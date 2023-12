Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas tä­na­vu­se ko­da­ni­ku­kam­paa­nia väl­ja 27. novembril ning see kes­tab 29. det­semb­ri­ni.

Ko­da­ni­ku­kam­paa­niad kor­ral­da­tak­se det­semb­ri­kuu jook­sul ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­las.

Raa­si­ku vald kut­sub val­la aren­gu­le hoo­gu and­ma

Raa­si­ku val­las al­gas ela­ni­ke­kam­paa­nia 1. det­semb­ril ja kes­tab aas­ta lõ­pu­ni. Sel­le­ko­ha­ne üles­kut­se ja pla­kat aval­da­ti val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­ki le­hel, kam­paa­nia rek­laamp­la­kat on ka Sõ­nu­mi­too­jas, teadetetahvlitel, raamatukogudes. Ini­me­si kut­su­tak­se üles kam­paa­nia ajal re­gist­ree­ri­ma oma elu­koht Raa­si­ku val­da, et an­da sel­le­ga val­la aren­gu­le hoo­gu juur­de. Rõ­hu­ta­tak­se, et ko­da­ni­ku tu­lu­maks on val­la olu­li­ne tu­lual­li­kas ning 2024. aas­ta tu­lu­mak­su­lae­ku­mi­se alus on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­med 2023. aas­ta 31. det­semb­ri sei­su­ga.

„Iga li­san­duv val­la­ko­da­nik tä­hen­dab tu­lu­mak­su­ra­ha kas­vu ja iga puu­duv vä­hen­dab või­ma­lu­si eri­ne­va­teks te­ge­vus­teks. Ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­mi­se­ga an­nad oma pa­nu­se val­la elu pa­re­maks kor­ral­da­mi­seks,“ on val­la vee­bi­le­hel aval­da­tud üles­kut­ses.

Ära on too­dud ka, mil­li­seid Raa­si­ku val­las an­ta­vaid toe­tu­si ja soo­dus­tu­si on val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­kel õi­gus saa­da ning mil­li­seid hü­ve­sid on neil tä­nu oma pa­nu­se­le või­ma­lik veel nau­ti­da.

Kam­paa­nia ajal Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ru­nud uu­te ela­ni­ke va­hel loo­si­tak­se väl­ja mi­tu au­hin­da. Pea­võit on Sport­lan­di 500 eu­ro suu­ru­ne kin­ke­kaart. Li­saks loo­si­tak­se det­semb­ris Raa­si­ku val­la ela­ni­keks re­gist­ree­ru­nu­te va­hel Sport­lan­di või Coo­pi ne­li kin­ke­kaar­ti 200 eu­ro väär­tu­ses ja üks Rak­ve­re Aq­va Ho­tel & Spa 200eu­ro­ne kin­ke­kaart. Kõi­gi Raa­si­ku val­la ela­ni­ke va­hel, kel­le elu­koht on rah­vas­ti­ku­re­gist­ris 1. jaa­nua­ri 2024 sei­su­ga Raa­si­ku val­las, loo­si­tak­se väl­ja viis Sport­lan­di või Coo­pi 200eu­rost kin­ke­kaar­ti. Au­hin­nad loo­si­tak­se väl­ja tu­le­va aas­ta 11. jaa­nua­ril.

Raa­si­ku val­la­ko­da­ni­ke arv on ala­tes jaa­nua­rist kas­va­nud 13 ini­me­se võr­ra, kam­paa­nia­ga loo­de­tak­se ela­ni­ke re­gist­ris­se saa­da juur­de neid ini­me­si, kes seal küll ela­vad, kuid on sis­se kir­ju­ta­tud mu­ja­le. Val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li ole­tas, et neid võib ol­la ku­ni paar­sa­da.

„Põh­ju­sed, miks osa siin ela­vaid ini­me­si ei ole Raa­si­ku val­da sis­se kir­ju­ta­tud, on eri­ne­vad. Ilm­selt läh­tu­tak­se sel­lest, kui­das on ma­jan­dus­li­kult mõt­te­kam. Üht­pi­di on see mõis­te­tav, sa­mas tu­leb vaid siia re­gist­ree­ri­tud ela­ni­kest val­laee­lar­ves­se tu­lu, mil­le eest saa­me ini­mes­te­le pak­ku­da pa­re­maid tee­nu­seid,“ lau­sus val­la­va­nem.

Ta li­sas, kui igas ma­ja­pi­da­mi­ses on sis­se­kir­ju­tu­se­ga ela­ni­kud, saab val­la­va­lit­sus tõ­hu­sa­malt pak­ku­da iga­päe­vae­lu toi­mi­mi­seks va­ja­lik­ke tee­nu­seid, näi­teks tee­de tal­vist lu­me­lük­ka­mist.

Kuu­sa­lu val­la kam­paa­nia „Ole pä­ri­selt meie­ga!“

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­ta­va ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ni­me­tus on „Ole pä­ri­selt meie­ga!“. Lä­hia­jal val­mib sel­leks sa­ma­ni­me­li­ne rek­laamk­lipp, kus näi­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la ini­me­si, üri­tu­si ja loo­dus­vaa­teid. Kli­pi tun­nus­muu­si­ka on Char­li­ce „Mi­nu ini­me­sed“. Vi­deo­klip­pi ha­ka­tak­se ja­ga­ma Fa­ce­boo­kis ja pan­nak­se val­la ko­du­le­he­le. Ko­da­ni­ku­kam­paa­nia­le ku­lub Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest eel­da­ta­valt um­bes 4000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti Ere Ui­bo sõ­nul pi­di vi­deok­lipp val­mi­ma va­rem ja kam­paa­nia oli plaa­nis väl­ja kuu­lu­ta­da hil­je­malt 1. det­semb­ril, kuid esialg­ne fil­mi­tiim loo­bus ning klipp tel­li­ti MTÜ-lt Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, võt­ted al­ga­sid möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel.

Kam­paa­nia jaoks on tel­li­tud pla­ka­tid ja teks­ti­ma­ter­ja­lid ning rek­laam­tahv­lid kaup­lus­tes­se. Ees­märk on kut­su­da ju­ba Kuu­sa­lu val­las ela­vaid isi­kuid re­gist­ree­ri­ma en­nast en­ne 1. jaa­nua­ri Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­kuks, et mak­su­tu­lu lae­kuks val­la ee­lar­ves­se.

Det­semb­ris re­gist­ree­ru­nud uu­te ela­ni­ke va­hel loo­si­tak­se au­hin­da­deks ra­ha ja kin­ke­kaar­te. Kaks ini­mest saa­vad au­hin­naks 500 eu­rot, veel lä­he­vad loo­si­mi­se­le Coo­pi kaks 500eu­rost ja kolm 200eu­rot ning Ter­mi­na­li kolm 100eu­rost kin­ke­kaar­ti. Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se kan­tud kõi­gi isi­ku­te va­hel loo­si­tak­se Coo­pi küm­me 50eu­rost ja Je­toi­li kuus 50eu­rost kin­ke­kaar­ti.