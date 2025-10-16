TÄIENDUS: Kolmapäeva, 15. oktoobri õhtul tuli teade, et Frakfurdi raamatumessil kuulutati Euroopa parimaks õppematerjaliks „AjalooLASTE õpik“.
Euroopa parimate õppematerjalide konkursi finaali jõudnud ajalooõpikusse on MAARJA MERIVOO-PARRO kirjutanud näiteid Kuusalu kandist.
„Sain kirjastuselt Koolibri võimaluse kirjutada ajalooõpik just sellisena, nagu ise tahan. Otsustasin, et jätan kõrvale selle, kuidas me ajaloolastena omavahel minevikust räägime, ja püüan kirjutada nii, et ka see, kes millestki midagi kuulnud poleks, püsiks kenasti ree peal,“ rääkis 5. klassile aasta tagasi trükitud ajalooõpiku autor, Kuusalu keskkooli vilistlane Maarja Merivoo-Parro Sõnumitoojale.
Kirjastus Koolibri tellis temalt õpiku kolm aastat tagasi. Selleks ajaks oli ta mitu aastat töötanud ERRis teadustoimetajana ja osalenud püsikülalisena noortesaates „Nova“, kus vastas mitmesugustele küsimustele ja tuli selgitada ka ajalugu puudutavaid mõisteid.
„Kui Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar helistas ja tegi ettepaneku, siis võtsin pikalt mõtlemisaega. Lõpuks aga otsustasin vahva väljakutse vastu võtta. Õppekava järgi tuleb 5. klassile selgitada ajaloo põhimõisteid – näiteks ajalooperiood, aastatuhat, sajand. Otsustasin neile lisaks panna õpikusse kogu maailma ajaloo, kogu Eesti ajaloo ning ka koduloo. Lisaks tavapärastele peatükkidele on õpikus raamjutustus, mille peategelane on 5. klassi õpilane, kelle perel on põnev saladus. Nad on ajarändurid, kes suudavad öösel unes rännata minevikku ja külastada neid ajastuid, millest tunnis on räägitud. Nii satub meie peategelane näiteks uhmerdajaks Kleopatra parfüümikotta või näeb maailma Louis XIV koerakese silme läbi. Ta satub ka Eesti esimesele laulupeole ja tollel seiklusel räägib ta muideks pohiranna kieles, mis on meie kihelkonnast,“ kirjeldas Maarja Merivoo-Parro.
Õpiku materjal on paigutatud ajateljele, mis ulatub esimestest tsivilisatsioonidest tänapäevani. Õpikuga käivad kaasas ka töövihik, podcastid ehk raadiosaated ning videoklipid, millest osad on samad „Nova“ saatelõigud, mis ajendasid kirjastust autorilt õpikut tellima.
Maarja Merivoo-Parro sõnul sai õpiku tekst valmis 2023. aastal ajaks, kui uus kooliaasta oli juba alanud, ning see andis võimaluse enne trükkisaatmist teksti ja abimaterjale katsetada ehk peenhäälestada. Testklass oli Kuusalu keskkooli 5. klass, koostööd tehti klassi ajalooõpetaja Kaja Asmeriga.
Paljud näited ja lood on seotud autori kodukandiga – Kuusalu valla, kihelkonna ja lähipiirkonnaga: Tülivere tamm, Salmistu mälestuskivi, Lauritsa kivi, Kiiu torn, Rebala kivikalmed, Kuusalu kirik.
