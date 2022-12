„Hea las­teaia eden­da­ja 2022“ ni­me­tu­se said Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed ja ka Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed.

Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val, 13. det­semb­ril, kui tor­mi­tuu­led hak­ka­sid Ees­ti­maal vai­bu­ma, toi­mus Tar­tu Üli­koo­li aja­loo­muu­seu­mi val­ges saa­lis Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se hea koo­li ja las­teaia prog­ram­mi­des osa­le­nud ha­ri­du­sa­su­tus­te tun­nus­tu­sü­ri­tus. Sin­na olid kut­su­tud ka prog­ram­mis kaa­sa tei­nud Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia ja Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia esin­dus. Kiiu las­teaed­ni­kud jät­sid keh­va­de teeo­lu­de tõt­tu Tar­tus­se mi­ne­ma­ta, Aeg­vii­du Me­si­ta­ru di­rek­tor ja õp­pe­juht läk­sid ron­gi­ga.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed kuu­lu­ta­ti prog­ram­mi „Hea las­teaed kui väär­tus­põ­hi­ne las­teaed“ ränd­ka­ri­ka võit­jaks koos Vil­jan­di val­la las­teaia­ga Päi­ke­se­kiir. Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed sai tun­nus­tu­se tead­li­ku väär­tu­sa­ren­du­se ning mees­kon­na­töö hoid­mi­se ja väär­tus­ta­mi­se eest. Las­teaia töö­ta­ja­te­le an­ti ränd­ka­ri­kast tea­da nei­le üri­tu­selt teh­tud te­le­fo­ni­kõ­ne­ga.

Di­rek­tor Maa­ri­ka Mae: „Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man tea­tas, et tu­leb kel­la 14 pai­ku meie­ga jut­tu aja­ma. Is­tu­si­me osa­de kol­lee­gi­de­ga koos te­ma­ga ja siis sai­me kõ­ne, oli­me ot­se-eet­ris. Ränd­ka­ri­kas oli mei­le suur ül­la­tus. Osa­le­si­me sel­les prog­ram­mis tä­na­vu es­imest ­kord­a ja ko­he an­ti kõr­geim tun­nus­tus! On suur vas­tu­tus se­da tiit­lit kan­da. To­re on ka see, et sai­me ko­he veel hea las­teaia eden­da­ja tiit­li.“

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaed päl­vis hea las­teaia eden­da­ja tiit­li su­mi­na­rin­gi­de, tead­li­ku väär­tu­sa­ren­du­se ja las­te­va­ne­ma­te kaa­sa­mi­se eest. Tun­nus­tust käi­sid Tar­tus vas­tu võt­mas di­rek­tor Maia Alu­maa ja õp­pe­juht Ja­ne Vaa­rik. Raa­mi­tud tun­nis­tu­se tiit­li päl­vi­mi­se koh­ta an­dis üle ee­ti­ka­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Mar­git Sut­rop. Maia Alu­maa sõ­nul oli vä­ga meel­div, et ko­hal oli ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Tõ­nis Lu­kas, kes arut­les väär­tus­te olu­li­su­se üle, vest­les ko­ha­lo­li­ja­te­ga ning kuu­las eel­mi­se aas­ta võit­ja­te et­te­kan­deid sel­le koh­ta, mi­da neis koo­li­des-las­teae­da­des te­hak­se.

Kiiu las­teaed ana­lüü­sis suh­teid mees­kon­nas

Kiiu las­teaia di­rek­tor Maa­ri­ka Mae rää­kis, et prog­ram­mi sai kan­di­dee­ri­da tä­na­vu märt­sis: „Meid va­li­ti osa­le­ma, lä­bi­si­me es­malt kaks koo­li­tust. Alus­ta­si­me ene­sea­na­lüü­si kir­ju­ta­mi­sest, mis oli täien­dus sel­le­le, et me õpe­ta­jad ana­lüü­si­vad tööd iga päev, täi­da­vad päe­vi­kut ning kol­me aas­ta ta­gant koos­ta­me ko­gu las­teaia si­se­hin­da­mi­se aruan­de. Meie las­teaia põ­hi­väär­tu­sed on loo­vus, lap­se­kesk­sus ja mees­kon­na­töö. Prog­ram­mis kes­ken­du­si­me sü­ven­da­tult mees­kon­na­töö­le, sest hea­de, au­sa­te ja ava­tud su­he­te aren­da­mi­ne kol­lek­tii­vis on vä­ga olu­li­ne. Kui­gi meil on nii­gi to­re las­teaia­pe­re, aru­ta­si­me oma­va­hel, et kind­las­ti saaks koos­tööd te­ha veel pa­re­maks. Tõi­me väl­ja kit­sas­ko­had ning ana­lüü­si­si­me eri si­tuat­sioo­ne, mis meil on ol­nud. Pa­ni­me kir­ja, mi­da oo­ta­me, ja te­ge­vus­ka­va, kui­das min­na tõ­hu­sa­malt eda­si, et ko­gu per­so­na­lil oleks me tööst üht­ne aru­saa­mi­ne. Ar­van, see tõi­gi mei­le ka­ri­ka, et oli­me ava­meel­sed, kes­ken­du­si­me prot­ses­si­le ning sai­me sel­lest tu­ge ja uu­si ideid ega mõel­nud kon­kur­si tu­le­mu­se­le. Prog­ram­mis osa­le­mi­ne ai­tas aru saa­da, et kõik, mis ole­me las­teaias tei­nud, on­gi väär­tu­sa­ren­dus, mi­da me se­ni sel vii­sil ei mõ­tes­ta­nud. Uuel aas­tal hak­ka­me koos­ta­tud te­ge­vus­ka­va el­lu vii­ma.“

Kiiu las­teaed sai prog­ram­mi raa­mes en­da­le men­to­riks suht­le­mis­koo­li­ta­ja Me­ri­ke Mit­ti. Di­rek­tor tä­nab lap­se­va­ne­maid, kes olid nõus au­gus­tis ühel päe­val lap­si las­teae­da mit­te too­ma ning koo­li­tu­ses oli või­ma­lik osa­le­da ko­gu per­so­na­lil, nii Kii­ge­põn­ni õpe­ta­ja­tel, as­sis­ten­ti­del kui ka kõi­gil teis­tel ku­ni köö­gi­töö­ta­ja­te­ni.“

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia mees­kon­na­töö ana­lüü­si koos­ta­sid pea­le di­rek­tor Maa­ri­ka Mae veel õp­pe­juht Mar­ge Hinn, kuns­tiõ­pe­ta­ja Kai­sa Kai­sel ja õpe­ta­jad Ly Tam­berg, Ast­rit Vaim­la, Kat­re Ar­ro ja Ag­nit Lees.

Es­mas­päe­val, 19. det­semb­ril kü­las­ta­sid Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teae­da Tar­tu Üli­koo­li ee­ti­ka­kes­ku­se hea koo­li ja las­teaia prog­ram­mi­juht Ne­le Pun­nar ning koo­li­de ja las­teae­da­de väär­tu­sa­ren­du­se nõus­ta­ja He­len Hirs­nik, kes and­sid ränd­ka­ri­ka üle.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias on kuus rüh­ma, neis käib kok­ku 110 last, va­bu koh­ti po­le. Töö­ta­jaid on 29. Rüh­maõ­pe­ta­jaid on 6, õpe­ta­jaas­sis­ten­te 12, vald­kon­naõ­pe­ta­jaid 3.

Las­teaia õp­pe- ja kas­va­tus­töö läh­tub lap­se­kesk­se­test põ­hi­mõ­te­test – lap­sed õpi­vad ise te­hes ja proo­vi­des ehk ko­ge­mus­te kau­du. Lap­si õpe­ta­tak­se män­gu­li­selt, ka­su­ta­des pro­jekt- ja õue­sõ­pet.

Aeg­vii­du las­teaed kes­ken­dus koos­töö­le lap­se­va­ne­ma­te­ga

Aeg­vii­du las­teaed osa­les ees­ti­ka­kes­ku­se tun­nus­tusp­rog­ram­mis teist kor­da, 2020. aas­tal päl­vi­ti hea las­teaia tee­ra­ja­ja tii­tel.

Di­rek­tor Maia Alu­maa: „Oli­me prog­ram­mi ju­ba kor­ra lä­bi­nud, see­tõt­tu ei pi­da­nud uues­ti eelk­va­li­fit­see­ru­mi­ses osa­le­ma. Eel­mi­sel kor­ral töö­ta­si­me väl­ja las­teaia põ­hi­väär­tu­sed, need on koos­töö, hoo­li­vus, areng ja ter­vis. See­kord kes­ken­du­si­me sel­le­le, kui­das need väär­tu­sed meie ma­ja iga­päe­va­töös väl­jen­du­vad ning mi­da soo­vi­me roh­kem eden­da­da. Kes­ken­du­si­me koos­töö­le – kui­das eden­da­da väär­tus­põ­hist tööd töö­ta­ja­te­ga, lap­se­va­ne­ma­te­ga, las­te­ga. Ku­na meil on ma­jas vä­ga hea tööõhk­kond, ini­me­sed tu­le­vad rõõ­mu­ga töö­le, oli põ­hi­rõhk koos­tööl lap­se­va­ne­ma­te­ga, sest see on va­he­peal­se­tel Co­vi­di-aas­ta­tel ol­nud kee­ru­li­ne. Tun­nus­tu­ses too­di väl­ja meie su­mi­na­rin­gid – need on in­fo­koo­s­ole­kud, mi­da tee­me ta­va­pä­ra­sest uud­se­mas võt­mes nii töö­ta­jai­le kui lap­se­va­ne­ma­te­le. Las­te­va­ne­ma­te koo­so­le­kul ei pi­da­nud mi­na mo­no­loo­gi, vaid kaa­sa­sin ak­tii­võp­pe­mee­to­di­te kau­du aru­te­lus­se ka lap­se­va­ne­maid. Va­ne­ma­te­le ole­me tei­nud mi­nu ja las­teaia eest­ve­da­mi­sel vest­lu­sõh­tuid „Koos tead­li­ku­maks“ eri tee­ma­del: koo­li­val­mi­dus, kiu­sa­mi­ne, vaim­ne ter­vis. Ka las­te­ga ole­me tei­nud ju­tu­rin­ge ka­su­ta­des las­te­ga fi­lo­so­fee­ri­mi­se me­too­di­kat.“

Di­rek­tor mär­kis, et tun­nus­tusp­rog­ram­mis osa­le­mi­ne oli ko­gu las­teaia kol­lek­tii­vi ühi­ne saa­vu­tus: „Mi­na kir­ju­ta­sin küll suu­re ana­lüü­si kok­ku, kuid sel­le jaoks tu­li rüh­ma­de mees­kon­da­del abis­ta­va­te kü­si­mus­te toel oma tööd ise ana­lüü­si­da.“

Aeg­vii­du Me­si­ta­ru las­teaia kol­mes rüh­mas on kok­ku 53 last, töö­ta­jaid on 19, neist õpe­ta­jaid 7, õpe­ta­ja­te as­sis­ten­te 3 ja õpe­ta­ja abi­sid 3.