Kuusalu vana pastoraat sai korraliku välistrepi

Pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma õn­nis­tas lau­päe­val, 6. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­hoo­ne pui­dust vä­list­re­pi, mil­le val­mis­tas ko­gu­du­se tel­li­mu­sel Ee­ro Park­taal Kõn­nust.

Uus trepp läks maks­ma 1524 eu­rot, sel­lest 1000 eu­rot an­ne­tas Bal­ti Spoon, üle­jää­nu osas ra­has­tas EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus. Uur trepp tel­li­ti see­tõt­tu, et va­na trepp oli la­gu­ne­nud.

Pas­to­raa­dis toi­mu­nud tä­nu­ü­ri­tu­sel tut­vus­tas EELK Toe­tus­fon­di nõu­ko­gu esi­mees ja Tal­lin­na Kla­ve­ri­vab­ri­ku oma­nik Ind­rek Laul fon­di te­ge­mi­si.

Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­hoo­ne on ehi­ta­tud aas­ta­tel 1792-1798. Ligi küm­me aas­tat ta­ga­si, 24. ap­ril­lil 2014 sai ko­gu ma­ja tu­le­kah­ju tõt­tu tõ­si­selt kan­na­ta­da. Jaa­nua­ris 2015 teh­ti pas­to­raa­di­le uus ka­tus ja va­he­la­gi, uuen­da­tud on fas­saa­di. Aas­tal 2020 val­mis ka­hest toast suur val­ge saal, re­mon­di­tud on fua­jee, WCd ja tu­ba saa­li kõr­val.

Taas­ta­mis­töid on ra­has­ta­nud Kuu­sa­lu vald, EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus, riik ning toe­tust on saa­dud ka

EKRE-lt po­lii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast ja ko­gu­tud an­ne­tus­test.

Kuu­sa­lu pas­to­raa­di taas­ta­misp­ro­jek­ti au­tor on Alek­san­der Sko­li­mows­ki Pu­di­soolt.