Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et ka tä­na­vu ava­tak­se las­te­ae­da­de su­vi­se kol­lek­tiiv­puh­ku­se ajal 10 soo­vi­ja ole­mas­olul Keh­ras 1.-10. juu­li­ni üle­val­la­li­ne su­ve­rühm kas Las­te­ta­re või Le­pat­rii­nu las­teaia­ma­jas. Su­vi­ses­se val­ve­rüh­ma ko­ha saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da av­al­dus 28. veeb­rua­riks. Su­ve­rüh­ma osa­lus­ta­su on 57,59 eu­rot lap­se koh­ta. Ko­ha ta­ga­mi­seks peab osa­lus­ta­su et­te­mak­suar­ve ta­su­ma hil­je­malt 31. märt­siks ning rühm ava­tak­se, kui sel­leks ajaks on et­te­mak­suar­ve ta­su­nud vä­he­malt 10 soo­vi­jat. Kui rüh­ma ei ava­ta, maks­tak­se ra­ha ta­ga­si.