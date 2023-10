„Põ­hi­kü­si­mus on, kui­das ko­ha­li­ke ini­mes­te elu ja loo­dus­kait­se saak­sid kä­si­käes eda­si min­na,“ lau­sus La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge JAAN VELST­RÖM mi­nis­tee­riu­mi ja kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja­te­ga toi­mu­nud koh­tu­mi­sel Kuu­sa­lu val­la­ma­jas.

La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit kor­ral­das nel­ja­päe­val, 28. sep­temb­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiiu mõi­sas koo­so­le­ku, ku­hu kut­su­sid Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la, klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi ja kesk­kon­naa­me­ti esin­da­jad.

Koo­so­le­kut ju­ha­tas La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du lii­ge Ar­tur Tal­vik Ta­pur­la kü­last. Koos te­ma­ga esin­da­sid La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­tu ju­ha­tu­se liik­med Jaan Velst­röm ja Aa­re Kuu­sik. Klii­ma­mi­nis­tee­riu­mist osa­le­sid elu­rik­ku­se kait­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja Tai­mo Aas­ma ja nõu­nik Ma­ri­ka Erik­son, kesk­kon­na­a­me­tist loo­dus­kait­se pla­nee­ri­mi­se osa­kon­na juh­tiv­spet­sia­list Rii­na Kot­ter ja vee­bi va­hen­du­sel loo­dus­ka­su­tu­se osa­kon­na va­nems­pet­sia­list Ma­rei­le Mic­hel­son.

Kuu­sa­lu val­da esin­da­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la, kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Soom ning Hal­ja­la val­da val­la­va­nem An­ti Puu­sepp, kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Kent Ker­ner, pla­nee­ri­miss­pet­sia­list Ja­ni­ka Me­ri­sa­lu ja kesk­kon­nas­pet­sia­list Lea Mä­gi.

Ar­tur Tal­vik lau­sus aru­te­lu sis­se ju­ha­ta­des, et rah­vus­par­gis ela­vad ini­me­sed on ras­kes olu­kor­ras, sest pii­ran­gu­te maht kas­vab, need muu­tu­vad ran­ge­maks, kü­la­de nor­maal­ne areng on pär­si­tud.

Maao­ma­ni­ke lii­du ju­hid tõ­de­sid, et ko­ha­li­ku elu aren­gut pea­vad vas­ta­valt sea­du­se­le ka­van­da­ma oma­va­lit­su­se de­mok­raat­li­kult koos­ta­tud ja vas­tu võe­tud üldp­la­nee­ring ning aren­gu­ka­va, aga Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­las on La­he­maa rah­vus­par­gis ole­va­tes kü­la­des kait­se-ees­ki­ri ja kait­se­kor­ral­dus­ka­va neist täht­sa­mad.

Aa­re Kuu­sik rää­kis, et mõ­le­mas val­las koos­ta­tak­se uut üldp­la­nee­rin­gut ja aren­gu­ka­va. Ta aval­das loo­tust, et nen­de vas­tu­võt­mi­se­ga ei kii­rus­ta­ta ja lii­du eest­ve­da­mi­sel jõu­tak­se lä­bi­rää­ki­mis­tel rii­gi­ga sel­le­ni, et La­he­maa kü­la­de osas saab väl­ja võt­ta, et seal mää­ra­vad aren­gut kait­se-ees­ki­ri ja -kor­ral­dus­ka­va.

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la li­sas, et La­he­maa kü­la­de ela­ni­kud ei mõis­ta, miks nen­de et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­mi­seks on Kuu­sa­lu val­la üld­pla­nee­rin­gus vä­he või­ma­lu­si. Ju­rii­di­li­selt ei ole üldp­la­nee­rin­gul õi­gust La­he­maa osas muu­ta kait­se-ees­kir­ja ja -kor­ral­dus­ka­va­ga mää­ra­tud as­jao­lu­sid. Kui need do­ku­men­did küm­me­kond aas­tat ta­ga­si koos­ta­ti, oli ini­mes­tel loo­tus, et üldp­la­nee­rin­gu­ga saab ka­van­da­da sood­sa­maid tin­gi­mu­si.

Hal­ja­la val­la­va­nem An­ti Puu­sepp lau­sus, et kait­se­kor­ral­dus­ka­va ja ees­ki­ri si­su­li­selt sõit­sid üle Hal­ja­la val­las va­rem ja de­mok­raat­li­kult koos­ta­tud do­ku­men­ti­dest, ja mär­kis: „Põ­hi­sea­du­se­ga on vas­tuo­lus olu­kord, et kait­sea­lal keh­tib maa­mak­su 50prot­sen­di­li­ne soo­dus­tus ja Hal­ja­la val­la­le lae­kub see­tõt­tu 65 000 eu­rot vä­hem, aga kui­gi mei­le on öel­dud, et puu­du­jääv sum­ma kom­pen­see­ri­tak­se rii­gi ta­san­dus­fon­dist, ei saa Hal­ja­la vald sel­lest mi­da­gi.“

Ter­je Kraan­velt juh­tis tä­he­le­pa­nu vas­tuo­lu­le pii­ran­gu­te tõl­gen­da­mi­sel. Po­lü­goo­nil suh­tub riik Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­se­lis­tes­se pii­ran­gu­tes­se üht­moo­di, sa­mas tei­sel pool Tal­lin­na-Nar­va maan­teed ei saa ela­ni­kud piirangute tõt­tu mi­da­gi te­ha. Se­da on kee­ru­li­ne ini­mes­te­le sel­gi­ta­da.

Tai­mo Aas­ma üt­les, et rii­gi va­lit­se­mi­se koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus­se on es­ma­kord­selt pan­dud pii­ran­gu­te eest kom­pen­see­ri­mi­se tee­ma, mil­le­ga ha­ka­tak­se te­ge­le­ma, ja sõ­nas, et ta­san­dus­fon­di tee­mat tu­leks sa­mu­ti aru­ta­da.

Rää­gi­ti veel pii­ran­gu­test La­he­maa met­sa­de ma­jan­da­mi­sel ja ehi­tus­te­ge­vu­se­le, ehi­tus­kee­lu­vöön­di­test, Na­tu­ra met­sa­elu­pai­ka­de siht­kait­se­vöön­di ka­van­da­ta­vast laien­da­mi­sest. Pii­ran­gud ei vas­ta ini­mes­te oo­tus­te­le, maao­ma­ni­ke liit on pöör­du­nud ad­vo­kaa­di­bü­roo poo­le ja saa­nud ana­lüü­si, mil­lis­te­le vas­tuo­lu­de­le põ­hi­sea­du­se ja teis­te sea­dus­te­ga rõ­hu­da lä­bi­rää­ki­mis­tel rii­gi­ga. Nii val­da­de ju­hid kui ka maao­ma­ni­kud olid se­da meelt, et loo­du­se kaits­mi­sel tu­leks roh­kem usal­da­da ko­ha­lik­ke ela­nik­ke, te­ha nen­de ja val­la­va­lit­sus­te­ga koos­tööd. Ar­tur Tal­vik üt­les koh­tu­mi­se lõ­puks, et loo­de­ta­vas­ti jät­ka­tak­se aru­te­lu ja järg­mi­se­na saa­dak­se kok­ku klii­ma­mi­nis­tee­riu­mis.

La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit loo­dab jõu­da sea­du­se­muu­da­tus­te­ni, et loo­dus­kait­se­li­sed pii­ran­gud ar­ves­tak­sid oma­ni­ke õi­gu­si en­da maal te­gut­se­da ja se­da ka­su­ta­da. Kesk­kon­da kä­sit­le­tak­se prae­gu kit­salt loo­du­se­na, ku­hu ini­me­ne ei so­bi, tõ­de­sid liidu esindajad Kiius toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­sel.

Nad sel­gi­ta­sid klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi ja kesk­kon­na­a­me­ti töö­ta­ja­te­le, et oman­di­põ­hiõi­gu­se­le sea­ta­vad pii­ran­gud pea­vad tu­le­ma sea­du­sest ja ole­ma pro­port­sio­naal­sed. Põ­hi­sea­du­se­ga on koos­kõ­las üks­nes need pii­ran­gud, mis on ees­mär­gi saa­vu­ta­mi­seks so­bi­vad, va­ja­li­kud ja mõõ­du­kad, ning neid on või­ma­lik täi­ta ka muul vii­sil kui kee­la­mi­se­ga.

Üle poo­le La­he­maa rah­vus­par­gist on Kuu­sa­lu val­las, tei­ne osa Hal­ja­la val­las. Kesk­kon­naa­met võiks usal­da­da ja an­da val­la­a­met­ni­ke­le õi­gu­se ot­sus­ta­da, mi­da neil maa­del lu­ba­da, pak­ku­sid oma­va­lit­sus­ju­hid.

Maao­ma­ni­ke lii­du ju­hid aval­da­sid loo­tust, et La­he­maa 71 kü­la maao­ma­ni­ke ja oma­va­lit­sus­te õig­la­ne koht­le­mi­ne on saa­vu­ta­tav lä­bi­rää­ki­mis­te­ga ega pea pöör­du­ma koh­tus­se. Soov on viia tee­ma aru­te­lu li­saks klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi­le ka re­gio­naal­mi­nis­tee­riu­mi ja rii­gi­ko­gu­ni.