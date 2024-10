La­he­maa Tu­ris­miü­hing al­ga­tas an­ne­tus­te ko­gu­mi­se Uk­rai­nas asu­va Po­les­je rah­vus­par­gi toe­tu­seks.

„La­he­maa rah­vus­par­gi­le maas­ti­kult kõi­ge sar­na­se­mal Po­les­je kait­sea­lal on di­ver­san­ti­de vas­tu te­gut­se­mi­seks va­ja ra­ha au­to­kü­tu­se ja pat­rul­li­de va­rus­tu­se jaoks,“ üt­les loo­dus­tu­ris­mi õp­pe­jõud, Rei­mann Ret­ked juht, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mart Rei­mann Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peol.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no tea­tas seal pi­du­lis­te­le, et ühin­gus tul­di mõt­te­le, La­he­maa ini­me­sed võik­sid ra­ha­li­selt toe­ta­da Uk­rai­nas üht rah­vus­par­ki.

Mart Rei­mann käib vii­mas­tel aas­ta­tel sa­ge­li Uk­rai­nas, koo­li­tab seal­seid tu­ris­miet­te­võt­jaid ja teeb koos­tööd eri­ne­va­te rah­vus­par­ki­de töö­ta­ja­te­ga. Ve­ne­maa mas­si­li­se sis­se­tun­gi al­gu­sest täi­tub 1000 päe­va, te­ma on sel­lest ajast ol­nud Uk­rai­nas 350 päe­va. Mart Rei­mann te­gi val­la aas­ta­päe­va­peol lü­hiü­le­vaa­te Uk­rai­na loo­dus­kait­se­ala­dest ja soo­vi­tas, et Kuu­sa­lu val­la rah­vas võiks an­ne­tus­te­ga toe­ta­da seal­set ees­ti­pä­ra­sei­ma loo­du­se­ga, soo­de, ra­ba­de ja met­sa­de­ga kait­sea­la – Val­ge­ve­ne, Ve­ne­maa ja Poo­la­ga piir­ne­vat Po­les­jet. Ena­mik Uk­rai­nast ja ka rah­vus­par­ki­dest on meist eri­ne­va loo­du­se­ga, kas stepp või met­sas­tepp, Po­les­je rah­vus­par­gis on met­sa kõi­ge roh­kem.

„Po­les­je loo­dus­piir­kond ula­tub osa­li­selt Val­ge­ve­nes­se. Val­ge­ve­ne­la­sed ja uk­rain­la­sed olid pa­ri­mad sõb­rad. Siis tõm­ma­ti mas­si­li­se pea­le­tun­gi­ga piir va­he­le. Po­les­je rah­vus­par­gi di­rek­tor rää­kis, et kõi­ge kee­ru­li­se­mad on oma­va­he­li­sed suh­ted, pii­ri­naab­ri­te­ga ol­lak­se eri in­fo­ruu­mis. Ku­na tei­selt poolt rii­gi­pii­ri tu­leb aeg-ajalt di­ver­san­te, täi­da­vad rah­vus­par­gi töö­ta­jad ka sõ­ja­väe­las­te ko­hus­tu­si – kait­se­vad rah­vus­par­gi loo­dus­väär­tu­si ja sa­mas Uk­rai­na pii­ri,“ kõ­ne­les ta.

Hil­ju­ti oli Mart Rei­mann Uk­rai­nas koos ETV saa­te­sar­ja „Osoon“ võt­teg­ru­pi­ga, kü­las­ta­ti rin­de­lä­he­da­si pai­ku ja rah­vus­par­ke, kus rää­gi­ti seal­se­te töö­ta­ja­te­ga. No­vemb­ris-det­semb­ris eet­ris­se jõud­va­tes saa­de­tes saab nä­ha, kui­das sõ­ja­te­ge­vus on mõ­ju­nud loo­du­se­le, seal on kae­va­tud kae­vi­kuid ning mõ­le­mad poo­led süü­da­nud taht­li­kul step­pi ja met­sa.

Po­les­je rah­vus­park

Po­les­je rah­vus­park loo­di Uk­rai­nas 12. no­vemb­ril 1968. Pin­da­la on 20 104 hek­ta­rit, ter­ri­too­riu­mi pik­kus on idast lään­de 27 ki­lo­meet­rit ja põh­jast lõu­nas­se 21 ki­lo­meet­rit. Hal­dus­kes­kus asub Ov­rut­si ra­joo­nis Se­lez­vi­ka kü­las.

Po­les­je rah­vus­par­gi te­ge­vu­se toe­tu­seks saab an­ne­ta­da La­he­maa Tu­ris­mi­ühin­gu kon­to­le, EE96 2200 2210 7521 8525 märk­sõ­na „Uk­rai­na“.

Loe pikemalt 16. oktoobri Sõnumitoojast.