Laul­ja MA­REK SA­DAM tea­tas kont­ser­di lõ­pus, et oo­tab Uu­ri­kaid esi­ne­ma siis­ki ka 30. au­gus­til Roos­ta­le.

„Kui Uu­ri­ka­te­ga kok­ku sai­me, tund­sin en­nast na­gu onu Kal­mer saa­tes „En­tel-Ten­tel“. Nüüd saan end tun­da na­gu Ivo Lin­na ja Su­per­no­va,“ ütles laul­ja Ma­rek Sa­dam nel­ja­päe­va, 7. au­gus­ti õh­tul Uu­ri kü­las Ii­sa­ka ta­lu lam­ba­lau­das, kus pi­das oma vii­ma­se kont­ser­di „Kõr­ge­maks kui puud“ roh­kem kui seit­se aas­tat koos mu­sit­see­ri­nud noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad. Bän­di liik­med Uu­ri kü­last on nüüd­seks 13-19aas­ta­sed.

Ma­rek Sa­da­ma ja Uu­ri­ka­te esi­me­ne koos­töö oli ne­li aas­tat ta­ga­si „Met­sa­mi­ne­mi­se laul“, mil­le sõ­na­de au­tor on Vla­dis­lav Koržets ja muu­si­ka kir­ju­tas Uuri­ka­te ju­hen­da­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken. Lau­lu vi­deo te­gi Uu­ri­ka­te trum­mar Eke­bert Es­ken, kes on sal­ves­ta­nud ja mon­tee­ri­nud ka an­samb­li kõik tei­sed vi­deod.

Ka­he va­hea­ja­ga kont­sert al­gas Ii­sa­kal lau­lu­ga „Hoia se­da maad“ ja kes­tis kok­ku üle nel­ja tun­ni. An­samb­li laul­ja Han­na Lii­sa Talts tea­tas la­val, et kont­ser­ti­de al­gu­ses on nad ta­va­li­selt öel­nud: „Ole­me Uu­ri kü­last, see on väi­ke ar­mas kü­la Kuu­sa­lu val­las.“. See­kord pol­nud end va­ja tut­vus­ta­da, ko­hal oli pal­ju sõp­ru, tut­ta­vaid, pe­re­liik­meid ja fän­ne. Kont­ser­di jaoks tel­li­tud 500 käe­pae­la ja­ga­ti kii­res­ti, ot­sa said ka Buchc­raf­ti fes­ti­va­list al­les jää­nud käe­pae­lad ning rah­vast tu­li veel­gi. Kor­ral­da­ja­te hin­nan­gul võis pub­li­kus ol­la üle 750 ini­me­se või roh­kem.

Loe pikemalt 13. augusti Sõnumitoojast.