Ala­tes 1. det­semb­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na Mart Kül­vi, kes osa­les val­la­va­lit­su­se

kor­ral­da­tud kon­kur­sil ja osu­tus va­li­tuks. Kan­di­daa­te oli kok­ku 3. Kon­kur­si­ko­mis­jo­ni kuul­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, kant­se­leis­pet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu ja ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Trii­nu Moo­ra. Mart Kül­vi elab Rae val­las Peet­ri kü­las. Ta üt­les, et kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­riks, sest soo­vis pea­lin­na kä­rast ee­ma­le saa­da ja Kuu­sa­lu tun­dus pa­ra­jal kau­gu­sel. Mart Kül­vil on ju­rii­di­li­ne kõrg­ha­ri­dus, Tar­tu Riik­li­ku Üli­koo­li õi­gus­tea­dus­kon­na lõ­pe­tas 1984. aas­tal. „Pä­rast kõrg­koo­li suu­na­ti mind töö­le Tal­lin­na lin­na ela­mu­va­lit­su­s­se. Olen töö­ta­nud ju­rii­di­li­se nõus­ta­ja­na õi­gus­bü­roos ning vii­ma­sed 23 aas­tat Pi­ri­ta lin­nao­sa­va­lit­su­ses, kus töö­ta­sin hal­dus­sek­re­tä­ri­na. Olen apo­lii­ti­li­ne, üh­te­gi era­kon­da ega par­teis­se ei ole kuu­lu­nud,“ rää­kis ta. Kuu­sa­lu val­da tun­neb en­da sõ­nul aas­taid, on käi­nud sõp­ra­del kü­las ning tööa­la­selt kok­ku puu­tu­nud en­di­ses Lok­sa val­las asu­va­te sõ­ja­väeob­jek­ti­de müü­gi­ga. Mart Kül­vi oli Kuu­sa­lu val­la­ma­jas mit­mel päe­val ka en­ne töö­le asu­mist, tut­vus tee­nis­tu­ja­te ja töö­kor­ral­du­se­ga ning võt­tis val­la­sek­re­tä­rilt üle poo­le­lio­le­va as­jaa­ja­mi­se.