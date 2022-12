LIIVIKA KIVISTIK – heategijast vahvlimeister Alaverest

Kui kolm aastat tagasi tehti Eestis üleskutse koguda raha haruldast haigust põdeva väikese Annabeli kalliks geeniraviks, hakkas Alaveres elav Liivika Kivistik vahvleid küpsetama. Nelja päevaga tegi 1200 vahvlit ning nende müügist teenitud tuluga toetas Annabeli ravi. Pärast seda Liivika Kivistiku soov head teha jäi, samuti huvi vahvlite küpsetamise vastu. Ta jätkas vahvlite tegemist, käis neid laatadel müümas ning kui nägi sotsiaalmeedias end kõnetavat üleskutset kedagi toetada, annetas vahvlimüügiga teenitu. Nüüdseks on heategudest vahvlite abil saanud tema hobi. Ta küpsetab ja müüb vahvleid ning teenitud tulu kasutab annetamiseks. Või teeb vahvleid, et neid kinkida.

„Mulle meeldib väga vahvleid küpsetada, naeran, et see on ainuke asi, mida teha oskan. Teine asi, mis mulle väga meeldib, on inimesi aidata ja neile rõõmu valmistada,“ ütleb Liivika Kivistik.

Tänavu sügisel korraldas ta heategevusliku vahvliaktsiooni „Aitame hingata!“, et koguda raha Kose vallas elavale tsüstilist fibroosi põdevale Maarja Tederile ravimi ostmiseks. Vahvlimeister andis Facebooki kaudu teada, et igaüks, kes ostab temalt vahvleid, teeb samas ka head, sest kogu tulu läheb Maarja Tederi toetamiseks. Postitusel oli rohkem kui 1400 jagamist ning vahvleid telliti isegi Soome. Kahe nädalaga küpsetas Liivika Kivistik 3000 vahvlit, neist pooled ühe nädalavahetuse jooksul ning teenis kampaaniaga noore naise aitamiseks 1500 eurot.

„Mulle kirjutas inimesi Eesti igast nurgast. Saatsin vahvleid postiga ja käisin Anija valla inimestele ning ka Arukülla ja Raasikule koju viimas. See tänu ja positiivsed emotsioonid, mis vastu sain, olid lihtsalt super,“ räägib ta.

Ka jõulupühade eel on Alavere vahvlimeistril olnud käed-jalad tööd täis. Nagu aasta eest, otsustas ta ka tänavu rõõmustada koduvalla inimesi ning viis Anija vallavalitsusse eakate, raskustes perede Ukraina sõjapõgenike ja teiste abivajajate jaoks 80 kingipakki, igas neist 3 vahvlit ja kommid. 15 vahvlite-kommide pakki saatis Kose valda SOS-lastekülale. Paunküla hooldekodusse läheb Liivika Kivistik päkapikuna ise enda küpsetatud kingitusi kätte andma, nagu ka oma küla memmedele, kes kogunevad Alavere lasteaeda: „Tahtsin tänavu võimalikult paljudele jõulurõõmu teha, nii on sellest kujunenud vahvlitega hea tegemise aasta. Loodan, et minu vahvlid aitavad inimestel tuju natuke paremaks teha.“

Nelja lapse ema Liivika Kivistik on veel noorima pojaga kodune ning vahvleid küpsetab siis, kui väike boss lubab, või nädalavahetustel, kui abikaasa kodus ja ise lapsega tegeleb. Kogused on suured, korraga 7-8 liitrit tainast, millest saab 220 vahvlit. Vahvleid küpsetab korraga kahe või kolme niinimetatud vana kooli vahvlimasinaga, üks masin küpsetab umbes 25 vahvlit tunnis: „Näiteks vallamajja viidud pakkidesse küpsetasin vahvleid kolm ja pool tundi, lisaks läks ligi kaks tundi pakkimisele. Pakkida aitas sõbranna, üksi oleksin seda teinud tunduvalt kauem.“

Väikese Annabeli aitamise eest 2019. aastal pälvis Alavere heategijast vahvlimeister Anija valla aasta vabatahtliku tiitli. Tänavu, kui Liivika Kivistik oli korraldanud heategevusliku vahvlimüügi naabervallas elava noore naise aitamiseks, üllatasid teda sõbrannad, kes olid aidanud levitada heategevusliku vahvliaktsiooni üleskutset. Nad panid rahad kokku ja kinkisid talle firma KitchenAid mikseri. Selleks, et vahvlitaina tegemine oleks kergem, kui soovib veel head teha.

„Tõepoolest on kergem, kui enne käsimikseriga vahustades tegin tainast pool tundi, siis uus mikser teeb sama töö ära kümne minutiga,“ lausub Liivika Kivistik ja lisab, et tunne, mis teda ootamatut kingitust saades valdas, oli nii meeldiv, et tahaks seda veel kogeda.

Samuti soovib ta jätkata abivajajate toetamist: „Kui tehakse mõni heategevuslik üleskutse, mis mind kõnetab, leiab mind kindlasti vahvlimasinate tagant. See emotsioon, mida saan kellelgi head tehes, on nagu palk tehtu eest.“