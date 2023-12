Pi­ke­maid elekt­ri­kat­kes­tu­si oli ka Ani­ja val­las mit­mes piir­kon­nas ja Raa­si­ku val­las Kul­li kü­las.

Möö­du­nud nä­dal al­gas suur­te lu­me­sa­du­de ja elekt­ri­kat­kes­tus­te­ga. Nä­da­la tei­ne pool tõi taas ti­he­dad lu­me­sa­jud ning pal­jud piir­kon­nad jäid jäl­le elekt­ri­ta.

Ida-Har­jus oli õi­ge enam elekt­ri­ta kü­la­sid Kuu­sa­lu val­las. Ani­ja val­las pol­nud voo­lu Voo­se kan­dis, ka Vi­ki­pa­lus, Keh­ra lä­he­dal Loo­kü­las, Aeg­vii­dus Poo­le­mõi­sa piir­kon­nas. Raa­si­ku val­las pi­did elekt­ri­ta hak­ka­ma saa­ma Kul­li ja Jär­si ela­ni­kud.

Elekt­ri­le­vi ju­ha­tu­se esi­mees Mih­kel Härm kom­men­tee­ris, et märg lu­mi sa­das puu­de­le ja kül­mus see­jä­rel oks­te kül­ge kin­ni: „Iga järg­mi­ne lu­me­sa­du muu­tis puid veel ras­ke­maks ja nii võis ka lii­nist 10 meet­ri kau­gu­sel kas­va­nud puu va­ju­da lu­me ras­ku­se all lii­ni­le ning hul­le­mal ju­hul lii­ni lõh­ku­da. Nii tek­kis jär­jest uu­si rik­keid juur­de ko­gu Mand­ri-Ees­tis ja ka Har­ju­maa eri piir­kon­da­des. Ka on tek­ki­nud lii­ni­del lü­hi­seid, mis klien­ti­del on tun­da lü­hi­aja­li­se rik­ke­na või nii-öel­da kor­raks kaob elek­ter ära. Üle sa­ja me­he on kõik need päe­vad ka­hes va­he­tu­ses tööd tei­nud, et rik­ked la­hen­da­tud saa­da. Tee­me koos oma mees­kon­na ja part­ne­ri­te­ga ala­ti kõik en­dast ole­ne­va, et rik­ked või­ma­li­kult kii­relt kõr­val­da­da ja elekt­ri­ühen­du­sed taas­ta­da.“

Ko­ha­li­kes Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kes pa­han­da­ti, et elekt­ri­tar­bi­ja­tel tu­leb maks­ta võr­gu­ta­su­sid, kuid lii­ne ei hool­da­ta. Mee­nu­ta­ti, et elekt­ri­lii­ni­de ümb­ru­si pu­has­ta­ti põh­ja­li­kult 10-15 aas­tat ta­ga­si.

Kuu­sa­lu val­las kor­ral­das Mer­Mer pool­saa­re krii­si­koo­so­le­ku

Kuu­sa­lu val­las olid kor­du­valt elekt­ri­ta Ju­min­da pool­saa­re kü­lad, ka Vi­ha­soo ja Tam­mis­pea. Pi­kalt oli vool ära Nõm­me­ves­kil ja elekt­ri puu­du­mi­se üle pa­han­da­ti veel mit­mes kü­las.

Voo­lu­kat­kes­tu­sed lik­vi­dee­ri­ti järk­jär­gult lau­päe­va õh­tuks. Kuid es­mas­päe­va hom­mi­kuks olid Vi­ha­soo piir­kond ja Kol­ga taas elekt­ri­ta, Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed saa­de­ti bus­si­de­ga ta­ga­si ko­ju.

Kolga-Aabla kodurestoran Mer­Mer on alates oktoobrist elekt­rita olnud kokku 98 tundi. Laupäeval teatas MerMeri pe­re­nai­ne Mer­rit Ki­ho Fa­ce­boo­kis, et kor­ral­dab pü­ha­päe­val elekt­rik­rii­si koo­so­le­ku ja kut­sus osa­le­ma Ju­min­da pool­saa­re igast kü­last paar esin­da­jat. Osa­le­jaid oli paar­küm­mend ja esin­da­tud olid pool­saa­relt ena­mik kü­la­sid.

Ko­ha­le olid kut­su­tud ka uu­dis­te­por­taa­li­de aja­kir­ja­ni­kud ja te­le­vi­sioon. Krii­si­koo­so­le­kut ja Ju­min­da pool­saa­re rah­va ra­hul­o­le­ma­tust ka­jas­ta­ti TV3 „Uu­dis­tes“ ning Del­fis ja Pos­ti­me­he Elu24 vee­bi­tab­loi­dis.

Koo­so­le­kul nõu­ti, et kõi­gis­se kü­la­des­se tu­leks pai­gu­ta­da ge­ne­raa­to­rid, ala­jaa­ma­des­se te­ha võr­gu üm­ber­lü­li­ta­mi­se või­ma­lus ning te­ge­le­da võr­gu­hool­du­se­ga.

Elekt­ri­le­vi: „Ge­ne­raa­tor mak­sab 17 000-60 000 eu­rot.“

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Elekt­ri­le­vilt kom­men­taa­ri Mer­Me­ri krii­si­koo­so­le­kul esi­ta­tud nõud­mis­te koh­ta. Kü­si­si­me ka ku­hu kü­la­des­se vii­di Elekt­ri­le­vi ge­ne­raa­to­reid ja miks just nen­des­se koh­ta­des­se.

Ju­ha­tu­se esi­mees Mih­kel Härm vas­tas, et Elekt­ri­le­vi hal­dab iga­päe­va­selt üle 24 000 ala­jaa­ma ja Ees­tis üle 4000 kü­la: „Ühe ge­ne­raa­to­ri hind jääb 17 000-60 000 eu­ro va­he­le, ge­ne­raa­to­ri pai­gal­da­mi­se­le li­san­dub trans­por­di, kü­tu­se ja bri­gaa­di töö aeg.“

Et­te­võ­te in­ves­tee­rib te­ma sõ­nul lii­ni­ko­ri­do­ri­de hool­du­ses­se ja laien­da­mis­se käe­so­le­val ning järg­ne­va­tel aas­ta­tel li­gi­kau­du 10 mil­jo­nit ja roh­kem eu­rot aas­tas: „Meie ees­märk on järg­mi­se ka­he aas­ta­ga kesk­pin­ge­lii­ni­de ko­ri­do­re laien­da­da. Ku­na Ju­min­da pool­saar asub La­he­maa rah­vus­par­gis, siis pea­me ar­ves­ta­ma täien­da­va­te pii­ran­gu­te­ga. Kuid prae­gu­ne talv näi­tab mei­le, et suu­red puud on pi­ke­mad kui lii­ni­ko­ri­do­rid ja suu­da­vad kuk­ku­da lii­ni­de­le ning te­ki­ta­da elekt­ri­kat­kes­tu­si.“

Veel tea­tas ta, et Ju­min­da pool­saa­rel ja Lok­sa ümb­ru­se kü­la­des olid iga päev töös 3-4 ge­ne­raa­to­rit, kok­ku 12 ala­jaa­ma juu­res. Ob­jek­ti­de va­li­kul on põ­hi­li­sed kri­tee­riu­mid põ­hi­toi­te lik­vi­dee­ri­mi­se eel­da­tav aeg, klien­ti­de ja seal­hul­gas prio­ri­teet­se­te klien­ti­de ole­ma­so­lu, teh­ni­li­sed või­ma­lu­sed ge­ne­raa­to­ri ühen­da­mi­sel täien­da­va ehi­tus­te­ge­vu­se­ta, li­gi­pääs ala­jaa­ma­le ja ge­ne­raa­to­ri pai­gu­ta­mi­se või­ma­lus, võr­gus ole­va­te ha­ja­toot­ja­te hulk ning va­ra­se­mad pi­kad elekt­ri­kat­kes­tu­sed.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se ge­ne­raa­to­rid pum­ba­jaa­ma­des

Töi­ne nä­da­la­va­he­tus oli ka Kuu­sa­lu Soo­ju­sel, mis on Kuu­sa­lu val­la mit­me kü­la vee-et­te­võ­te. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas rää­kis, et eel­mi­sel nä­da­lal vii­di ge­ne­raa­tor Vi­ha­soo koo­li­ma­ja juur­de kol­mel kor­ral, ka lau­päe­val, kui seal oli ad­ven­di­kont­sert. Ge­ne­raa­tor töö­tas Vi­ha­soos ko­gu lau­päe­va ja pool pü­ha­päe­va, et­te­võt­te töö­ta­ja käis ka­hel kor­ral kü­tust li­sa­mas.

„Pu­di­soo koh­ta tu­li tea­de, et elekt­ri­kat­kes­tus kes­tab seal kaks päe­va. Sai­me Ma­dis Prak­si abil sin­na trak­to­ri, see lük­kas lä­bi poo­le­meet­ri­se lu­me tee lah­ti ja vii­si­me Pu­di­soo pum­ba­jaa­ma sa­mu­ti ge­ne­raa­to­ri,“ üt­les Kal­le Kün­gas.