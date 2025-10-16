TÄIENDUS: Kolmapäeva, 15. oktoobri õhtul tuli teade, et Frakfurdi raamatumessil kuulutati Euroopa parimaks õppematerjaliks „AjalooLASTE õpik“.

Eu­roo­pa pa­ri­ma­te õp­pe­ma­ter­ja­li­de kon­kur­si fi­naa­li jõud­nud aja­looõ­pi­kus­se on MAAR­JA ME­RI­VOO-PAR­RO kir­ju­ta­nud näi­teid Kuu­sa­lu kan­dist.

„Sain kir­jas­tu­selt Koo­lib­ri või­ma­lu­se kir­ju­ta­da aja­loo­õ­pik just sel­li­se­na, na­gu ise ta­han. Ot­sus­ta­sin, et jä­tan kõr­va­le sel­le, kui­das me aja­loo­las­te­na oma­va­hel mi­ne­vi­kust rää­gi­me, ja püüan kir­ju­ta­da nii, et ka see, kes mil­lest­ki mi­da­gi kuul­nud po­leks, pü­siks ke­nas­ti ree peal,“ rää­kis 5. klas­si­le aas­ta ta­ga­si trü­ki­tud aja­looõ­pi­ku au­tor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne Maar­ja Me­ri­voo-Par­ro Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Kir­jas­tus Koo­lib­ri tel­lis te­malt õpi­ku kolm aas­tat ta­ga­si. Sel­leks ajaks oli ta mi­tu aas­tat töö­ta­nud ER­Ris tea­dus­toi­me­ta­ja­na ja osa­le­nud pü­si­kü­la­li­se­na noor­te­saa­tes „No­va“, kus vas­tas mit­me­su­gus­te­le kü­si­mus­te­le ja tu­li sel­gi­ta­da ka aja­lu­gu puu­du­ta­vaid mõis­teid.

„Kui Koo­lib­ri pea­toi­me­ta­ja Kad­ri Ra­hu­saar he­lis­tas ja te­gi et­te­pa­ne­ku, siis võt­sin pi­kalt mõt­le­mi­sae­ga. Lõ­puks aga ot­sus­ta­sin vah­va väl­ja­kut­se vas­tu võt­ta. Õp­pe­ka­va jär­gi tu­leb 5. klas­si­le sel­gi­ta­da aja­loo põ­hi­mõis­teid – näi­teks aja­loo­pe­riood, aas­ta­tu­hat, sa­jand. Ot­sus­ta­sin nei­le li­saks pan­na õpi­kus­se ko­gu maail­ma aja­loo, ko­gu Ees­ti aja­loo ning ka ko­du­loo. Li­saks ta­va­pä­ras­te­le pea­tük­ki­de­le on õpi­kus raam­ju­tus­tus, mil­le pea­te­ge­la­ne on 5. klas­si õpi­la­ne, kel­le pe­rel on põ­nev sa­la­dus. Nad on aja­rän­du­rid, kes suu­da­vad öö­sel unes rän­na­ta mi­ne­vik­ku ja kü­las­ta­da neid ajas­tuid, mil­lest tun­nis on rää­gi­tud. Nii sa­tub meie pea­te­ge­la­ne näi­teks uh­mer­da­jaks Kleo­pat­ra par­füü­mi­kot­ta või näeb maail­ma Louis XIV koe­ra­ke­se sil­me lä­bi. Ta sa­tub ka Ees­ti esi­me­se­le lau­lu­peo­le ja tol­lel seik­lu­sel rää­gib ta mui­deks po­hi­ran­na kie­les, mis on meie ki­hel­kon­nast,“ kir­jel­das Maar­ja Me­ri­voo-Par­ro.

Õpi­ku ma­ter­jal on pai­gu­ta­tud aja­tel­je­le, mis ula­tub esi­mes­test tsi­vi­li­sat­sioo­ni­dest tä­na­päe­va­ni. Õpi­ku­ga käi­vad kaa­sas ka töö­vi­hik, pod­cas­tid ehk raa­dio­saa­ted ning vi­deok­li­pid, mil­lest osad on sa­mad „No­va“ saa­te­lõi­gud, mis ajen­da­sid kir­jas­tust au­to­rilt õpi­kut tel­li­ma.

Maar­ja Me­ri­voo-Par­ro sõ­nul sai õpi­ku tekst val­mis 2023. aas­tal ajaks, kui uus koo­liaas­ta oli ju­ba ala­nud, ning see an­dis või­ma­lu­se en­ne trük­ki­saat­mist teks­ti ja abi­ma­ter­ja­le kat­se­ta­da ehk peen­hää­les­ta­da. Testk­lass oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li 5. klass, koos­tööd teh­ti klas­si aja­looõ­pe­ta­ja Ka­ja As­me­ri­ga.

Pal­jud näi­ted ja lood on seo­tud au­to­ri ko­du­kan­di­ga – Kuu­sa­lu val­la, ki­hel­kon­na ja lä­hi­piir­kon­na­ga: Tü­li­ve­re tamm, Sal­mis­tu mä­les­tus­ki­vi, Lau­rit­sa ki­vi, Kiiu torn, Re­ba­la ki­vi­kal­med, Kuu­sa­lu ki­rik.

