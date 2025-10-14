Kuusalu vallas 11. aprillist kuni 30. septembrini kestnud orienteerumismängus „Kuusalu loeb ja liigub 2025“ oli osalejaid kokku 268. Neist 68 läbisid vähemalt 40 orienteerumispunkti ja kutsuti lõpuüritusele, mis toimus möödunud neljapäeval, 9. oktoobril Kiiu Kiigepõnni lasteaias. Orienteerumismängu kõik 82 punkti läbisid 8 inimest. Kõige vähem käidi Mohni saarel, kus oli 8 külastust. Nii Hara saarele kui ka Pedassaarele jõudsid 13 mängijat. Kõige rohkem külastati Kuusalus Lauritsa kivi, kus oli 182 külastust, järgnes Kuusalu raamatukogu 178 ja Kuusalu mänguväljak 176 külastusega. Raamatu aasta puhul said lõpuüritusele kutsutud auhinnaks valida raamatu ja loositi auhindu sponsoritelt.