Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tus­teks 30 000 eu­rot, na­gu oli ka möö­du­nud aas­tal. Riik eral­dab sa­mu­ti 30 000 eu­rot. Kok­ku oli ja­ga­da see­ga 60 000 eu­rot.

Täh­ta­jaks esi­ta­ti 22 taot­lust, neist 9 vee­süs­tee­mi­de ja 13 ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks. Taot­lus­te ko­gu­mak­su­mu­seks ku­ju­nes 161 006,55 eu­rot, toe­tus­teks taot­le­ti sel­lest 102 314,68 eu­rot. Hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas, las­te heao­lus­pet­sia­list Hel­le Soots ja ehi­tuss­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe.

Vas­ta­valt pin­ge­rea­le ja läh­tu­valt ole­ma­so­le­vast toe­tus­sum­mast ra­has­ta­tak­se käe­so­le­val aas­tal 14 taot­lust. Toe­tu­se saa­ja­tel tu­leb omao­sa­lu­se­na li­sa­da vä­he­malt kol­man­dik pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss kom­men­tee­ris, et kõi­ge suu­re­ma sum­ma sai Ka­ha­la kor­ter­ma­ja, kus on kok­ku 15 ka­su­saa­jat. Ra­ha­puu­du­sel jäid ra­has­ta­ma­ta 7 taot­lust ning üks taot­le­ja loo­bus, sest sai ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust kaks aas­tat ta­ga­si. Prog­ram­mi tin­gi­mus on, et viie aas­ta jook­sul võib taot­le­ja saa­da sa­mas vald­kon­nas toe­tust kok­ku 6500 eu­rot ning see­kord oleks tal­le an­tav toe­tus jää­nud soo­vi­tust olu­li­selt väik­se­maks.

„Ja­ga­si­me toe­tus­ra­ha nii­pal­ju, kui se­da oli. Pin­ge­reas vii­ma­se­na toe­tust saa­nud taot­le­ja oli nõus osa­li­se toe­tu­se ja suu­re­ma omao­sa­lu­se­ga,“ lau­sus Mar­gus Kirss.

Ta li­sas, et võr­rel­des Har­ju­maa teis­te oma­va­lit­sus­te­ga eral­das Kuu­sa­lu vald prog­ram­mi raa­mes kõi­ge suu­re­ma oma­o­sa­lu­se sum­ma ja ka riik toe­tas prog­ram­mi sa­ma sum­ma­ga.

Si­rel­la Kan­gu­ri­le an­tak­se Ka­ha­la kü­las asu­va kor­ter­ma­ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi uuen­da­mi­seks 17 397,89 eu­rot, kor­ter­ma­ja ela­ni­ke oma­osa­lus on 8569,81 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 25 967,70 eu­rot.

Ele­ry Eic­hen saab 4417,71 eu­rot puur­kae­vu ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 2175,89 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 6593,60 eu­rot ning ma­ja­pi­da­mi­se ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks 2082,29 eu­rot, omao­sa­lus on 4597,71 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 6680 eu­rot.

Keiu Püü­met­sa­le eral­da­tak­se Kal­le­põl­lu ta­lu joo­gi­vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks 1563,36 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 770,02 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2333,38 eu­rot.

An­ti Roos­ta­lu­le an­tav toe­tus on 1959,80 eu­rot, omao­sa­lus 965,28 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 2925,08 eu­rot.

El­le Pahk­puu saab vee­süs­tee­mi­de jaoks 3894,71 eu­rot, omao­sa­lus on 1918,29 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 5813 eu­rot.

Ma­rek All­mä­gi­le eral­da­tak­se bio­pu­has­ti pai­gal­da­mi­seks 6500 eu­rot, omao­sa­lus on 4120,10 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 10 620,10 eu­rot.

Theo Kehl­man­ni­le an­tak­se 882,80 eu­rot Ka­ru-Au­gu salv­kae­vu re­no­vee­ri­mi­seks, oma­fi­nant­see­ring on 434,80 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 1317,60 eu­rot.

Alar Sim­son saab ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks 4892,14 eu­rot, omao­sa­lu­se­na tu­leb li­sa­da 2409,56 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7301,70 eu­rot.

Mäi­do Hõ­be­mä­gi­le eral­da­tak­se 5117,90 eu­rot, omao­sa­lus on 2558,95 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 7676,85 eu­rot.

An­ne Tšist­ja­ko­vi­le an­tav toe­tus vee­pu­has­tus­sead­me jaoks on 2053,33 eu­rot, oma­osa­lus on 1011,19 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 3064,52 eu­rot.

Rein Kip­par saab vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks va­ja­li­ke sead­me­te pai­gal­da­mi­seks 1179,86 eu­rot, omao­sa­lu­se­na peab li­sa­ma 581,12 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1760,98 eu­rot.

Ilo­na Tam­me­le an­tak­se 5170,39 eu­rot bio­pu­has­ti­ga ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks, omao­sa­lus on 2546,61 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus on 7717 eu­rot.

Lei­no Luik saab bio­pu­has­ti ja imb­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks 2887,82 eu­rot, oma­fi­nant­see­rin­gu­na tu­leb li­sa­da 4856,73 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 7744,55 eu­rot.