Möödunud nädalal toimunud Euroopa muinsuskaitsepäevade raames olid Anija mõisas reedel, 12. septembril külas endise Anija Muinsuskaitse Seltsi üks asutaja ja esimees Milvi Schmeidt ning seltsi algatusel taastatud ja 12 aastat tegutsenud Anija algkooli direktor Tiiu Trisberg. Nad meenutasid 1988. aastal asutatud seltsi loomist ja seda, kuidas täideti seltsi kaks peamist eesmärki – Anija mõisas taasavati kool ning vabadussõja Priske lahingu mälestuseks püstitati Piibe maantee äärde uus ausammas.
Muinsuskaitse seltsi asutajaid oli 19
Praegu 93aastane Milvi Schmeidt töötas 1986. aastani Kehra keskkoolis ajalooõpetajana. Kui hakkasid puhuma vabadusetuuled ja loodi Eesti Muinsuskaitse Selts, astus ta 1988. aastal selle liikmeks. Käis koosolekutel, kus tollal veel salaja arutati ka, kuidas tähistada 70 aasta möödumist vabadussõja algusest. Üle-eestilisest seltsist sai ta idee ja innustust algatada ka kodukandis muinsuskaitse seltsi loomine.
„Mulle oli väga tähtis selle asutamine just Anijal. Ma ei olnud kohalik, olen pärit Pärnust, aga abikaasa Olaf Schmeidt oli kohalik. Kui tulime elama Kehrasse, tutvustas ta mind Kehra elu-oluga, samuti käisime sageli Anijal. Abikaasa oli Eesti Põllumajanduse Akadeemias õppinud metsamajandust ja oli väga huvitatud dendroloogiast. Tal oli Anija park väga südamel, käis ikka siin ja istutas ka puid,“ rääkis Milvi Schmeidt.
Ta oli ülikoolis õppinud kunstiajalugu ning lisaks sellele, et neid kurvastas pargi vilets olukord, vaatasid Schmeidtid kahjutundega ka seda, kuidas Anija mõis laguneb.
Anija Muinsuskaitse Seltsi asutamiskoosolek oli 1988. aasta 19. novembril Anija mõisas, mis oli Milvi Schmeidti hinnangul toona väga haledas seisukorras. Kohal oli üle 30 inimese, seltsi asutajaliikmetena on neist kroonikas kirjas 19. Kroonikaraamatusse on seltsi loomise algataja ja eestvedaja veel üles tähendanud, et asutamiskoosolekul rääkis ajaloolane Heiki Valk Eesti Muinsuskaitse Seltsi tekkest ja takistustest, mida võimuasutused on teinud seltsi tegevuse pidurdamiseks, ning kuidas selts on siiski võtnud oma koha Eesti kultuuri säilitamisel ja kaitsmisel.
