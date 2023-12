Ani­ja vald

Ani­ja val­las pu­has­ta­vaid teid lu­mest sa­mad et­te­võt­ted, kes ka­hel eel­mi­sel tal­vel. Maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik kin­ni­tas, et nad on saa­nud ke­nas­ti hak­ka­ma: „Ai­nu­ke prob­leem on, et lu­me­ras­ku­se tõt­tu on puid tee­de­le lan­ge­nud ja mõni tee jää­nud seetõttu lu­mest pu­has­ta­ma­ta. Kõi­ge roh­kem on seda juh­tu­nud Pil­la­pa­lus ja Raud­o­jal. Pa­lu­me kin­nis­tu­oma­ni­kel jäl­gi­da, et nen­de maal po­leks puid, mis se­ga­vad lu­me­tõr­jet, ning hool­daks teeää­ri, raiuk­sid va­ja­du­sel ok­si eest.“

Ani­ja val­las on lü­ka­ta um­bes 400 ki­lo­meet­rit val­la- ja era­teid. Lund lü­ka­tak­se tee­delt ma­ja­pi­da­mis­te­ni, kus ela­vad Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud ini­me­sed: „Kui kor­ral­da­si­me ta­li­hool­de han­ke, koos­ta­si­me kaar­di, mil­li­seid teid on va­ja lü­ka­ta. Vaa­ta­me sel­le igal aas­tal üle, li­sa­me, kui on tul­nud uu­si ela­nik­ke, jäl­gi­me ka, kes on väl­ja kir­ju­ta­tud.“

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las on tel­li­tud lu­me­lük­ka­mist fir­ma­delt, kes võit­sid äs­ja­se rii­gi­han­ke, kuid vaid­lus­ta­mi­sa­ja tõt­tu on le­pin­gud sõl­mi­ma­ta. Viieks aas­taks kor­ral­da­tud han­ke võit­ja­te­ga saab le­pin­guid sõl­mi­da 8. det­semb­rist. Sel­le aja­ni on lund lükatud vas­tas­ti­ku­sel kok­ku­lep­pel ja uue han­ke tin­gi­mus­te­l. Kuu­sa­lu vald on jao­ta­tud en­di­selt 14 lu­me­ko­ris­tus­piir­kon­naks, val­la ku­lul hool­da­tak­se teid tal­vel 484 ki­lo­meet­ril.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et osad lu­me­lük­ka­jad on uued, kes al­les õpi­vad piir­kon­da tund­ma. Ka se­nis­tel tee­hool­da­ja­tel on piir­kon­da­des ol­nud prob­lee­me, sest kü­la­des­se on ko­li­nud uu­si ela­nik­ke, kel­lest ei tea­ta. Nen­de ko­du­ni tu­leb sa­mu­ti tee lu­mest lah­ti lü­ka­ta, kui te­gu on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se kan­tud ini­mes­te­ga.

Ma­dis Praks: „Saun­ja-Rum­mu piir­kon­nas oli möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses tee­del lu­mi lük­ka­ma­ta, sest teh­ni­ka läks kat­ki ja ka trak­to­rist oli uus. Kõi­ge prob­le­maa­ti­li­sem oli olu­kord Kiiust lää­ne poo­le jää­va­tes piir­kon­da­des. Saat­si­me va­ban­dus­kir­ju. Lõ­puks sai­me teed kor­da ja loo­dan, et edas­pi­di su­jub pa­re­mi­ni. Eel­mi­sel nä­da­lal oli he­lis­ta­jaid mit­me­su­gus­te soo­vi­de ja krii­ti­ka­ga, nel­ja­päe­val lõu­naks olin näi­teks vas­tu võt­nud üle 50 te­le­fo­ni­kõ­ne. Mõ­ni ta­hab, et tee oleks lah­ti lü­ka­tud ka prü­gi­kon­tei­ne­ri­ni, tei­ne uu­rib, miks trak­tor sõi­tis, sahk ees, ka naab­ri õuel, aga te­ma hoo­vi lah­ti ei lü­ka­nud. Olen sel­gi­ta­nud, et olu­kor­rad on eri­ne­vad. Kui naab­ri õu on sel­le tee vii­ma­ne ja kau­ge­ma­le ei sõi­de­ta, pöö­rab trak­tor seal rin­gi. Aga hoo­vi­des­se eda­si-ta­ga­si lund lük­ka­ma jää­da ei ole ae­ga, sest kau­ge­mal oo­da­tak­se, mil­lal sahk nen­de­ni jõuab. Sa­ma on ka teeots­te­ga, ühe teeot­sa lah­ti­lük­ka­mi­se­le ku­lub paar mi­nu­tit. Ea­ka­ma­te ela­ni­ke pu­hul ole­me trak­to­ris­te pa­lu­nud, et teeots lü­ka­taks va­baks, aga igal pool po­le ae­ga.“

Tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list rõ­hu­tas, et lu­me­ko­ris­tus­piir­kon­da­de kaar­did on Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel. Kaar­te täien­da­tak­se kä­sit­si, sin­na on kan­tud ta­lud, kus ela­tak­se ka tal­vel ja ela­ni­kud on re­gist­ree­ri­tud Kuu­sa­lu val­da. Kaar­ti­de uuen­da­mi­ne on ku­lu­kas ja ae­ga­nõu­dev ega pruu­gi vas­ta­ta het­keo­lu­kor­ra­le. Kui val­lae­la­nik mär­kab, et te­ma ta­lu juur­de vii­val teel ei ole lu­mi lü­ka­tud, tu­leb sel­lest val­la­maj­ja tea­da an­da.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­las oli sü­gi­sel han­ge val­la tee­del lu­me­tõr­je te­ge­mi­seks kol­mel järg­mi­sel tal­vel. Ta­li­hoo­let tee­vad üks uus ja kaks ka va­rem val­la teid lü­ka­nud et­te­võ­tet, kel­le tee­nin­dus­piir­kon­nad osa­li­selt muu­tu­sid.

Tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list Ar­vo Täks üt­les, et esi­mes­te lu­me­de­ga oli prob­lee­me ja ka val­la­maj­ja he­lis­ta­jaid pal­ju: „Ku­na lund tu­li kor­ra­ga pal­ju, lü­ka­ti suu­re sa­ju­ga al­gul kit­sam ra­da, et ini­me­sed pää­sek­sid lii­ku­ma. Hil­jem lükati tee laie­malt lah­ti. Kuid va­he­peal oli ju­ba pre­ten­sioo­ne. Nüüd­seks on kõik ha­ka­nud pai­ka lok­su­ma.“

Nu­ri­naid oli, miks on pea­mi­sed kõn­ni­teed lu­mest pu­has­ta­ma­ta. Ar­vo Täks sel­gi­tas, et Aru­kü­las ja Raa­si­kul on kõn­ni­teed Tal­lin­na maan­tee­le vä­ga lä­he­dal ja kui­gi said va­ra­kult pu­has­ta­tud, lük­kas rii­gi­tee­del töö­ta­nud sahk lu­me uues­ti kõn­ni­tee­le: „Trans­por­dia­me­tist lu­ba­ti meet­med tar­vi­tu­se­le võt­ta.“

Raa­si­ku val­las käib ela­ni­ke suht­le­mi­ne lu­me­lük­ka­ja­te­ga tä­na­vu ühe te­le­fo­ni­numb­ri ja mei­liaad­res­si kau­du. Tee­de- ja ta­ris­tus­pet­sia­list lausus, et et­te­võt­ted koo­pee­ru­sid, neil on ühi­ne dis­pet­šer­tee­nus. Era­teid hool­da­tak­se ka Raa­si­ku val­las vaid val­da sis­se­kir­ju­ta­tud ela­ni­ke õue­de­ni.