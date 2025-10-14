Kuu­sa­lu val­las 11. ap­ril­list ku­ni 30. sep­temb­ri­ni kest­nud orien­tee­ru­mis­män­gus „Kuu­sa­lu loeb ja lii­gub 2025“ oli osa­le­jaid kok­ku 268. Neist 68 lä­bi­sid vä­he­malt 40 orien­tee­ru­mis­punk­ti ja kut­su­ti lõ­puü­ri­tu­se­le, mis toi­mus möö­du­nud nel­ja­päe­val, 9. ok­toob­ril Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias. Orien­tee­ru­mis­män­gu kõik 82 punk­ti lä­bi­sid 8 ini­mest. Kõi­ge vä­hem käi­di Moh­ni saa­rel, kus oli 8 kü­las­tust. Nii Ha­ra saa­re­le kui ka Pe­das­saa­re­le jõud­sid 13 män­gi­jat. Kõi­ge roh­kem kü­las­ta­ti Kuu­sa­lus Lau­rit­sa ki­vi, kus oli 182 kü­las­tust, järg­nes Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu 178 ja Kuu­sa­lu män­gu­väl­jak 176 kü­las­tu­se­ga. Raa­ma­tu aas­ta pu­hul said lõ­puü­ri­tu­se­le kut­su­tud au­hin­naks va­li­da raa­ma­tu ja loo­si­ti au­hin­du spon­so­ri­telt.