Kuusalu vallamaja eesfuajees Kiiu mõisas võtavad külastajaid vastu riiulid jalanõudega ja riidenagid – see on õpilaste ajutine garderoob. Klassiruumideks on tehtud vallamaja teise korruse kolm suuremat tuba. Valla ehitusspetsialistide kabinetis õpib 3.a klass koos õpetaja Maire Kuusega, 3.b ja õpetaja Signe Täll on paigutatud maakorraldajate tuppa ning 3.c ja õpetaja Terje Satsi klassiruum on raamatupidajate kabinetis. Klaasseinaga koosolekuruumis on väikeklass ja õpetaja Vello Sats.
Mõisahoone allkorrusel asuv saal on seatud õpilaste söögisaaliks, milles mitu rida laudu ja toolid. Koolimajast termostega toodavat toitu jagatakse saali kõrval asuvast köögiruumist. Lõunasööki aitab jagada keskkooli raamatukogu töötaja Viiu Toomingas.
Vallamaja ülakorrusel töötavad ametnikud on osaliselt saanud töökoha allkorruse kabinettides, mõned on rohkem kodukontoris ja raamatupidajad jagavad tööruumi Sõnumitooja toimetusega.
Kiiu mõisast on osad ruumid tehtud ajutiseks koolimajaks seetõttu, et Kuusalu keskkooli liginullenergiahoonet veel ehitatakse, valmima peaks esimeseks koolivaheajaks, mis algab 20. oktoobril. Kuna klasside osaline koduõpe ehk distantsõpe otsustati alanud õppeaastal lõpetada, tuli ehitustööde ajaks leida koolitundide läbiviimiseks täiendavaid ruume. Kolm kolmandat klassi, kokku 60 õpilast, õpivad Kiiu mõisas. Endiselt on kasutuses Kuusalu alevikus kunstide kooli ja rahvamaja ruumid, nagu olid ka kevadel. Kunstide kooli on kolitud kolm 2. klassi, kokku 47 õpilast. Rahvamajas jätkub õppetöö kolme 4. klassiga, kokku 49 õpilasega, kevadel olid seal samad õpilased, kes siis õppisid 3. klassis.
Praeguste plaanide kohaselt peaks Kuusalu keskkooli liginullenergiahoone olema sisustatud ja avama õpilastele uksed pärast koolivaheaega – 28. oktoobril. Detsembri alguses peaksid lõppema ka alles jäänud koolitiiva ja administratiivosa rekonstrueerimistööd.
