Möö­du­nud nä­da­lal toi­mu­nud Eu­roo­pa muin­sus­kait­se­päe­va­de raa­mes olid Ani­ja mõi­sas ree­del, 12. sep­temb­ril kü­las en­di­se Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si üks asu­ta­ja ja esi­mees Mil­vi Sch­meidt ning selt­si al­ga­tu­sel taas­ta­tud ja 12 aas­tat te­gut­se­nud Ani­ja alg­koo­li di­rek­tor Tiiu Tris­berg. Nad mee­nu­ta­sid 1988. aas­tal asu­ta­tud selt­si loo­mist ja se­da, kui­das täi­de­ti selt­si kaks pea­mist ees­mär­ki – Ani­ja mõi­sas taa­sa­va­ti kool ning va­ba­dus­sõ­ja Pris­ke la­hin­gu mä­les­tu­seks püs­ti­ta­ti Pii­be maan­tee äär­de uus au­sam­mas.

Muin­sus­kait­se selt­si asu­ta­jaid oli 19

Prae­gu 93aas­ta­ne Mil­vi Sch­meidt töö­tas 1986. aas­ta­ni Keh­ra kesk­koo­lis aja­looõ­pe­ta­ja­na. Kui hak­ka­sid pu­hu­ma va­ba­du­se­tuu­led ja loo­di Ees­ti Muin­sus­kait­se Selts, as­tus ta 1988. aas­tal sel­le liik­meks. Käis koo­so­le­ku­tel, kus tol­lal veel sa­la­ja aru­ta­ti ka, kui­das tä­his­ta­da 70 aas­ta möö­du­mist va­ba­dus­sõ­ja al­gu­sest. Ü­le-ees­ti­li­sest selt­sist sai ta idee ja in­nus­tust al­ga­ta­da ka ko­du­kan­dis muin­sus­kait­se selt­si loo­mi­ne.

„Mul­le oli vä­ga täh­tis sel­le asu­ta­mi­ne just Ani­jal. Ma ei ol­nud ko­ha­lik, olen pä­rit Pär­nust, aga abi­kaa­sa Olaf Sch­meidt oli ko­ha­lik. Kui tu­li­me ela­ma Keh­ras­se, tut­vus­tas ta mind Keh­ra elu-olu­ga, sa­mu­ti käi­si­me sa­ge­li Ani­jal. Abi­kaa­sa oli Ees­ti Põl­lu­ma­jan­du­se Aka­dee­mias õp­pi­nud met­sa­ma­jan­dust ja oli vä­ga hu­vi­ta­tud dend­ro­loo­giast. Tal oli Ani­ja park vä­ga sü­da­mel, käis ik­ka siin ja is­tu­tas ka puid,“ rää­kis Milvi Schmeidt.

Ta oli üli­koo­lis õp­pi­nud kuns­ti­a­ja­lu­gu ning lisaks sel­le­le, et neid kur­vas­tas par­gi vi­let­s olu­kor­d, vaa­ta­sid Sch­meid­tid kah­ju­tun­de­ga ka se­da, kui­das Ani­ja mõis la­gu­neb.

Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si asu­ta­mis­koo­so­lek oli 1988. aas­ta 19. no­vemb­ril Ani­ja mõi­sas, mis oli Mil­vi Sch­meid­ti hin­nan­gul too­na vä­ga ha­le­das sei­su­kor­ras. Ko­hal oli üle 30 ini­me­se, selt­si asu­ta­ja­liik­me­te­na on neist kroo­ni­kas kir­jas 19. Kroo­ni­ka­raa­ma­tus­se on selt­si loo­mi­se al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja veel üles tä­hen­da­nud, et asu­ta­mis­koo­so­le­kul rää­kis aja­loo­la­ne Hei­ki Valk Ees­ti Muin­sus­kait­se Selt­si tek­kest ja ta­kis­tus­test, mi­da või­mu­a­su­tu­sed on tei­nud selt­si te­ge­vu­se pi­dur­da­mi­seks, ning kui­das selts on siis­ki võt­nud oma ko­ha Ees­ti kul­tuu­ri säi­li­ta­mi­sel ja kaits­mi­sel.

Loe pikemalt 17. septembri Sõnumitoojast.