Kuu­sa­lu val­la­ma­ja ees­fua­jees Kiiu mõi­sas võ­ta­vad kü­las­ta­jaid vas­tu riiu­lid ja­la­nõu­de­ga ja rii­de­na­gid – see on õpi­las­te aju­ti­ne gar­de­roob. Klas­si­ruu­mi­deks on teh­tud val­la­ma­ja tei­se kor­ru­se kolm suu­re­mat tu­ba. Val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­de ka­bi­ne­tis õpib 3.a klass koos õpe­ta­ja Mai­re Kuu­se­ga, 3.b ja õpe­ta­ja Sig­ne Täll on pai­gu­ta­tud maa­kor­ral­da­ja­te tup­pa ning 3.c ja õpe­ta­ja Ter­je Sat­si klas­si­ruum on raa­ma­tu­pi­da­ja­te ka­bi­ne­tis. Klaas­sei­na­ga koo­so­le­ku­ruu­mis on väi­kek­lass ja õpe­ta­ja Vel­lo Sats.

Mõi­sa­hoo­ne all­kor­ru­sel asuv saal on sea­tud õpi­las­te söö­gi­saa­liks, mil­les mi­tu ri­da lau­du ja too­lid. Koo­li­ma­jast ter­mos­te­ga too­da­vat toi­tu ja­ga­tak­se saa­li kõr­val asu­vast köö­gi­ruu­mist. Lõu­na­söö­ki ai­tab ja­ga­da kesk­koo­li raa­ma­tu­ko­gu töö­ta­ja Viiu Too­min­gas.

Val­la­ma­ja üla­kor­ru­sel töö­ta­vad amet­ni­kud on osa­li­selt saa­nud töö­ko­ha all­kor­ru­se ka­bi­net­ti­des, mõ­ned on roh­kem ko­du­kon­to­ris ja raa­ma­tu­pi­da­jad ja­ga­vad töö­ruu­mi Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga.

Kiiu mõi­sast on osad ruu­mid teh­tud aju­ti­seks koo­li­ma­jaks see­tõt­tu, et Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­net veel ehi­ta­tak­se, val­mi­ma peaks esi­me­seks koo­li­va­hea­jaks, mis al­gab 20. ok­toob­ril. Ku­na klas­si­de osa­li­ne ko­duõ­pe ehk dis­tant­s­õpe ot­sus­ta­ti ala­nud õp­peaas­tal lõ­pe­ta­da, tu­li ehi­tus­töö­de ajaks lei­da koo­li­tun­di­de lä­bi­vii­mi­seks täien­da­vaid ruu­me. Kolm kol­man­dat klas­si, kok­ku 60 õpi­last, õpi­vad Kiiu mõi­sas. En­di­selt on ka­su­tu­ses Kuu­sa­lu ale­vi­kus kuns­ti­de koo­li ja rah­va­ma­ja ruu­mid, na­gu olid ka ke­va­del. Kuns­ti­de koo­li on ko­li­tud kolm 2. klas­si, kok­ku 47 õpi­last. Rah­va­ma­jas jät­kub õp­pe­töö kol­me 4. klas­si­ga, kok­ku 49 õpi­la­se­ga, ke­va­del olid seal sa­mad õpi­la­sed, kes siis õp­pi­sid 3. klas­sis.

Prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt peaks Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­ne ole­ma si­sus­ta­tud ja ava­ma õpi­las­te­le uk­sed pä­rast koo­li­va­heae­ga – 28. ok­toob­ril. Det­semb­ri al­gu­ses peak­sid lõp­pe­ma ka al­les jää­nud koo­li­tii­va ja ad­mi­nist­ra­tii­v­o­sa re­konst­ruee­ri­mis­tööd.

