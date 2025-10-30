Lok­sa pääs­te­ko­man­dot üle 26 aas­ta juh­ti­nud MAIT KRÖÖNST­RÖM töö­tab ala­tes sep­temb­rist Tal­lin­nas Las­na­mäe ko­man­do pea­li­ku­na.

Möö­du­nud nel­ja­päev, 23. ok­too­ber oli Pil­le­riin Ku­re esi­me­ne töö­päev Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­li­ku ame­tis. Ta kan­di­dee­ris kon­kur­sil ja osu­tus va­li­tuks.

Kon­kurss kor­ral­da­ti see­tõt­tu, et se­ni­ne staažikas pea­lik Mait Kröönst­röm ju­hib 1. sep­temb­rist Las­na­mäe pääs­te­ko­man­dot. Ku­ni uue pea­li­ku tu­le­ku­ni jät­kas ta Lok­sal tööd ko­hu­se­täit­ja­na ning nüüd an­nab Pil­le­riin Ku­re­le ame­tit üle.

Pil­le­riin Kurg on li­gi 15 aas­tat te­gut­se­nud Kol­ga va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na, vii­ma­sed 3,5 aas­tat töö­tas pääs­tea­me­tis en­ne­tus­töö osa­kon­na nõu­ni­ku­na.

Kuu­sa­lu val­las tea­vad pal­jud te­da kui sot­siaal­töö­ta­jat – ala­tes 2006. aas­tast oli ta 11 aas­tat Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list. See­jä­rel suun­dus sa­mas vald­kon­nas töö­le Jõe­läht­me val­da, oli sot­siaal­nõu­ni­ku asen­da­ja, ka las­te­kait­se- ja sot­siaal­töö spet­sia­list.

„Ku­na pea­li­kut ot­si­ti Lok­sa ko­man­do­le, see­tõt­tu kan­di­dee­ri­sin, mu­ja­le ei oleks kan­di­dee­ri­nud. Olen va­ba­taht­li­ku pääst­ja­na koh­tu­nud Lok­sa ko­man­do pääst­ja­te­ga väl­ja­kut­se­tel, ka har­ju­tus­tel kok­ku puu­tu­nud, tean neid. En­di­se sot­siaal­töö­ta­ja­na tun­nen Kuu­sa­lu val­la kü­la­de ini­me­si, sa­mu­ti seo­ses pro­jek­ti­ga „Ko­dud tu­leo­hu­tuks“ ning ko­gu piir­kon­na krii­si­val­mi­du­se tee­ma on mul­le olu­li­ne. Mind vä­ga hu­vi­tab ja lä­heb kor­da, et Lok­sa ko­man­do kes­taks,“ rää­kis Pil­le­riin Kurg.

Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on Ees­tis pääs­te­ko­man­do­del nais­pea­li­kuid, vas­tas ta, et riik­lik­ke ko­man­do­sid on kok­ku 71, nais­pea­li­kuid on kaks – te­ma ja Vast­se­lii­na ko­man­do­pea­lik, kes on va­rem töö­ta­nud ka pääst­ja­na.

Loe pikemalt 29. oktoobri Sõnumitoojast.