­ve tut­vus­tas, kui­das val­mis Lea­de­ri toel Ees­tis ai­nu­laad­ne põ­hup­laa­ti­dest hoo­ne. Voo­se Päi­ke­se­ko­du oma­nik rää­kis ka, et soo­vib en­di­selt taas­ta­da Voo­se ku­na­gist kõrt­si­hoo­net, et te­ha sin­na aja­loo­kes­kus. Ko­se val­la et­te­võt­ja Mar­gus Proos jutustas, kui­das tõi Lea­de­ri abi­ga tu­ru­le täies­ti uue too­te, hak­kas UHH­KE kau­ba­mär­gi all te­ge­ma eksk­lu­siiv­seid liim­pui­dust aas­ta­küm­neid kest­vaid li­pu­mas­te. Li­pu­mast alus­tas eel­mi­sel aas­tal, nüüd­seks on tei­nud ja müü­nud um­bes 30 mas­ti. Se­mi­na­ril osa­le­jad õh­tus­ta­sid Voo­se rah­va­ma­jas ning vaa­ta­sid Päi­ke­se­ko­dus Pii­be Teat­ri eten­dust „Pa­lu­sa­lu“. Ka see la­vas­tus on val­mi­nud Lea­der-toe­tu­se­ga. Se­mi­na­ril oli 40 osa­le­jat – Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja liik­med ja koos­töö­part­ne­rid. „Sai­me po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, tee­me Lea­der-toe­tust saa­nud edu­ka­te MTÜ­de ja et­te­võt­teid tut­vus­taid se­mi­na­re ka edas­pi­di,“ lau­sus Sil­le Noor.