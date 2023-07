Laagri talu pererahvas Pillapalus osales avatud talude päeval kodukohvikuga

Anija vallas Pillapalu külas võttis avatud talude päeval külalisi vastu Laagri talu pererahvas – peremees ja perenaine Jan Pajus ja Anneli Pajus.

Laupäeva ja pühapäeva jooksul käisid nende talus ligi 130 inimest. Peremees Jan Pajus kommenteeris, et külalisi oli piisavalt, jagus aega inimestega juttu puhuda ja neile süüa teha. Uudistamas oli oma küla ja piirkonna elanikke, aga ka võõraid, kes sõitsid nende juurde kuulutuste või avatud talude päeva sildi järgi.

Laagri talu osales avatud talude päeval teist suve. Ka esimesel korral oli huvilisi palju ning Anneli Pajus tõdes, et see oli siis kui tundmatus kohas vette hüppamine. Süüa tehti ja pakuti ka seekord katusealuses suvekohvikus, kunagises küünis.

Laagri talu on Pillapalu asunduse kõige esimene maja, mis rajati vabatahtlike noorte meeste töölaagriks. Kokku oli mehi 50, nende narid paiknesid hilisemas lauda-osas. Vabatahtlikud asusid Pillapalus raadama ja asundusse maju ehitama. Lõpuks sai sellest kohast Laagri talu.

Perekond Pajus ostis endise töölaagri maja kaks ja pool aastat tagasi, jaanuaris 2021. Perenaise sõnul oli hoone õnnetus olukorras, sest viimased paarkümmend aastat oli seisnud tühjana: „Omal käel renoveerimine on olnud vägev ja inspireeriv kogemus. Praegu korrastame maja ühte poolt, teine pool on rohkem kahjustunud ja seal on veel enam tööd.“

Nende elumajas ja taluõues tehtavatest tegemistest üles võetud videoid näeb Laagri talu Facebooki-lehel ja palju on pilte ka Instagramis.

Ehitustööde juhendaja ja meister on Jan Pajus, kel oli oma ehitusfirma. Seoses Covidiga müüs firma ära, et rajada talu ja hakata seal edaspidi tegelema söögitegemisega. Anneli Pajus märkis, et söögi valmistamine on abikaasal kogu aeg väga hästi välja tulnud, varem sõbrad soovitasid mitmel korral, et võiks oma kohviku teha.

Mullu sügisel valmisid Laagri talu alumisel korrusel kaks kohvikutuba ning see andis võimaluse hakata korraldama õhtusööke kuni 20 inimesele.

Talu renoveerimine ja toitlustamine on saanud Jan Pajuse põhitööks. Hiljuti lõpetas ta toitlustajate koolituse ja sai koka kutsetunnistuse. Anneli Pajus töötab Tallinnas IT-firma müügivaldkonnas ning on ka joogatreener.

Anija valda kolimise kohta ütlevad nad, et kant on neile tuttav, suviti elasid varem Jan Pajuse vanaema majas Kehras Põrgupõhja linnaosas ning pere juured ulatuvad Pillapalusse.