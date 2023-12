Kuusalu valla tänavune kodanikukampaania

PARANDUS paberlehe viimases lõigus: Paariminutilise reklaamfilmi tegi Kuusalu vallavalitsuse tellimusel Raul Valgiste Kuusalu Kroonikast. Kontseptsiooni töötasid välja vallavanem Terje Kraanvelt, juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, vabategevuse koordinaator Veronika Laende, kommuniskatsioonispetialist Ere Uibo, kaasatud olid Kuusalu filmitegijad Rasmus Merivoo ja Kristin Kalamees.

Ala­tes möö­du­nud nä­da­last on Kuu­sa­lu ale­vi­kus Coo­pi kaup­lu­ses ja Gros­si Toi­du­poes ning Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses val­la ela­ni­ku, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­se Liis Bur­ki elu­suu­ru­ses ku­ju, mis kut­sub re­gist­ree­ri­ma val­la ela­ni­kuks en­ne 1. jaa­nua­ri. Ku­jud on pai­gal­da­tud Kuu­sa­lu val­la ko­da­niku­kam­paa­nia „Ole pä­ri­selt meie­ga!“ raa­mes, et är­gi­ta­da Kuu­sa­lu val­las ela­vaid ini­me­si end val­da sis­se kir­ju­ta­ma, et osa nen­de tu­lu­mak­sust lae­kuks val­laee­lar­ves­se.

Det­semb­ris re­gist­ree­ru­nud uu­te koda­ni­ke va­hel loo­si­tak­se au­hin­da­deks ra­ha ja kin­ke­kaar­te ning kin­ke­kaar­te loo­si­tak­se ka kõi­gi se­ni val­la ela­ni­ke re­gist­ris ol­nud ini­mes­te va­hel.

Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se kok­ku­lep­pe­le Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se­ga on ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ühe osa­na ja lii­ku­mi­saas­ta lõ­pe­ta­mi­se tä­his­ta­mi­seks rah­vas­ti­ku­re­gist­ris Kuu­sa­lu val­da registreerunud kõi­gil ela­ni­kel või­ma­lus pä­rast jõu­lu­pü­hi ku­ni aas­ta lõ­pu­ni ühel kor­ral ta­su­ta käia uju­las, kus on ka lastebassein, sau­nad ja mul­li­vann.

Liis Burk elab Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las. Ta on sün­di­nud Kol­gas, lap­se­põlv möö­dus Ii­sa­ka ta­lus Uu­ri kü­las, õp­pis Kol­ga kesk­koo­lis.

„Olen ko­gu elu ol­nud ko­du­koh­ta sis­se kir­ju­ta­tud, vaid kolm kuud oma elust ol­nud olu­de sun­nil Tal­lin­na lin­na sis­se­kir­ju­tu­se­ga,“ rää­kis ta.

„Kui val­la­ma­jast he­lis­ta­ti ja kut­su­ti ko­da­ni­ku­kam­paa­niat rek­laa­mi­ma, olin sü­ve­ne­nud näi­tu­se üles­pa­ne­kus­se ning sain aru, et te­gu on rek­laam­post­ri­te jaoks pil­dis­ta­mi­se ja osa­le­mi­se­ga rek­laam­fil­mis. Mõt­le­sin, et ik­ka ai­tan. Et teh­ti ka elu­suu­ru­sed ku­jud, sain aru siis, kui need olid üles pan­dud. Esial­gu oli eh­ma­tav, aga nüüd ju­ba pä­ris lõ­bus, saan te­le­fo­ni­kõ­ne­sid tut­ta­va­telt, kes kir­jel­da­vad, kui­das esi­me­sel het­kel olid taht­nud mind tul­la ter­vi­ta­ma, siis al­les mõist­sid, et on ku­ju. Olen he­lis­ta­ja­telt kü­si­nud, kas nad on Kuu­sa­lu val­da re­gist­ree­ri­tud, ja kõik mu tut­ta­vad on vas­ta­nud jaa­ta­valt. Loo­dan, et sa­ma lõ­bu­salt mär­ka­vad mu ku­ju ka need ini­me­sed, kes ei ole val­da sis­se kir­ju­ta­nud, ja re­gist­ree­ri­vad end Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kuks.“

Liis Burk kii­tis see­kord­se kam­paa­nia jaoks tel­li­tud rek­laam­fil­mi: „See on vä­ga õn­nes­tu­nud ja sü­dam­lik ning muu­si­ka, Cha­li­ce „Mi­nu ini­me­sed“, toi­mib. Olen rõõ­mu­ga sel­li­se vi­deo ja tä­na­vu­se teist­su­gu­se kam­paa­nia kor­ral­da­nud val­la ko­da­nik.“

Paariminutilise reklaamfilmi tegi Kuusalu vallavalitsuse tellimusel Raul Valgiste Kuusalu Kroonikast. Kontseptsiooni töötasid välja vallavanem Terje Kraanvelt, juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, vabategevuse koordinaator Veronika Laende, kommuniskatsioonispetialist Ere Uibo, kaasatud olid Kuusalu filmitegijad Rasmus Merivoo ja Kristin Kalamees. Vi­deos „Ole pä­ri­selt meie­ga!“ tut­vus­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la 18 ela­nik­ku, fil­mi leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bist, Fa­ce­boo­kist ja ka You­tu­be`ist.