Anija vallavalitsus otsustas, et ka tänavu avatakse lasteaedade suvise kollektiivpuhkuse ajal 10 soovija olemasolul Kehras 1.-10. juulini ülevallaline suverühm kas Lastetare või Lepatriinu lasteaiamajas. Suvisesse valverühma koha saamiseks tuleb esitada avaldus 28. veebruariks. Suverühma osalustasu on 57,59 eurot lapse kohta. Koha tagamiseks peab osalustasu ettemaksuarve tasuma hiljemalt 31. märtsiks ning rühm avatakse, kui selleks ajaks on ettemaksuarve tasunud vähemalt 10 soovijat. Kui rühma ei avata, makstakse raha tagasi.