Anija vald müüs oksjonil kaks elamukrunti

Ani­ja val­la­va­lit­sus müüs 13. det­semb­ril ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel oks­jo­ni­kesk­kon­nas os­ta.ee Keh­ra lin­nas Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa aren­du­ses kaks ela­muk­run­ti. C. R. Ja­kob­so­ni tä­nav 13 kin­nis­tu, mil­le pin­da­la on 1654 ruut­meet­rit, müü­di hin­na­ga 46 000 eu­rot OÜ-le Lil­le­vee Ta­lu ning C. R. Ja­kob­so­ni tä­nav 15 kin­nis­tu, mil­le suu­rus on 2687 ruut­meet­rit, hin­na­ga 49 000 eu­rot ka­he­le erai­si­ku­le. Oks­jo­nil oli ka C. R. Ja­kob­so­ni tä­nav 11 asuv 1815ruut­meet­ri­ne ela­muk­runt, kuid see ost­jat ei leid­nud. Mõ­le­mad müü­dud krun­did os­te­ti oks­jo­ni alg­hin­na­ga. Esial­gu olid Mul­la ja C. R. Ja­kob­so­ni tä­na­va krun­ti­de alg­hin­nad kal­li­mad – sep­temb­ris kin­ni­tas vo­li­ko­gu val­la aren­da­tud ala 8 ela­mu­maa alg­hin­naks ole­ne­valt krun­di suu­ru­sest 60 000-69 000 eu­rot, kuid esi­me­sed oks­jo­ni­le pan­dud kin­nis­tud nen­de hin­da­de­ga ost­jaid ei leidnud, see­tõt­tu ot­sus­tas vo­li­ko­gu alg­hin­du 20 000 eu­ro võr­ra lan­ge­ta­da. Kõik ka­hek­sa Mul­la tä­na­va aren­du­ses asu­vat ela­muk­run­ti on kae­tud met­sa­ga. Krun­ti­del on keh­tiv de­tailp­la­nee­ring, kin­ni­stu­tel on elekt­riü­hen­dus ja lii­tu­mis­või­ma­lus ühis­vee­vär­gi­ga.