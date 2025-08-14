Laulja MAREK SADAM teatas kontserdi lõpus, et ootab Uurikaid esinema siiski ka 30. augustil Roostale.
„Kui Uurikatega kokku saime, tundsin ennast nagu onu Kalmer saates „Entel-Tentel“. Nüüd saan end tunda nagu Ivo Linna ja Supernova,“ ütles laulja Marek Sadam neljapäeva, 7. augusti õhtul Uuri külas Iisaka talu lambalaudas, kus pidas oma viimase kontserdi „Kõrgemaks kui puud“ rohkem kui seitse aastat koos musitseerinud noorteansambel Uurikad. Bändi liikmed Uuri külast on nüüdseks 13-19aastased.
Marek Sadama ja Uurikate esimene koostöö oli neli aastat tagasi „Metsaminemise laul“, mille sõnade autor on Vladislav Koržets ja muusika kirjutas Uurikate juhendaja Külli-Katri Esken. Laulu video tegi Uurikate trummar Ekebert Esken, kes on salvestanud ja monteerinud ka ansambli kõik teised videod.
Kahe vaheajaga kontsert algas Iisakal lauluga „Hoia seda maad“ ja kestis kokku üle nelja tunni. Ansambli laulja Hanna Liisa Talts teatas laval, et kontsertide alguses on nad tavaliselt öelnud: „Oleme Uuri külast, see on väike armas küla Kuusalu vallas.“. Seekord polnud end vaja tutvustada, kohal oli palju sõpru, tuttavaid, pereliikmeid ja fänne. Kontserdi jaoks tellitud 500 käepaela jagati kiiresti, otsa said ka Buchcrafti festivalist alles jäänud käepaelad ning rahvast tuli veelgi. Korraldajate hinnangul võis publikus olla üle 750 inimese või rohkem.
