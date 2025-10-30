Loksa päästekomandot üle 26 aasta juhtinud MAIT KRÖÖNSTRÖM töötab alates septembrist Tallinnas Lasnamäe komando pealikuna.
Möödunud neljapäev, 23. oktoober oli Pilleriin Kure esimene tööpäev Loksa päästekomando pealiku ametis. Ta kandideeris konkursil ja osutus valituks.
Konkurss korraldati seetõttu, et senine staažikas pealik Mait Kröönström juhib 1. septembrist Lasnamäe päästekomandot. Kuni uue pealiku tulekuni jätkas ta Loksal tööd kohusetäitjana ning nüüd annab Pilleriin Kurele ametit üle.
Pilleriin Kurg on ligi 15 aastat tegutsenud Kolga vabatahtliku päästjana, viimased 3,5 aastat töötas päästeametis ennetustöö osakonna nõunikuna.
Kuusalu vallas teavad paljud teda kui sotsiaaltöötajat – alates 2006. aastast oli ta 11 aastat Kuusalu valla hoolekandespetsialist. Seejärel suundus samas valdkonnas tööle Jõelähtme valda, oli sotsiaalnõuniku asendaja, ka lastekaitse- ja sotsiaaltöö spetsialist.
„Kuna pealikut otsiti Loksa komandole, seetõttu kandideerisin, mujale ei oleks kandideerinud. Olen vabatahtliku päästjana kohtunud Loksa komando päästjatega väljakutsetel, ka harjutustel kokku puutunud, tean neid. Endise sotsiaaltöötajana tunnen Kuusalu valla külade inimesi, samuti seoses projektiga „Kodud tuleohutuks“ ning kogu piirkonna kriisivalmiduse teema on mulle oluline. Mind väga huvitab ja läheb korda, et Loksa komando kestaks,“ rääkis Pilleriin Kurg.
Küsimusele, kui palju on Eestis päästekomandodel naispealikuid, vastas ta, et riiklikke komandosid on kokku 71, naispealikuid on kaks – tema ja Vastseliina komandopealik, kes on varem töötanud ka päästjana.
