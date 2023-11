Loodusgiid ENE RIIBERG: „Metsas on lehter-kukeseeni veel palju.“

Kui­gi möö­du­nud nä­da­lal sa­das lund ja õhu­tem­pe­ra­tuur lan­ges mii­nusk­raa­di­des­se, kin­ni­ta­vad see­ne­hu­vi­li­sed, et tä­na­vu­ne saa­gi­roh­ke see­ne­hooaeg ei ole va­he­peal­se­te kül­ma­de il­ma­de tõt­tu veel lä­bi.

Sa­ma meelt on ka La­he­maa loo­dus­giid ja Kol­ga see­ne­näi­tus­te kor­ral­da­ja Ene Rii­berg Ka­ha­la kü­last Kuu­sa­lu val­last. Sel es­mas­päe­val läks ta pä­rast La­he­maa kü­las­tus­kes­ku­ses Oan­dul las­teaia­las­te­le kor­ral­da­tud loo­dus­mat­ka see­ne­le ja sai kor­vi­täie leh­ter-ku­ke­see­ni.

„Loo­dus on prae­gu veel ilu­sa­tes sü­gis­vär­vi­des ning värs­kes õhus on to­re ja ter­vis­lik lii­ku­da, kind­las­ti ta­sub see­ne­le min­na,“ är­gi­tab ta.

Ene Rii­berg üt­leb, et sü­gis­see­ni on tei­si­gi, näi­teks sir­ge leht­rik ja pöörd-eba­hei­nik, kuid üks liht­sa­mi­ni lei­tav on me met­sa­des leh­ter-ku­ke­seen, mi­da võib kor­ja­ta ot­se lu­me­han­gest, aga ka pä­rast lü­hi­kest kül­ma­pe­rioo­di – leh­ter-ku­ke­seen ei va­ju met­sas üles su­la­des kok­ku, vaid kas­vab eda­si.

„Lehter-­ku­ke­see­ni on vä­ga pal­ju, aga mit­te igal pool. Nen­de kas­vu­koh­ta tu­leb tea­da, seal ja­gub neid kõi­gi­le, kes se­da seent tun­ne­vad. Kõi­ge täht­sam on, et söö­giks kor­ja­ta­vaid see­ni peab häs­ti tead­ma,“ rää­kis Ene Rii­berg ja li­sas, et üks eri­ti see­ne­roh­ke paik on La­he­maal Vi­ru ra­ba Lok­sa-pool­ne ots Kal­me oja juu­res – seal käib see­nel ot­se­kui ko­gu Las­na­mäe rah­vas ja ja­gub ka kõi­gi­le teis­te­le. Eri­ti pal­ju on seal ol­nud kit­se­mamp­leid, mi­da on saa­nud kor­ja­ta kar­tu­li­kor­vi­täi­te kau­pa.

Lehter-­ku­ke­seent hin­na­tak­se mit­mes rii­gis vä­ga kõr­gelt. Suurb­ri­tan­nias mak­sab ki­lo­gramm leh­ter­-ku­ke­see­ni 100 Bri­ti naels­ter­lin­git, eu­ro­des on see 114,56 eu­rot.

Loe pikemalt 1. novembri Sõnumitoojast.